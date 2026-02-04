Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

WPL 2026 Final : મહિલા પ્રીમિયર લીગની ફાઇનલમાં દિલ્હી અને બેંગલુરુ વચ્ચે ટક્કર, જાણો ક્યાં જોઈ શકશો લાઇવ

WPL 2026 Final : સતત ચોથી વખત દિલ્હી કેપિટલ્સ મહિલા પ્રીમિયર લીગની ફાઇનલમાં પહોંચી છે, જ્યાં ટાઇટલ માટે તે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરનો સામનો કરશે. ફાઇનલ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે તેમજ તમે ક્યાં લાઇવ જોઈ શકશો તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 04, 2026, 04:18 PM IST

Trending Photos

WPL 2026 Final : મહિલા પ્રીમિયર લીગની ફાઇનલમાં દિલ્હી અને બેંગલુરુ વચ્ચે ટક્કર, જાણો ક્યાં જોઈ શકશો લાઇવ

WPL 2026 Final : મહિલા પ્રીમિયર લીગ (WPL 2026)ની ચોથી સિઝનની એલિમિનેટર મેચમાં દિલ્હી કેપિટલ્સે ગુજરાત જાયન્ટ્સને 7 વિકેટથી હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો છે. WPL ફાઇનલમાં દિલ્હી કેપિટલ્સનો સામનો રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સામે થશે, જેણે પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચનું સ્થાન મેળવીને ફાઇનલમાં સીધો પ્રવેશ મેળવ્યો હતો.

બીજી સિઝનની વિજેતા રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર, બીજી વખત ફાઇનલમાં પહોંચી છે. 2024માં ટીમે દિલ્હીને હરાવીને તેનું પહેલું ટાઇટલ જીત્યું. આ સિઝનમાં RCB પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર રહી અને સીધો પ્રવેશ મેળવ્યો. ટીમે 8માંથી 6 મેચ જીતી. RCB દિલ્હી સામે 2 મેચમાંથી એક હારી ગઈ, તે સિઝનમાં ત્રીજા સ્થાને રહી.

Add Zee News as a Preferred Source

દિલ્હી કેપિટલ્સ પ્રથમ સિઝનમાં ફાઇનલમાં પહોંચી હતી. ત્યારથી દિલ્હી દરેક સિઝનમાં ફાઇનલમાં પહોંચ્યું છે, પરંતુ ક્યારેય ટાઇટલ જીતી શક્યું નથી. હવે, દિલ્હી તેના પ્રથમ ટાઇટલ માટે RCB સામે ટકરાશે. ત્યારે જાણી લઈએ કે, આ મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે અને તેનું લાઇવ પ્રસારણ ક્યાં થશે.

મહિલા પ્રીમિયર લીગ 2026ની ફાઇનલ ક્યારે રમાશે ?

રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચે ફાઇનલ ગુરુવાર, 5 ફેબ્રુઆરીના રોજ રમાશે.

ફાઇનલ ક્યાં રમાશે ?

BCA સ્ટેડિયમ, કોટંબી (વડોદરા)

ફાઇનલ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે ?

મહિલા પ્રીમિયર લીગની ફાઇનલ સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થશે. ટોસ સાંજે 7 વાગ્યે થશે.

મહિલા પ્રીમિયર લીગ 2026 ફાઇનલનું લાઇવ પ્રસારણ અને સ્ટ્રીમિંગ ક્યાં થશે ?

રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર vs દિલ્હી કેપિટલ્સ ફાઇનલ મેચનું સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર લાઇવ પ્રસારણ કરવામાં આવશે અને JioHotstar એપ અને વેબસાઇટ પર લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ કરવામાં આવશે.

દિલ્હી કેપિટલ્સની સંભવિત પ્લેઇંગ 11

લિઝેલ લી, શેફાલી વર્મા, લૌરા વોલ્વાર્ડ, જેમીમાહ રોડ્રિગ્ઝ (કેપ્ટન), નિકી પ્રસાદ, મેરિઝાન કાપ, ચિનેલ હેનરી, સ્નેહ રાણા, નલ્લાપુરેડ્ડી ચારાની, મિનુ મણિ, નંદની શર્મા.

RCBની સંભવિત પ્લેઇંગ 11

ગ્રેસ હેરિસ, સ્મૃતિ મંધાના (કેપ્ટન), જ્યોર્જિયા વોલ, રિચા ઘોષ, રાધા યાદવ, નાદીન ડી ક્લાર્ક, પૂજા વસ્ત્રાકર, અરુંધતી રેડ્ડી, શ્રેયંકા પાટિલ, લોરેન બેલ, સયાલી સતઘરે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

...और पढ़ें
WPL 2026 Finaldelhi capitalsroyal challengers bengaluruRCB vs DC

Trending news