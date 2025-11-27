Prev
WPL ઓક્શન શરૂ થાય તે પહેલા અચાનક આ ખેલાડીએ પાછું ખેંચ્યું પોતાનું નામ, જાણો શું છે કારણ

WPL Auction 2026 : મહિલા પ્રીમિયર લીગ (WPL) 2026નું ઓક્શન આજે બપોરે 3:30 વાગ્યે શરૂ થશે. ઓક્શન પહેલા, મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે. એક ઓસ્ટ્રેલિયન ઓલરાઉન્ડર જે પોતાના દમ પર મેચ પલટાવવાની ક્ષમતા માટે જાણીતી છે, તેણે ઓક્શન પહેલા જ પોતાનું નામ પાછું ખેંચી લીધું છે.

Nov 27, 2025, 03:23 PM IST

WPL Auction 2026 : મહિલા પ્રીમિયર લીગ (WPL) 2026ની ચોથી સીઝન માટે મેગા ઓક્શન આજે 27 નવેમ્બરના રોજ યોજાવાનું છે. ઓક્શન બપોરે 3:30 વાગ્યે શરૂ થવાનું છે, પરંતુ તેના થોડા કલાકો પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયાની સ્ટાર ઓલરાઉન્ડરે ઓક્શનમાંથી પોતાનું નામ પાછું ખેંચીને બધાને ચોંકાવી દીધા છે. આ ખેલાડી જે છેલ્લી ત્રણ સીઝનમાં એકલા હાથે મેચ ફેરવવામાં સફળ રહી છે, તેઆ વખતે ઓક્શનમાંથી બહાર થઈ છે. તે બીજું કોઈ નહીં પણ જેસ જોનાસેન છે, જેણે ઓક્શન પહેલા અચાનક પાછા ખેંચવાથી ફ્રેન્ચાઇઝીની વ્યૂહરચના પર નોંધપાત્ર અસર પડી છે.

જેસ જોનાસેને કેમ પાછું ખેંચ્યું નામ ?

33 વર્ષીય ડાબોડી સ્પિન ઓલરાઉન્ડર જેસ જોનાસેન ઈજાને કારણે પોતાનું નામ પાછું ખેંચી લીધું છે. અહેવાલો અનુસાર, તેને ખભામાં ઈજા છે અને તે છેલ્લા કેટલાક સમયથી તેમાંથી સ્વસ્થ થઈ રહી છે. હાલમાં, તે 100% ફિટ નથી, તેથી તેણીએ WPL 2026માં ભાગ ન લેવાનો નિર્ણય લીધો છે. લીગના આયોજકોએ 26 નવેમ્બરના રોજ તમામ ફ્રેન્ચાઇઝીઓને તેની ઇજાઓ વિશે સત્તાવાર રીતે જાણ કરી હતી.

દિલ્હી કેપિટલ્સે તેને રિલીઝ કરી

જોનાસન ગત સીઝન સુધી દિલ્હી કેપિટલ્સનો ભાગ હતી, પરંતુ મેગા ઓક્શન પહેલા ટીમે તેને રિલીઝ કરી હતી. આ વખતે બધી ટીમોને ફક્ત પાંચ ખેલાડીઓને રિટેન કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી, જેના કારણે ઘણા મોટા નામો ઓક્શન પૂલમાં જોડાયા હતા. જેસ તેમાં સામેલ હતી, જેની બેઝ પ્રાઈસ 50 લાખ રૂપિયા હતી. તેની ઉપલબ્ધતાને જોતાં ઘણી ટીમો તેના પર નજર રાખી રહી હતી, પરંતુ હવે તે જોવા મળશે નહીં.

WPLમાં જોનાસનનો પ્રભાવશાળી રેકોર્ડ

જેસ જોનાસન WPLની ત્રણ સીઝનમાં સૌથી અસરકારક ઓલરાઉન્ડરમાંની એક રહી છે. તેણીએ 24 મેચમાં 33 વિકેટ લીધી અને 295 રન બનાવ્યા. તેને પાંચ વખત પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવી છે.

WPL 2026ના ઓક્શનમાં કુલ 277 ખેલાડીઓ 

WPL 2026 મેગા ઓક્શનમાં કુલ 277 ખેલાડીઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે, જેમાં 194 ભારતીય અને 83 વિદેશી ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. પાંચ ફ્રેન્ચાઇઝીઓને કુલ 73 જગ્યાઓ ભરવાની છે અને દરેક ટીમ વધુમાં વધુ 18 ખેલાડીઓને મેદાનમાં ઉતારી શકે છે. 

WPL Auction 2026WPL Auction 2026 Livewpl mega auction newsjess jonassen

