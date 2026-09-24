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મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો મોટો નિર્ણય, અચાનક બદલાયા કોચ... આ દિગ્ગજને મળી મોટી જવાબદારી

Mumbai Indians : મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે એક મોટો ફેરફાર કર્યો છે. પૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટર લ્યુક વિલિયમ્સને નવી જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. તે લિસા કીટલીનું સ્થાન લેશે, જેમણે માત્ર એક સીઝન બાદ પદ છોડી દીધું છે. વિલિયમ્સે 2024માં RCBને WPLનું ટાઇટલ અપાવ્યું હતું અને તેઓ ઈંગ્લેન્ડની મહિલા ટીમ માટે સહાયક કોચ તરીકે પણ સેવા આપી ચૂક્યા છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 24, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 04:57 PM IST
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો મોટો નિર્ણય, અચાનક બદલાયા કોચ... આ દિગ્ગજને મળી મોટી જવાબદારી

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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