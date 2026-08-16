/WTC: બાંગ્લાદેશની જીતથી ભારતીય ટીમને આંચકો, WTC પોઇન્ટ્સ ટેબલમાં 5મા સ્થાને ફેંકાઈ

ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ પ્રથમ ટેસ્ટમાં 9 વિકેટથી જીતની સાથે બાંગ્લાદેશે WTC પોઈન્ટ ટેબલમાં ઉથલપાથલ મચાવી દીધી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાના ઘરમાં પ્રથમવાર ટેસ્ટ મેચ જીતનારી બાંગ્લાદેશની ટીમ પોઈન્ટ ટેબલમાં હવે ચોથા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે. તો ભારતીય ટીમ ટેબલમાં પાંચમાં સ્થાને ખસી ગઈ છે. બાંગ્લાદેશના હવે 5 મેચમાં 3 જીત, 1 હાર અને 1 ડ્રોની સાથે 66.67 PCT થઈ ગયા છે. તો ભારતની પાસે 48.15 PCT છે.
જોકે ટીમ ઈન્ડિયા અત્યારે શ્રીલંકામાં બે મેચની ટેસ્ટ સિરીઝ રમી રહી છે. જો તે શ્રીલંકા વિરુદ્ધ 2-0થી જીત મેળવે છે તો પોઈન્ટ ટેબલમાં ફેરફાર જોવા મળશે. બાંગ્લાદેશ સામે મળેલી હાર છતાં ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રથમ સ્થાને છે. આ સિવાય આફ્રિકાની ટીમ બીજા અને ન્યૂઝીલેન્ડ ત્રીજા સ્થાને છે.
બાંગ્લાદેશ-ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રથમ ટેસ્ટ બાદ WTC પોઈન્ટ ટેબલ
|ક્રમ (Rank)
|ટીમ (Teams)
|મેચ (M)
|જીત (W)
|હાર (L)
|ટાઈ (T)
|ડ્રો (D)
|કોઈ પરિણામ નહીં (N/R)
|પોઇન્ટ્સ (PTS)
|ટકાવારી (PCT %)
|1
|ઓસ્ટ્રેલિયા (AUSTRALIA)
|9
|7
|2
|0
|0
|0
|84
|77.78%
|2
|દક્ષિણ આફ્રિકા (SOUTH AFRICA)
|4
|3
|1
|0
|0
|0
|36
|75.00%
|3
|ન્યૂઝીલેન્ડ (NEW ZEALAND)
|6
|4
|1
|0
|1
|0
|52
|72.22%
|4
|બાંગ્લાદેશ (BANGLADESH)
|5
|3
|1
|0
|1
|0
|40
|66.67%
|5
|ભારત (INDIA)
|9
|4
|4
|0
|1
|0
|52
|48.15%
|6
|શ્રીલંકા (SRI LANKA)
|4
|1
|1
|0
|2
|0
|20
|41.67%
|7
|ઈંગ્લેન્ડ (ENGLAND)
|13
|4
|8
|0
|1
|0
|38
|24.36%
|8
|પાકિસ્તાન (PAKISTAN)
|6
|2
|4
|0
|0
|0
|16
|22.22%
|9
|વેસ્ટ ઈન્ડીઝ (WEST INDIES)
|12
|2
|8
|0
|2
|0
|30
|20.83%
બાંગ્લાદેશની ઓસ્ટ્રેલિયા પર ઐતિહાસિક જીત
બાંગ્લાદેશે ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ ડ્રાર્વિનમાં રમાયેલી પ્રથમ ટેસ્ટ મેચમાં 9 વિકેટે ઐતિહાસિક જીત મેળવી છે. ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં આ બાંગ્લાદેશની માત્ર બીજી જીત છે. મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમ બાંગ્લાદેશ સામે બેટિંગ અને બોલિંગમાં સાધારણ લાગી હતી. મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા ઓસ્ટ્રેલિયાએ માત્ર 198 રન બનાવ્યા હતા. જેના જવાબમાં બાંગ્લાદેશે 426 રન બનાવી 228 રનની લીડ મેળવી હતી.
તો બીજી ઈનિંગમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમ કેમરૂન ગ્રીનની સદીની મદદથી માત્ર 284 રન બનાવી શકી હતી, જેનાથી બાંગ્લાદેશને 57 રનનો ટાર્ગેટ મળ્યો હતો. આ લક્ષ્યને બાંગ્લાદેશે બીજી ઈનિંગમાં 14.2 ઓવરમાં માત્ર 1 વિકેટ ગુમાવી હાસિલ કરી લીધો હતો. મેચમાં બાંગ્લાદેશ માટે ફાસ્ટ બોલર હસન મહમૂદે કુલ 9 વિકેટ ઝડપી હતી. બીજી ઈનિંગમાં મેહદી હસન મિરાઝે પણ પાંચ વિકેટ ઝડપી હતી.