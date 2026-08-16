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WTC પોઈન્ટ ટેબલમાં મોટી ઉથલપાથલ... ટીમ ઈન્ડિયાને રેસમાં ટકી રહેવા હવે શું કરવું પડશે ?

WTC Points Table 2026 : ડાર્વિન ટેસ્ટમાં મળેલી હાર બાદ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે હવે શ્રેણી બચાવવાનો પડકાર છે, જ્યારે બાંગ્લાદેશ બીજા મોટા અપસેટ પર નજર રાખશે. બંને ટીમો વચ્ચે બીજી ટેસ્ટ મેચ 22 ઓગસ્ટથી મેકેના ગ્રેટ બેરિયર રીફ એરેના ખાતે રમાશે. પ્રથમ ટેસ્ટમાં મળેલી જીતથી બાંગ્લાદેશને શ્રેણીમાં લીડ મળી છે અને સાથે જ WTC ફાઇનલ માટે પણ દાવેદારી જાળવી રાખી છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 16, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 03:02 PM IST
WTC પોઈન્ટ ટેબલમાં મોટી ઉથલપાથલ... ટીમ ઈન્ડિયાને રેસમાં ટકી રહેવા હવે શું કરવું પડશે ?

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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