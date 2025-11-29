Prev
Sports

WPL 2026નું શેડ્યૂલ જાહેર... મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વચ્ચે રમાશે ઓપનિંગ મેચ

WPL 2026 Schedule : મહિલા પ્રીમિયર લીગની આગામી સીઝન માટે ખેલાડીઓનું ઓક્શન 27 નવેમ્બરના રોજ થયું હતું. ઓક્શન બાદ BCCIએ હવે આગામી સીઝનનું શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું છે. 2026 WPLમાં કુલ 22 મેચો રમાશે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 29, 2025, 11:59 AM IST

Trending Photos

WPL 2026 Schedule : ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ શનિવાર, 29 નવેમ્બરના રોજ મહિલા પ્રીમિયર લીગ 2026નું શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું. WPLની ચોથી સીઝન 9 જાન્યુઆરીથી 5 ફેબ્રુઆરી સુધી રમાશે. આ મેચો નવી મુંબઈ અને વડોદરામાં યોજાશે. સીઝનનr ઓપનિંગ મેચ નવી મુંબઈમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ (MI) રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) વચ્ચે રમાશે. 9 જાન્યુઆરીથી 17 જાન્યુઆરી સુધી નવી મુંબઈમાં કુલ 11 મેચ રમાશે.

ત્યારબાદ લીગ વડોદરામાં શિફ્ટ થશે, જ્યાં પ્લેઓફ સહિત બાકીની 11 મેચ રમાશે. વડોદરામાં પહેલી મેચ ગુજરાત જાયન્ટ્સ (GG) અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વચ્ચે રમાશે. આ પછી દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC) અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વચ્ચે મેચ રમાશે.

લીગ મેચો 1 ફેબ્રુઆરી સુધી ચાલશે, ત્યારબાદ એક દિવસનો વિરામ રહેશે. એલિમિનેટર ૩ ફેબ્રુઆરીએ અને ફાઇનલ 5 ફેબ્રુઆરીએ યોજાશે. ટેબલ ટોપર ટીમ સીધી ફાઇનલમાં પહોંચશે, જ્યાં તેનો સામનો એલિમિનેટર વિજેતા ટીમ સાથે થશે. એલિમિનેટર મેચ ટેબલમાં બીજા અને ત્રીજા ક્રમે રહેલી ટીમો વચ્ચે રમાશે.

 

The Board of Control for Cricket in India (BCCI) is pleased to announce the schedule for the TATA Women’s Premier League 2026, to be held from 9 January to 5 February 2026.

— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 29, 2025

મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સૌથી સફળ ટીમ 

મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ WPLની ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન છે અને અત્યાર સુધી રમાયેલી ત્રણ સીઝનમાં બે ટાઇટલ જીતી ચૂકી છે. રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર એક વખત ટાઇટલ જીત્યું હતું, જ્યારે દિલ્હી કેપિટલ્સ ત્રણેય સીઝનમાં રનર-અપ રહ્યું હતું. ગુજરાત જાયન્ટ્સ અને UP વોરિયર્સ (UPW) ક્યારેય ફાઇનલમાં પહોંચી શક્યા નથી.

WPL 2026 શેડ્યૂલ

  • 9 જાન્યુઆરી: મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ vs રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર, નવી મુંબઈ
  • 10 જાન્યુઆરી: યુપી વોરિયર્સ vs ગુજરાત જાયન્ટ્સ, નવી મુંબઈ
  • 10 જાન્યુઆરી: મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ vs દિલ્હી કેપિટલ્સ, નવી મુંબઈ
  • 11 જાન્યુઆરી: દિલ્હી કેપિટલ્સ vs ગુજરાત જાયન્ટ્સ, નવી મુંબઈ
  • 12 જાન્યુઆરી: રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર vs યુપી વોરિયર્સ, નવી મુંબઈ
  • 13 જાન્યુઆરી: મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ vs ગુજરાત જાયન્ટ્સ, નવી મુંબઈ
  • 14 જાન્યુઆરી: યુપી વોરિયર્સ vs દિલ્હી કેપિટલ્સ, નવી મુંબઈ
  • 15 જાન્યુઆરી: મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ vs યુપી વોરિયર્સ, નવી મુંબઈ
  • 16 જાન્યુઆરી: રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર vs ગુજરાત જાયન્ટ્સ, નવી મુંબઈ
  • 17 જાન્યુઆરી: યુપી વોરિયર્સ vs મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ, નવી મુંબઈ
  • 17 જાન્યુઆરી: દિલ્હી કેપિટલ્સ vs રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર, નવી મુંબઈ
  • 19 જાન્યુઆરી: ગુજરાત જાયન્ટ્સ vs રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર, વડોદરા
  • 20 જાન્યુઆરી: દિલ્હી કેપિટલ્સ vs મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ, વડોદરા
  • 22 જાન્યુઆરી: ગુજરાત જાયન્ટ્સ vs યુપી વોરિયર્સ, વડોદરા
  • 24 જાન્યુઆરી: રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર vs દિલ્હી કેપિટલ્સ, વડોદરા
  • 26 જાન્યુઆરી: રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર vs મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ, વડોદરા
  • 27 જાન્યુઆરી: ગુજરાત જાયન્ટ્સ vs દિલ્હી કેપિટલ્સ, વડોદરા
  • 29 જાન્યુઆરી: યુપી વોરિયર્સ vs રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર, વડોદરા
  • 30 જાન્યુઆરી: ગુજરાત જાયન્ટ્સ vs મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ, વડોદરા
  • 1 ફેબ્રુઆરી: દિલ્હી કેપિટલ્સ vs યુપી વોરિયર્સ, વડોદરા
  • 3 ફેબ્રુઆરી: એલિમિનેટર, વડોદરા
  • 5 ફેબ્રુઆરી: ફાઇનલ, વડોદરા
     

