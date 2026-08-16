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WTC: બાંગ્લાદેશની જીતથી ભારતીય ટીમને આંચકો, WTC પોઇન્ટ્સ ટેબલમાં 5મા સ્થાને ફેંકાઈ

WTC Points Table: બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમે ઓસ્ટ્રેલિયાને તેના ઘરમાં હરાવી ઈતિહાસ રચી દીધો છે. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં બાંગ્લાદેશની ઓસ્ટ્રેલિયાના ઘરમાં આ પ્રથમ જીત છે. આ જીત સાથે બાંગ્લાદેશે વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપના પોઈન્ટ ટેબલમાં મોટી છલાંગ લગાવી છે. બાંગ્લાદેશની ટીમ આ જીત સાથે ટેબલમાં પાંચમાં સ્થાને પહોંચી ગઈ છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 16, 2026, 12:42 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 12:42 PM IST
WTC: બાંગ્લાદેશની જીતથી ભારતીય ટીમને આંચકો, WTC પોઇન્ટ્સ ટેબલમાં 5મા સ્થાને ફેંકાઈ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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