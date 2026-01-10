Prev
WPL 2026 : જીતની ખુશી વચ્ચે RCB માટે ખરાબ સમાચાર, આ સ્ટાર ખેલાડી બહાર, જાણો શું છે કારણ

Pooja Vastrakar Injured : WPL 2026માં જીત સાથે ખાતું ખોલાવનાર રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરની ટીમને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. જીતના જશ્ન વચ્ચે ટીમ માટે એક ખરાબ સમાચાર સામે આવ્યા છે. ટીમની સ્ટાર ખેલાડી ઈજાના કારણે બહાર થઈ ગઈ છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 10, 2026, 12:59 PM IST

WPL 2026 : જીતની ખુશી વચ્ચે RCB માટે ખરાબ સમાચાર, આ સ્ટાર ખેલાડી બહાર, જાણો શું છે કારણ

Pooja Vastrakar Injured : 9 જાન્યુઆરીથી WPL 2026નો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે. પ્રથમ મેચ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વચ્ચે રમાઈ હતી. આ રોમાંચક મેચમાં છેલ્લા બોલે મુંબઈને હરાવીને RCBએ જીતી નોંધાવી હતી. આ જીત છતાં RCBનું ટેન્શન વધી ગયું છે. કારણ કે ટીમની સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર પૂજા વસ્ત્રાકર ઈજાગ્રસ્ત થઈ છે. તેની વાપસીમાં ઓછામાં ઓછા બે અઠવાડિયાનો સમય લાગી શકે છે. 

RCBની સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર ઈજાગ્રસ્ત 

WPLની પહેલી મેચમાં જીત બાદ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં RCBના મુખ્ય કોચ માલોલન રંગરાજને પૂજા વસ્ત્રાકરની ઈજા અંગે અપડેટ આપતા કહ્યું કે તે બે અઠવાડિયામાં પરત ફરી શકે છે. તેમણે કહ્યું, "BCCI CoEમાંથી રિલીઝ થવાના બે દિવસ પહેલા તેને ફરીથી તેના હેમસ્ટ્રિંગમાં દુખાવો શરૂ થયો. હાલ અમારી પાસે જે જાણકારી છે તે મુજબ તેને સ્વસ્થ થવામાં બીજા બે અઠવાડિયા લાગશે. તેને હેમસ્ટ્રિંગની સમસ્યા છે. 

 

She picked up the injury at the CoE and will spend 2 further weeks at the facility pic.twitter.com/gixtZ5aRel

— Cricbuzz (@cricbuzz) January 10, 2026

RCBએ ઓક્શનમાં તેના પર લાખો ખર્ચ્યા હતા

ઈજાગ્રસ્ત હોવા છતાં પૂજાએ તેનું નામ ઓક્શનમાં મૂક્યું હતું. RCBએ WPL 2026 મેગા ઓક્શનમાં 85 લાખમાં તેને પોતાની ટીમમાં સામેલ કરી હતી. એવી અપેક્ષા હતી કે તે WPLમાં વાપસી કરશે. જોકે, હેમસ્ટ્રિંગની સમસ્યાને કારણે તેને મેદાનમાં પરત ફરવામાં સમય લાગશે. મુખ્ય કોચ રંગરાજને એમ પણ કહ્યું હતું કે પૂજાની ઈજાએ RCB કોમ્બિનેશનમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર કર્યો છે.

RCBએ પહેલી મેચમાં બાજી મારી

પહેલી મેચ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વચ્ચે મુંબઈના DY પાટિલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. MIએ પહેલા બેટિંગ કરતા 6 વિકેટે 154 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં RCBએ એક સમયે માત્ર 65 રન પર જ 5 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. જો કે, ડી ક્લાર્કના 63 રનની ઇનિંગના કારણે RCBએ 3 વિકેટથી મેચ જીતી લીધી. 

