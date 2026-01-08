ઓસ્ટ્રેલિયાની જીત બાદ બદલાઈ ગયું WTC પોઈન્ટ ટેબલ, જાણો ભારત કયા સ્થાને છે
WTC Points Table : સિડની ટેસ્ટમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ ઈંગ્લેન્ડને 5 વિકેટે હરાવીને એશિઝ સિરીઝ 4-1થી જીતી લીધી છે. આ જીત સાથે કાંગારૂ ટીમ વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપના પોઈન્ટ ટેબલમાં પહેલા નંબરે યથાવત છે, જ્યારે ઈંગ્લેન્ડને નુકશાન થયું છે.
Trending Photos
WTC Points Table : ઓસ્ટ્રેલિયાએ સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે 2025-26 એશિઝની અંતિમ ટેસ્ટમાં ઇંગ્લેન્ડને 5 વિકેટથી હરાવીને શ્રેણી 4-1થી જીતી લીધી છે. આ સાથે કાંગારૂઓએ માત્ર એશિઝ ટ્રોફી જ નથી જીતી, પરંતુ વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ 2025-27 પોઈન્ટ ટેબલમાં પણ પોતાનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખ્યું છે. ઓસ્ટ્રેલિયાને અંતિમ દિવસે 160 રનનો ટાર્ગેટ આપવામાં આવ્યો હતો, જે તેમણે સરળતાથી હાંસલ કરી લીધો. જોકે, ઇંગ્લેન્ડ માટે આ હારથી WTC ચક્રમાં તેની મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ છે.
સિડની ટેસ્ટમાં ઓસ્ટ્રેલિયાનો શાનદાર વિજય
સિડની ટેસ્ટના અંતિમ દિવસે ઓસ્ટ્રેલિયાને જીતવા માટે 160 રનની જરૂર હતી. ઘરઆંગણાની પરિસ્થિતિનો સંપૂર્ણ લાભ ઉઠાવતા, કાંગારૂ બેટ્સમેનોએ અંગ્રેજી બોલરોને દબાણ આપવા દીધું નહીં. ટીમે 31.2 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને ટાર્ગેટ હાંસલ કરી લીધું. આ જીતથી સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે ઓસ્ટ્રેલિયા 2025-26ની એશિઝમાં દરેક પાસામાં ઈંગ્લેન્ડથી આગળ હતું. બોલિંગ હોય કે બેટિંગ, કાંગારૂ ટીમે સમગ્ર પ્રવાસ દરમિયાન સાતત્ય દર્શાવ્યું.
ઓસ્ટ્રેલિયા WTC પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર
આ જીત પછી ઓસ્ટ્રેલિયા વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ 2025-27 પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર છે. ટીમે અત્યાર સુધી આઠ મેચ રમી છે, જેમાં સાત જીતી છે અને એક હારી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાના કુલ 84 પોઈન્ટ છે અને 87.5 પોઈન્ટ ટકાવારી છે, જે આ ચક્રમાં કોઈપણ ટીમનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન છે. સતત મેચ જીતીને કાંગારૂ ટીમે ફાઇનલમાં પહોંચવાનો પોતાનો માર્ગ નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત કર્યો છે.
ઇંગ્લેન્ડ માટે WTC ચક્ર મુશ્કેલ રહ્યું
WTC 2025-27માં ઇંગ્લેન્ડની ટીમનો પ્રવાસ અત્યાર સુધી અત્યંત નિરાશાજનક રહ્યો છે. ટીમે 10માંથી ફક્ત ત્રણ મેચ જીતી છે, જ્યારે છ હારી છે, જેમાં એક મેચ ડ્રો છે. ઇંગ્લેન્ડના કુલ 38 પોઈન્ટ છે અને પોઈન્ટ ટકાવારી ફક્ત 31.66 છે. એશિઝ હાર્યા પછી ઇંગ્લેન્ડની સ્થિતિ વધુ નબળી પડી ગઈ છે અને હવે તેમને તેમની આગામી મેચોમાં સતત જીતની જરૂર પડશે.
ભારતની સ્થિતિ
ભારતીય ટીમ હાલમાં WTC પોઈન્ટ ટેબલમાં છઠ્ઠા સ્થાને છે. ભારતે નવ મેચ રમી છે, જેમાં ચાર જીત, ચાર હાર અને એક ડ્રો છે. ટીમ ઈન્ડિયાના પોઈન્ટ ટકાવારી 48.15 છે. તો ન્યુઝીલેન્ડ 77.78ના પોઈન્ટ ટકાવારી સાથે બીજા સ્થાને છે. દક્ષિણ આફ્રિકા 75.67 ટકા પોઈન્ટ ટકાવારી સાથે ત્રીજા સ્થાને છે, જ્યારે શ્રીલંકા 66.67 ટકા પોઈન્ટ ટકાવારી સાથે ચોથા સ્થાને છે. પાકિસ્તાન પાંચમા સ્થાને છે. બાંગ્લાદેશ અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ અનુક્રમે આઠમા અને નવમા સ્થાને છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે