ગુજરાતી ન્યૂઝSports

WPL ઓક્શનમાં દીપ્તિ શર્મા પર નોટોનો વરસાદ, 3.2 કરોડમાં આ ટીમે ખરીદી

WPL 2026 Auction Deepti Sharma : મહિલા પ્રીમિયર લીગ મેગા ઓક્શનમાં દીપ્તિ શર્માને યુપી વોરિયર્સે રાઇટ ટુ મેચ (RTM) કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને ફરીથી ટીમમાં સામેલ કરી છે. WPLમાં RTMનો આ પ્રથમ વખત ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.

Nov 27, 2025, 05:12 PM IST

WPL 2026 Auction Deepti Sharma : ગુરુવારે મહિલા પ્રીમિયર લીગ (WPL) 2026 મેગા ઓક્શનમાં ઇતિહાસ રચાયો. પહેલીવાર કોઈ ખેલાડીને ખરીદવા માટે રાઇટ ટુ મેચ (RTM) કાર્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. ભારતની સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર દીપ્તિ શર્માને તેની પૂર્વ ટીમ UP વોરિયર્સ દ્વારા 3.2 કરોડમાં ફરીથી ખરીદવામાં આવી હતી. શરૂઆતની બોલીમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC)એ 50 લાખમાં તેને ખરીદવાનો પ્રયાસ કર્યો.

રૂપિયા 3.2 કરોડમાં UP વોરિયર્સમાં સામેલ

નિયમો અનુસાર, UP વોરિયર્સને RTMનો ઉપયોગ કરવાની તક આપવામાં આવી. દીપ્તિ પાછલી WPL સીઝનમાં UP વોરિયર્સ માટે રમી હતી અને ઓક્શન પહેલા ટીમ દ્વારા તેને રિલીઝ કરવામાં આવી હતી, તેથી વોરિયર્સે સંકેત આપ્યો કે તેઓ દિલ્હીની 50 લાખની બોલી સાથે મેળ ખાશે. જોકે, ખરો ડ્રામા ત્યારે શરૂ થયો જ્યારે દિલ્હી કેપિટલ્સે એક આશ્ચર્યજનક પગલું ભર્યું, જેમાં દીપ્તિ શર્માની કિંમત 50 લાખથી વધારીને 3.2 કરોડ કરી. જે બાદ ઓક્શન હોલમાં શાંતિ છવાઈ ગઈ, કારણ કે તે અત્યાર સુધીની સૌથી વધુ બોલીઓમાંની એક હતી.

દીપ્તિ શર્મા ફરી એકવાર 3.2 કરોડની કિંમતે યુપી વોરિયર્સનો ભાગ બની. આ ફક્ત WPL ઇતિહાસમાં આરટીએમનો પ્રથમ સફળ ઉપયોગ નહોતો, પરંતુ ગયા સિઝનમાં દીપ્તિની વૈવિધ્યતા અને પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનમાં ટીમના અતૂટ વિશ્વાસને પણ પ્રતિબિંબિત કરે છે. ટીમ આશા રાખશે કે તે તેના પ્રદર્શન દ્વારા આ નોંધપાત્ર રોકાણનું વળતર આપશે. ભારતમાં તાજેતરમાં યોજાયેલા વર્લ્ડ કપમાં તેને પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ પણ જાહેર કરવામાં આવી હતી.

