/શ્રીલંકા સામે સિરીઝ જીતવા છતાં ભારત માટે WTC ફાઇનલની રાહ મુશ્કેલ, જાણો કયા નંબરે છે ટીમ ઈન્ડિયા

WTC 2025 27 : ICC વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ 2025-27 એક એવા તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે, જ્યાં દરેક ટેસ્ટ જીત ફાઇનલ સુધીની રેસને ફરીથી નવો આકાર આપી શકે છે. વર્તમાન ચક્રમાં ઓસ્ટ્રેલિયા 10 મેચમાંથી 8 જીત અને 80% પોઈન્ટ ટકાવારી સાથે સૌથી આગળ છે. તેમના પછી દક્ષિણ આફ્રિકા (75%) અને ન્યુઝીલેન્ડ (72.22%) મજબૂત સ્થિતિમાં છે.
ભારતની વાત કરીએ તો, ટીમ 11 ટેસ્ટમાં 5 જીત અને 51.52% પોઈન્ટ ટકાવારી સાથે પાંચમા સ્થાને છે. ગાલેમાં શ્રીલંકાને 165 રનથી હરાવ્યા પછી, ભારતે કોલંબો ટેસ્ટ ડ્રો કરી અને બે મેચની શ્રેણી 1-0થી જીતી લીધી. જોકે, ફાઇનલની રેસમાં ટકી રહેવા માટે હવે સાવધાની રાખવી પડશે.
1. ઓસ્ટ્રેલિયા
મેચ: 10 | જીત: 8 | પોઈન્ટ ટકાવારી: 80
સૌથી વધુ રન: ટ્રેવિસ હેડ (914)
સૌથી વધુ વિકેટ: મિશેલ સ્ટાર્ક (58)
WTC ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયાએ આ ચક્રમાં શાનદાર શરૂઆત કરી છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે શ્રેણીમાં ક્લીન સ્વીપ કર્યા પછી, તેઓએ ઘરઆંગણે એશિઝ પણ જાળવી રાખી.બાંગ્લાદેશ સામે હારથી તેમની લીડ ઓછી થઈ ગઈ, પરંતુ મેકેમાં વિજયથી ઓસ્ટ્રેલિયાને તેમની સ્થિતિ મજબૂત કરવામાં મદદ મળી. 10 મેચમાં માત્ર બે હાર સાથે, ટીમ સતત ત્રીજી વખત WTC ફાઇનલમાં પહોંચવા માટે એક મજબૂત દાવેદાર છે. દક્ષિણ આફ્રિકા અને ભારતના પડકારજનક પ્રવાસો આગળ છે, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડ 2026ના અંતમાં ચાર ટેસ્ટ માટે ઓસ્ટ્રેલિયાનો પ્રવાસ કરવા માટે તૈયાર છે.
2. દક્ષિણ આફ્રિકા
મેચ: 4 | જીત: 3 | પોઈન્ટ ટકાવારી: 75
સૌથી વધુ રન: ટોની ડી જોર્ઝી (278)
સૌથી વધુ વિકેટ: સિમોન હાર્મર (30)
ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન દક્ષિણ આફ્રિકાએ ભારતને ઘરઆંગણે 2-0થી હરાવીને પોતાનો દાવો મજબૂત બનાવ્યો. ભારતમાં ટેસ્ટ શ્રેણી વિજય 25 વર્ષ પછી મેળવ્યો તેમના અભિયાનના સૌથી મોટા હાઇલાઇટ્સમાંનો એક હતો. પાકિસ્તાન સામે શ્રેણી ડ્રો કરવા છતાં ટીમે ચાર ટેસ્ટમાંથી ત્રણ જીત મેળવી છે. હવે ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડ જેવી મજબૂત ટીમો દક્ષિણ આફ્રિકાનો પ્રવાસ કરવાની છે.
3. ન્યુઝીલેન્ડ
મેચ: 6 | જીત: 4 | પોઈન્ટ ટકાવારી: 72.22
સૌથી વધુ રન: ડેવોન કોનવે (676)
સૌથી વધુ વિકેટ: જેકબ ડફી (23)
શરૂઆતમાં WTC ચેમ્પિયન ન્યુઝીલેન્ડે આ ચક્રમાં મોડી શરૂઆત કરી હતી પરંતુ શાનદાર શરૂઆત રહી. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે શ્રેણી જીત્યા પછી તેઓએ તેમના ઘરઆંગણે ઇંગ્લેન્ડને 2-1થી હરાવ્યું. પ્રથમ ટેસ્ટ હાર્યા પછી સતત બે જીત મેળવવી એ ન્યુઝીલેન્ડની સ્થિતિસ્થાપકતા દર્શાવે છે. છ ટેસ્ટમાંથી તેમની ચાર જીત છે. ભારત અને શ્રીલંકા સામેની ઘરઆંગણે શ્રેણી ઉપરાંત, તેઓ ઓસ્ટ્રેલિયા અને પાકિસ્તાનના મુશ્કેલ પ્રવાસ માટે પણ છે.
