/ટીમ ઈન્ડિયાને WTC ફાઇનલમાં પહોંચવા માટે હજુ કેટલી જીતની જરૂર ? બદલાઈ ગયું સમીકરણ

WTC 2025-27 Final : ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે 15થી 19 ઓગસ્ટ દરમિયાન પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ રમાઈ હતી. ભારતે 165 રનથી વિજય મેળવ્યો હતો અને ચાલુ બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં 1-0ની લીડ મેળવી હતી. શ્રીલંકાના બેટ્સમેનો અંતિમ દિવસે નોંધપાત્ર અસર કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા અને ટાર્ગેટથી ઘણા દૂર રહ્યા. આનો શ્રેય માનવ સુથારને જાય છે, જેણે પોતાની શાનદાર બોલિંગથી કમાલ કર્યો. હવે, આ જીત પછી ભારતીય ટીમને વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC) ફાઇનલ 2025-27માં પહોંચવા માટે કેટલી જીતની જરૂર છે ?
બદલાઈ ગયું સમીકરણ
ટીમ ઇન્ડિયા પાસે 2025-27 વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ ચક્રમાં આઠ મેચ બાકી છે. ક્વોલિફાય થવા માટે ટીમને હવે આ આઠ મેચમાંથી સાત જીતવાની જરૂર છે. ગાલે ટેસ્ટ પહેલા ભારતને આઠ જીતની જરૂર હતી. જોકે, હવે સમીકરણ બદલાઈ ગયું છે અને ટીમ ઇન્ડિયા તેના ટાર્ગેટની એક ડગલું નજીક પહોંચી ગઈ છે. શ્રીલંકા સામેની બે મેચની શ્રેણી બાદ ભારત ન્યુઝીલેન્ડ સામે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી રમવાની છે. ત્યારબાદ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે પાંચ મેચની બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફી યોજાશે.
મેચની હાઈલાઈટ
પહેલી ઇનિંગમાં ભારતે 116.4 ઓવરમાં 10 વિકેટ ગુમાવીને 462 રન બનાવ્યા. જવાબમાં શ્રીલંકાની ટીમ 79.4 ઓવરમાં 284 રન બનાવીને ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. ત્યારબાદ બીજી ઈનિંગમાં ભારત 48.5 ઓવરમાં 10 વિકેટ ગુમાવીને 193 રન બનાવીને ઓલઆઉટ થઈ ગયું અને પ્રથમ ઈનિંગની લીડ સાથે શ્રીલંકાને મેચ જીતવા માટે 372 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો.
જવાબમાં શ્રીલંકાની ટીમ પાંચમા દિવસે 77.4 ઓવરમાં 206 રન બનાવીને ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. બીજી ઇનિંગમાં માનવ સુથારે ભારત તરફથી શાનદાર બોલિંગ કરી, 23.4 ઓવરમાં 55 રન આપીને 6 વિકેટ લીધી. વધુમાં પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાએ 2 વિકેટ લીધી, જ્યારે મોહમ્મદ સિરાજ અને રવિન્દ્ર જાડેજાએ 1-1 વિકેટ લીધી. આ રીતે ભારતે ગાલેમાં રમાયેલી પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ જીતી.