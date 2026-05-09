/IPL વચ્ચે યશસ્વીને મળી નોટિસ...જો ફરી આ ભૂલ કરી તો લાગશે પ્રતિબંધ ! મહિલા ક્રિકેટર પણ શંકાના ઘેરામાં

Yashasvi Jaiswal : IPL 2026 વચ્ચે રાજસ્થાન રોયલ્સના ઓપનર યશસ્વી જયસ્વાલને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. જયસ્વાલને તેણે કરેલી એક મોટી ભૂલ અંગે નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે. જો તે આ ભૂલ ફરીવાર કરશે તો તેના પર પ્રતિબંધ પણ લાગી શકે છે. આ મામલે એક મહિલા ક્રિકેટરનું નામ પણ સામેલ છે.
Yashasvi Jaiswal : ભારતીય ક્રિકેટર યશસ્વી જયસ્વાલ અને શેફાલી વર્મા અંગે એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. નેશનલ એન્ટી-ડોપિંગ એજન્સી (NADA)એ બંને સ્ટાર ક્રિકેટરોને નોટિસ ફટકારી છે. બંને ખેલાડીઓ સામે 'વ્હેરઅબાઉટ્સ ફેલ્યોર' નિયમ હેઠળ કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. 'વ્હેરઅબાઉટ્સ ફેલ્યોર' નિયમ એ ડોપિંગ વિરોધી પ્રોટોકોલ સાથે જોડાયેલો નિયમ છે, જેના હેઠળ ખેલાડીઓએ ચોક્કસ સમયે અધિકારીઓને તેમના ઠેકાણાની જાણ કરવી જરૂરી છે, જેથી ડોપ ટેસ્ટ કરી શકાય.
NADAએ ફટકારી નોટિસ
બંને ખેલાડીઓને ભારતની એન્ટી ડોપિંગ એજન્સી NADA તરફથી નોટિસ મળી છે, કારણ કે બંનેમાંથી કોઈએ ગયા વર્ષે નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં ડોપ ટેસ્ટ આપ્યો નહોતો.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, બંને ખેલાડીઓ પહેલીવાર ડોપ ટેસ્ટ ચૂકી ગયા છે. જોકે, NADAએ તેમને ખુલાસો કરવાની તક આપી છે અને ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)ને પણ આ સમગ્ર પ્રક્રિયાથી વાકેફ કરવામાં આવ્યું છે. યશસ્વી જયસ્વાલ અને શેફાલી વર્મા બંને NADAના રજિસ્ટર્ડ ટેસ્ટિંગ પૂલ (RTP)નો ભાગ છે.
ખેલાડીઓએ કોઈ કારણ આપ્યું નહોતું
RTPમાં સમાવિષ્ટ ખેલાડીઓએ એજન્સીને ચોક્કસ સમય અને સ્થાન વિશે અગાઉથી જાણ કરવી જરૂરી છે, જ્યાં તેઓ ડોપ ટેસ્ટ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે. ત્યારબાદ ડોપિંગ કંટ્રોલ ઓફિસર (DCO) નિર્ધારિત સમય સ્લોટ દરમિયાન કોઈપણ સમયે સેમ્પલ લેવા માટે નિર્ધારિત સ્થાન પર પહોંચી શકે છે. અહેવાલો અનુસાર, યશસ્વી જયસ્વાલનો ડોપ ટેસ્ટ 17 ડિસેમ્બરે થવાનો હતો, જ્યારે શેફાલી વર્માનો ટેસ્ટ 7 નવેમ્બરે થવાનો હતો. જોકે, જ્યારે DCO નિર્ધારિત સ્થાન પર પહોંચ્યા, ત્યારે બંનેમાંથી કોઈ પણ ખેલાડી હાજર ન હોવાનું જાણવા મળ્યું.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ બંને ક્રિકેટરો તેમના નિર્ધારિત પરીક્ષણ સમયે ઉપલબ્ધ નહોતા અને ન તો તેઓએ ટેસ્ટ ના કરાવવાનું કોઈ કારણ આપ્યું હતું. પરિણામે હવે સત્તાવાર રીતે તેમને નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે.
જો ફરી આ ભૂલ કરી તો લાગશે પ્રતિબંધ !
બંને ખેલાડીઓને નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે અને નેશનલ ફેડરેશન (BCCI) તેમજ ICCને પણ આની જાણ કરવામાં આવી છે. એન્ટી ડોપિંગ નિયમો હેઠળ, RTPમાં સમાવિષ્ટ ખેલાડીઓએ તેમના ઠેકાણાની માહિતી સતત અપડેટ કરવી પડશે જેથી પરીક્ષણ અધિકારીઓ તેમને ગમે ત્યારે શોધી શકે. એક પણ ટેસ્ટ ચૂકી જવાને ચેતવણી માનવામાં આવે છે. જો કે, જો આ ભૂલ ચોક્કસ સમયમર્યાદામાં ત્રણ વખત થાય છે, તો ખેલાડી પર પ્રતિબંધ લાગી શકે છે.
BCCI જરૂરી પગલાં લેશે
BCCIના એક સૂત્રએ જણાવ્યું કે હા, અમને NADA તરફથી ડોપિંગ ટેસ્ટ ચૂકી જવા અંગે નોટિસ મળી છે. અમે તેમની સાથે પૂછપરછ કરીશું કે આ કેવી રીતે બન્યું અને ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓ ફરી ન બને તે માટે જરૂરી પગલાં લઈશું. લોસ એન્જલસમાં 2028 ઓલિમ્પિક રમતોમાં ક્રિકેટ વાપસી કરી રહ્યું છે તે જોતાં આ બાબત ખાસ ધ્યાન ખેંચી રહી છે. પરિણામે એન્ટી ડોપિંગ નિયમોનું કડક પાલન વધુ જરૂરી બની જાય છે.