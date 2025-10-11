યશસ્વી જયસ્વાલ નોટ આઉટ હતો ? અમ્પાયરે ઉતાવળમાં આપી દીધો OUT, મેદાન પર જોવા મળી ગરમાગરમી
Yashasvi Jaiswal Run Out Controversy : દિલ્હી ટેસ્ટ દરમિયાન ઓપનર યશસ્વી જયસ્વાલ રન આઉટ થયા બાદ નારાજ દેખાયો અને કેપ્ટન શુભમન ગિલ સાથે વાતચીત કરી. યશસ્વી મેદાન છોડવા માંગતો નહોતો, પરંતુ અમ્પાયરે તેને પેવેલિયન પાછા ફરવાનું કહ્યું.
Yashasvi Jaiswal Run Out Controversy : દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે ચાલી રહેલી ટેસ્ટ મેચમાં ભારતીય ઓપનિંગ બેટ્સમેન યશસ્વી જયસ્વાલે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. યશસ્વીએ ભારતની પહેલી ઇનિંગમાં 258 બોલમાં 175 રન બનાવ્યા હતા. આ દરમિયાન તેણે 22 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. 23 વર્ષીય ખેલાડી પાસે બેવડી સદી ફટકારવાની તક હતી પરંતુ તે રન આઉટ થયો હતો.
યશસ્વી જયસ્વાલ અને ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલ વચ્ચે કન્ફ્યુઝનને કારણે વિકેટ પડી. યશસ્વીએ જેડન સીલ્સના બોલને મિડ-ઓફ તરફ ફટકાર્યો. યશસ્વીને લાગ્યું કે રન આવી જશે, યશસ્વી રન માટે દોડ્યો, પરંતુ શુભમન ગિલે કોઈ રિએક્શન આપ્યું નહીં, જેના કારણે કન્ફ્યુઝન ઊભું થયું. ત્યારબાદ યશસ્વીએ ક્રીઝ પર પાછા ફરવાનો પ્રયાસ કર્યો. આ દરમિયાન તેજનારાયણ ચંદ્રપોલે ઝડપથી બોલ પકડ્યો અને તેને વિકેટકીપર ટેવિન ઇમલચને આપ્યો. ઇમલાચે સ્ટમ્પ્સ વિખેરી નાખ્યા અને યશસ્વી રન આઉટ થયો.
યશસ્વી જયસ્વાલ નોટ આઉટ હતો ?
મેદાન પરના અમ્પાયર રિચાર્ડ ઇલિંગવર્થે ઉતાવળમાં આંગળી ઉંચી કરી. જો કે, તેણે થર્ડ અમ્પાયરને પુછવું જોઈતું હતું, કારણ કે એકદમ નજીકનો મામલો હતો. યશસ્વી જયસ્વાલ સ્પષ્ટપણે ક્રીઝની બહાર થોડો હતો, પરંતુ વેસ્ટ ઇન્ડીઝનો વિકેટકીપર ટેવિન ઇમલચ લગભગ ભૂલ કરી બેઠો હતો.
Whose fault here in runout ? Shubman gill or yashasvi Jaiswalpic.twitter.com/XE7vuF1w9k
— Aman. (@CricMerphy) October 11, 2025
Shubman Gill's Jealousy towards Yashasvi Jaiswal #INDvWI pic.twitter.com/81tcf8RC5E
— Lokesh Saini (@LokeshVirat18K) October 11, 2025
વેસ્ટ ઇન્ડીઝની ટીમ પણ આ નિર્ણય થર્ડ અમ્પાયર પાસે મોકલવાની રાહ જોઈ રહી હતી, પરંતુ અમ્પાયર રિચાર્ડ ઇલિંગવર્થે આંગળી ઉંચી કરી. આઉટ થયા પછી યશસ્વી જયસ્વાલ થોડીવાર મેદાન પર રહ્યો, પરંતુ પછી તેને મેદાન છોડીને પેવેલિયન પરત ફરવું પડ્યું. યશસ્વીએ ગુસ્સામાં હતો અને કેપ્ટન શુભમન ગિલ સાથે થોડીવાર વાતચીત પણ કરી. અમ્પાયર રિચાર્ડ ઇલિંગવર્થે તેને પેવેલિયન પાછા ફરવાનો આદેશ આપ્યો.
