કોણ છે શ્વેતા પુંડીર? જેની સાથે યશ દયાલે કર્યા લગ્ન, ફોટા અને રીલ્સ થઈ રહી છે વાયરલ

Yash Dayal Marriage: RCBના ફાસ્ટ બોલર યશ દયાલની દુલ્હન શ્વેતા પુંડીર કોણ છે? જેની સાથે યશ દયાલે લગ્ન કરી લીધા છે અને હવે સોશિયલ મીડિયા પર તેમના ફાટા અને રીલ્સ ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહી છે. રિપોર્ટ અનુસાર, તેમણે 4 ફેબ્રુઆરીએ જ લગ્ન કરી લીધા હતા.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 15, 2026, 10:35 PM IST
  • RCBના સ્ટાર બોલર યશ દયાલે ગુપ્ત રીતે કોની સાથે કરી લીધા લગ્ન
  • યશ દયાલ અને શ્વેતા પુંડીરે નોઈડામાં ખાનગી સમારોહમાં સાત ફેરા લીધા
  • શ્વેતા પુંડીર સાથે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે જોડી!

Yash Dayal Marriage: RCBના ફાસ્ટ બોલર યશ દયાલે કથિત રીતે ફેબ્રુઆરી 2026માં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર શ્વેતા પુંડીર સાથે એક ખાનગી સમારોહમાં લગ્ન કર્યા છે. એચટી સિટીના રિપોર્ટ અનુસાર, યશ દયાલ અને શ્વેતા પુંડીર 4 ફેબ્રુઆરીએ નોઈડામાં લગ્નગ્રંથિથી જોડાયા હતા, પરંતુ તેની માહિતી હવે સામે આવી રહી છે. મળતી માહિતી અનુસાર, ફેબ્રુઆરીમાં થયેલા આ લગ્ન ખૂબ જ ખાનગી હતા અને તેમાં માત્ર પરિવારના સભ્યો અને કેટલાક નજીકના સંબંધીઓ જ સામેલ થયા હતા. દયાલે પોતાના લગ્ન વિશે કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરી નથી, પરંતુ શ્વેતાએ તેના ઈન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર બન્નેનો એક વીડિયો શેર કર્યો છે. યશ દયાલ 2025માં RCBની ચેમ્પિયન ટીમનો ભાગ હતા અને તેઓ આ વર્ષે પણ IPL 2026માં રમતો જોવા મળશે.

કોણ છે તેની પત્ની શ્વેતા પુંડીર?
યશ દયાલે શ્વેતા પુંડીર સાથે ખૂબ જ ગુપ્ત રીતે લગ્ન કર્યા છે. એવામાં દરેકના મનમાં પ્રશ્ન થઈ રહ્યો છે કે, શ્વેતા પુંડીર આખરે કોણ છે? તમને જણાવી દઈએ કે, શ્વેતા દિલ્હીની એક સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સર અને બ્લોગર છે, જેના ઈન્સ્ટાગ્રામ પ્લેટફોર્મ પર 5,87,000થી વધુ ફોલોઅર્સ છે. તેણે ઈન્ટરનેશનલ લિજેન્ડ્સ લીગ માટે બ્રોડકાસ્ટર તરીકે પણ કામ કર્યું છે. યશ દયાલ સાથે તેના ઈન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ Shweta Pundir (@shwetapundir26) પર એક રીલ પણ છે જેમાં બન્ને સાથે જોવા મળી રહ્યા છે.

બે દિવસ પહેલા શ્વેતાએ યશ દયાલ સાથે એક રીલ શેર કરી હતી, જેમાં બન્ને ગીત દ્વારા લગ્નની વાતો કરી રહ્યા છે. ગીતના બોલ છે - "અપની મમ્મી સે મેરી બાત કી, અપને ડેડી સે મેરી બાત કી." બન્ને આ વીડિયોમાં એકબીજા સાથે ખૂબ જ ખુશ દેખાઈ રહ્યા છે.

— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) March 15, 2026

યશ દયાલ પર લાગ્યા હતા ગંભીર આરોપ
નોંધનીય છે કે, અગાઉ 2025માં RCBના IPL જીત્યા બાદ યશ દયાલના પર્સનલ લાઈફમાં ઘણા ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળ્યા હતા. તેમના પર એક મહિલાએ લગ્નની લાલચ આપી શોષણ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો, જેમાં તેમની ધરપકડ થવાની શક્યતા પણ હતી. જો કે, જાન્યુઆરી 2026માં રાજસ્થાન હાઈકોર્ટે તેમને આગોતરા જામીન આપીને થોડી રાહત આપી હતી.

યશ દયાલની મુશ્કેલીઓ અહીં જ પૂરી થતી નથી. તેમના પર એક સગીર ક્રિકેટર સાથે ગેરવર્તણૂકનો કેસ પણ નોંધાયેલો છે. જયપુરની એક યુવતીએ આરોપ લગાવતા FIR નોંધાવી છે કે, 2023માં જ્યારે તે 17 વર્ષની હતી, ત્યારે દયાલે કરિયર બનાવવાની લાલચ આપી તેનો ફાયદો ઉઠાવ્યો હતો. જો કે, યશના વકીલનું કહેવું છે કે આ બધું ફસાવવાનું ષડયંત્ર છે અને જો આ સાચું હોય તો ઘટનાના બે વર્ષ પછી FIR કેમ થઈ?

IPL 2026માં જોવા મળશે યસ દયાલ
આ તમામ આરોપોની વચ્ચે હવે રિપોર્ટ્સ અનુસાર, યશ દયાલ વૈવાહિક જીવનમાં પ્રવેશ કરી ચૂક્યા છે. તેઓ IPL 2026માં વિરાટ કોહલીની ટીમ RCBનો ભાગ છે અને ફેન્સને આશા છે કે તેઓ પોતાની બોલિંગથી શાનદાર પ્રદર્શન કરશે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

