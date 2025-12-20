48 બોલમાં સદી ફટકારનાર બેટ્સમેન સાથે અન્યાય ! BCCIએ T20 વર્લ્ડ કપ ટીમમાં ના આપી તક
BCCIની પસંદગી સમિતિએ 2026ના T20 વર્લ્ડ કપ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત કરી. BCCI પસંદગી સમિતિએ 2026ના T20 વર્લ્ડ કપ માટે 15 સભ્યોની ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરી છે, ટીમની જાહેરાત પછી ઘણા ખેલાડીઓનું નસીબ ચમક્યું છે, તો ઘણા ખેલાડીઓના દિલ તૂટ્યા છે.
ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)ની પસંદગી સમિતિએ શનિવારે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત કરી. BCCI એ ન્યુઝીલેન્ડ સામેની પાંચ મેચની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી અને T20 વર્લ્ડ કપ માટે એક જ ટીમની પસંદગી કરી છે. T20 વર્લ્ડ કપ માટે 15 સભ્યોની ભારતીય ટીમની જાહેરાત બાદ ઘણા ખેલાડીઓના દિલ તૂટ્યા છે.
48 બોલમાં સદી ફટકારનાર બેટ્સમેન સાથે અન્યાય!
BCCI પસંદગી સમિતિએ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારતની 15 સભ્યોની ટીમમાં ઓપનિંગ બેટ્સમેન યશસ્વી જયસ્વાલનો સમાવેશ ન કરીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે. યશસ્વી જયસ્વાલે તાજેતરમાં સૈયદ મુશ્તાક અલી T20 ટ્રોફી ટુર્નામેન્ટમાં હરિયાણા સામેની T20 મેચમાં 48 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. જયસ્વાલે 50 બોલમાં 101 રનની વિસ્ફોટક ઇનિંગ રમી હતી. તેણે 202ના સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરી હતી, જેમાં એક છગ્ગો અને 16 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા.
T20 વર્લ્ડ કપ ટીમમાં તક ના મળી
યશસ્વી જયસ્વાલે પોતાની તોફાની ઇનિંગ્સના આધારે 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપ માટે ભારતીય T20 ટીમમાં સ્થાન મેળવવાનો દાવો કર્યો હતો. જોકે, BCCI પસંદગી સમિતિએ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે યશસ્વી જયસ્વાલ કરતાં ઇશાન કિશનને પસંદ કર્યો છે. ઇનિંગ્સ ઓપનિંગ કરવા ઉપરાંત, ઇશાન કિશન ટીમ ઇન્ડિયાને વિકેટકીપરનો વિકલ્પ પણ પૂરો પાડે છે. યશસ્વી જયસ્વાલ ફરી એકવાર અવગણના કરવામાં આવી છે.
છેલ્લી T20 જુલાઈ 2024માં રમી હતી
યશસ્વી જયસ્વાલે 30 જુલાઈ, 2024ના રોજ શ્રીલંકા સામે તેની છેલ્લી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી હતી. આ મેચ પછી યશસ્વી જયસ્વાલ હજુ સુધી ભારત માટે T20 ટીમમાં પાછો ફર્યો નથી. યશસ્વી જયસ્વાલે ભારત માટે અત્યાર સુધીમાં 23 T20 રમી છે, જેમાં 164.31ના સ્ટ્રાઇક રેટ અને 36.15ની સરેરાશથી 723 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન યશસ્વી જયસ્વાલે એક સદી અને પાંચ અડધી સદી ફટકારી છે. ઇશાન કિશનનો T20માં સર્વોચ્ચ સ્કોર 100 છે.
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારતની ટીમ
સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), તિલક વર્મા, ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ (વાઈસ-કેપ્ટન), રિંકુ સિંહ, જસપ્રિત બુમરાહ, હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ, કુલદીપ યાદવ, વરુણ ચક્રવર્તી, વોશિંગ્ટન સુંદર.
