/WTC પોઈન્ટ ટેબલમાં મોટી ઉથલપાથલ... ટીમ ઈન્ડિયાને રેસમાં ટકી રહેવા હવે શું કરવું પડશે ?

WTC Points Table 2026 : બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમે ડાર્વિન ટેસ્ટ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 9 વિકેટથી ઐતિહાસિક વિજય મેળવ્યો. 23 વર્ષ બાદ ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર ટેસ્ટ મેચમાં બાંગ્લાદેશી ટીમે પેટ કમિન્સના નેતૃત્વમાં યજમાન ટીમને હરાવી છે. આ પહેલીવાર છે જ્યારે બાંગ્લાદેશે ઓસ્ટ્રેલિયાને તેના ઘરઆંગણે ટેસ્ટ મેચમાં હરાવ્યું છે.
ડાર્વિનમાં રમાયેલી આ મેચ ચાર દિવસમાં પૂર્ણ થઈ. બાંગ્લાદેશની જીતનો પાયો પ્રથમ ઇનિંગમાં જ નંખાયો હતો જ્યારે તેના બોલરોએ ઓસ્ટ્રેલિયાને ફક્ત 198 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું હતું. ઝડપી બોલર હસન મહમૂદે ઓસ્ટ્રેલિયાની પ્રથમ ઇનિંગમાં છ વિકેટ લીધી હતી. ત્યારબાદ તાંઝીદ હસન તમીમે બેટિંગ સંભાળી અને શાનદાર સદી ફટકારી.
બાંગ્લાદેશે પોતાની પ્રથમ ઇનિંગમાં 426 રન બનાવ્યા હતા, જેનાથી ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 228 રનની લીડ મેળવી હતી. આ લીડ આખરે મેચમાં નિર્ણાયક પરિબળ સાબિત થઈ. ઓસ્ટ્રેલિયાએ બીજી ઇનિંગમાં વાપસી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવા છતાં તેના બેટ્સમેનો નોંધપાત્ર લીડ બનાવી શક્યા નહોતા. મિરાઝે પાંચ વિકેટ લીધી, જેનાથી બાંગ્લાદેશ પાસે ચેઝ કરવા માટે ખૂબ જ સાધારણ ટાર્ગેટ હતું.
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આ ઐતિહાસિક જીતથી બાંગ્લાદેશને વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC) 2025-27 પોઈન્ટ ટેબલમાં પણ ફાયદો થયો છે. તેનો પોઈન્ટ ટકાવારી (PCT) 58.33થી વધીને 66.67 થયો છે. પાંચ મેચમાં ત્રીજી જીત બાદ બાંગ્લાદેશે ચોથું સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે. હારથી ઓસ્ટ્રેલિયાને ઝટકો લાગ્યો, તેની પોઈન્ટ ટકાવારી 87.50થી ઘટીને 77.77 થઈ ગઈ છે. જોકે તે ટોચ પર છે, બીજા ક્રમે રહેલી ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન દક્ષિણ આફ્રિકા 75 પોઈન્ટ ટકાવારી ધરાવે છે, જેનો અર્થ એ થાય કે બંને વચ્ચેનું અંતર નોંધપાત્ર રીતે ઓછું થઈ ગયું છે.
6 મેચ પછી ન્યુઝીલેન્ડ 72.22 પોઈન્ટ ટકાવારી સાથે ત્રીજા સ્થાને છે. બાંગ્લાદેશ પછી, ભારત 48.15 પોઈન્ટ સાથે પાંચમા સ્થાને અને શ્રીલંકા છઠ્ઠા સ્થાને છે. તેના પછી ઈંગ્લેન્ડ, પાકિસ્તાન અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ આવે છે.
શ્રીલંકા શ્રેણી ભારત માટે મહત્વપૂર્ણ
ભારત હાલમાં WTC ટેબલ પર 48.15ના પોઈન્ટ ટકાવારી સાથે પાંચમા સ્થાને છે, અત્યાર સુધી નવ ટેસ્ટ રમી ચૂક્યું છે. શ્રીલંકા 41.67ના પોઈન્ટ ટકાવારી સાથે છઠ્ઠા સ્થાને છે. આ જોતાં શ્રીલંકા સામેની આગામી બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી ટીમ ઈન્ડિયા માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. શ્રેણીમાં ક્લીન સ્વીપ કરવાથી WTC પોઈન્ટ ટેબલ પર ભારતની સ્થિતિ સુધરી શકે છે.