4. બાંગ્લાદેશ
મેચ: 6 | જીત: 3 | પોઈન્ટ ટકાવારી: 55.56
સૌથી વધુ રન: નજમુલ હુસૈન શાંતો (647)
સૌથી વધુ વિકેટ: તૈજુલ ઇસ્લામ (24)
શ્રીલંકામાં શરૂઆતની શ્રેણી હારવા છતાં બાંગ્લાદેશે શાનદાર વાપસી કરી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાને તેના ઘરઆંગણે હરાવીને ટીમે WTC ફાઇનલની રેસમાં મજબૂત દાવો કર્યો છે. પાકિસ્તાન સામેની ઘરઆંગણેની શ્રેણીમાં વિજય પણ તેમના અભિયાન માટે મહત્વપૂર્ણ હતો. હવે બધાની નજર વેસ્ટ ઇન્ડીઝ અને ઇંગ્લેન્ડ સામેની આગામી ઘરઆંગણેની શ્રેણી તેમજ દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રવાસમાં બાંગ્લાદેશના પ્રદર્શન પર રહેશે.
5. ભારત
મેચ: 11 | જીત: 5 | પોઈન્ટ ટકાવારી: 51.52
સૌથી વધુ રન: શુભમન ગિલ (1024)
સૌથી વધુ વિકેટ: મોહમ્મદ સિરાજ (43)
ઇંગ્લેન્ડ સામેની રોમાંચક શ્રેણી ડ્રો અને દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ઘરઆંગણે 0-2થી હારથી ભારત WTC ટેબલમાં નીચે ધકેલાઈ ગયું. અગાઉ બે વાર ફાઇનલમાં રનર્સ-અપ રહ્યા પછી ભારતે હવે તેના અભિયાનનો અડધાથી વધુ સમય પૂર્ણ કર્યો છે અને તેને ઝડપથી તેની સ્થિતિ સુધારવાની જરૂર છે.
ભારતે શ્રીલંકા પ્રવાસની શરૂઆત ગાલેમાં 165 રનની શાનદાર જીત સાથે કરી હતી. દેવદત્ત પડિકલની સદી અને માનવ સુથારની ઘાતક બોલિંગે ભારત માટે મોટી જીત મેળવી. ટીમ કોલંબોમાં શ્રેણી 2-0થી જીતવા માટે તૈયાર હતી, પરંતુ સોનલ દિનુષાની શાનદાર ઇનિંગે શ્રીલંકાને ડ્રો તરફ દોરી ગઈ.
ભારતને હવે શું કરવું પડશે ?
શ્રીલંકા સામે ભારતે શ્રેણી 1-0થી જીતી હતી, પરંતુ તેઓ ફાઇનલની રેસમાં હજુ પણ પાછળ છે. ભારત હવે ન્યુઝીલેન્ડ સામે બે ટેસ્ટ રમવાનું છે. ત્યારબાદ ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની પાંચ ટેસ્ટની ઘરઆંગણે શ્રેણી તેમની WTC ફાઇનલ આશાઓ માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે. આ મેચોમાં જીતશે તો ટીમ માટે WTC ફાઇનલની આશાઓ જીવંત રહી શકે છે.
WTC ફાઇનલની રેસમાં કોણ સૌથી મજબૂત સ્થિતિમાં ?
ઓસ્ટ્રેલિયા હાલમાં આગળ છે, દક્ષિણ આફ્રિકા અને ન્યુઝીલેન્ડ નજીક છે. બાંગ્લાદેશ અને ભારત વચ્ચે પણ બહુ અંતર નથી, તેથી આગામી ટેસ્ટ મેચો સ્ટેન્ડિંગને સંપૂર્ણપણે બદલી શકે છે. ભારત માટે ન્યુઝીલેન્ડનો પ્રવાસ અને ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની પાંચ ટેસ્ટ મેચની ઘરઆંગણે શ્રેણી ખાસ કરીને નિર્ણાયક સાબિત થઈ શકે છે.