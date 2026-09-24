/મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો મોટો નિર્ણય, અચાનક બદલાયા કોચ... આ દિગ્ગજને મળી મોટી જવાબદારી

Mumbai Indians : મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે વુમન્સ પ્રીમિયર લીગ (WPL) 2027ની તૈયારીના ભાગરૂપે તેમની મહિલા ટીમમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે. ફ્રેન્ચાઈઝીએ પૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટર લ્યુક વિલિયમ્સને ટીમના નવા મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. તેઓ લિસા કીટલીનું સ્થાન લેશે, જેમણે માત્ર એક સીઝન ટીમનું નેતૃત્વ કર્યા બાદ પદ છોડી દીધું હતું. કીટલી પહેલાં શાર્લોટ એડવર્ડ્સે ટીમના કોચ તરીકે સેવા આપી હતી.
લ્યુક વિલિયમ્સને કોચિંગનો બહોળો અનુભવ
46 વર્ષીય લ્યુક વિલિયમ્સ કોચિંગનો બહોળો અનુભવ ધરાવે છે. તેમણે 2024માં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુને WPLનું ટાઇટલ જીતાડ્યું હતું. આ ઉપરાંત તેમણે એડિલેડ સ્ટ્રાઈકર્સને બે વાર WBBLમાં રનર-અપ બનાવવામાં મદદ કરી હતી અને 2022-23ની સીઝનમાં તેમનું પ્રથમ WBBL ટાઇટલ જીતવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી.
વિલિયમ્સે 2023માં વુમન્સ હન્ડ્રેડ સ્પર્ધામાં સધર્ન બ્રેવ માટે સહાયક કોચ તરીકે પણ સેવા આપી હતી, જેમાં ટીમે સફળ અભિયાન પાર પાડ્યું હતું. તેઓ 2025થી ઈંગ્લેન્ડની મહિલા ટીમ માટે સહાયક કોચ તરીકે પણ કામ કરી રહ્યા હતા.
2026માં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનું નિરાશાજનક પ્રદર્શન
વિલિયમ્સ સામે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને WPLમાં ફરી સફળતા અપાવવાનો પડકાર છે. બે વખતની WPL ચેમ્પિયન ટીમ માટે 2026ની સીઝન ખરાબ રહી હતી. હરમનપ્રીત કૌરના નેતૃત્વવાળી ટીમે માત્ર ત્રણ મેચ જીતી હતી અને પોઈન્ટ્સ ટેબલમાં ચોથા સ્થાને રહી હતી.
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સાથે જોડાવા પર વિલિયમ્સે પ્રતિષ્ઠિત અને સફળ સંસ્થાનો ભાગ બનવા બદલ ઉત્સાહ વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે ટીમની પ્રતિભાશાળી ખેલાડીઓ અને સપોર્ટ સ્ટાફ સાથે કામ કરવા અંગે પણ પોતાનો ઉત્સાહ દર્શાવ્યો હતો.
નીતા અંબાણીની પ્રતિક્રિયા
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના માલિક નીતા અંબાણીએ લ્યુક વિલિયમ્સની નિમણૂકનું સ્વાગત કર્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે વિલિયમ્સ એક વિનર કોચ તરીકે સાબિત થયા છે, જેઓ મહિલા ક્રિકેટમાં ઊંડો અનુભવ અને ખેલાડીઓના વિકાસ પ્રત્યે મજબૂત પ્રતિબદ્ધતા ધરાવે છે. નીતા અંબાણીએ કહ્યું કે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની મહિલા ટીમે WPLમાં મજબૂત વારસો સ્થાપિત કર્યો છે અને તેમને વિશ્વાસ છે કે લ્યુક વિલિયમ્સના માર્ગદર્શન અને હરમનપ્રીતના નેતૃત્વ હેઠળ ટીમ આગળ વધશે.