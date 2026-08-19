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ટીમ ઈન્ડિયાને WTC ફાઇનલમાં પહોંચવા માટે હજુ કેટલી જીતની જરૂર ? બદલાઈ ગયું સમીકરણ

WTC 2025-27 Final : ભારતે ગાલેમાં રમાયેલી પહેલી મેચ 165 રનથી જીતીને શ્રેણીમાં 1-0ની લીડ મેળવી છે. ભારતે આ મેચમાં બેટિંગ અને બોલિંગ બંનેમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. હવે, ભારતીય ટીમને વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ માટે ક્વોલિફાય થવા માટે કેટલી વધુ મેચ જીતવાની જરૂર છે ? તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 19, 2026, 09:29 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 09:29 PM IST
ટીમ ઈન્ડિયાને WTC ફાઇનલમાં પહોંચવા માટે હજુ કેટલી જીતની જરૂર ? બદલાઈ ગયું સમીકરણ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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