ટીમમાં મોટો ફેરફાર... જયસ્વાલ અને શાર્દુલ ઠાકુરની અચાનક એન્ટ્રી, કેપ્ટન પણ બદલાયો
Ranji Trophy Quarter Final 2026 : T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ટૂંક સમયમાં શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. મેગા ઈવેન્ટમાં ટીમ ઈન્ડિયા તેની શરૂઆત 7 ફેબ્રુઆરી યુએસએ સામે કરશે. આ વચ્ચે ડોમેસ્ટિક ટૂર્નામેન્ટ રણજી ટ્રોફીને લઈને એક મોટું અપડેટ સામે આવ્યું છે.
Trending Photos
Ranji Trophy Quarter Final 2026 : રણજી ટ્રોફીની ચાલુ સીઝનમાં લીગ સ્ટેજ મેચો પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને દરેક ગ્રુપમાંથી ટોચની બે ટીમો ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચી રહી છે. એલીટ ગ્રુપ-Dમાંથી મુંબઈ અને જમ્મુ-કાશ્મીર ક્વાર્ટર ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થયા હતા. મુંબઈ હવે કર્ણાટક સામે ટકરાશે. જો કે, આ મહત્વપૂર્ણ મેચ પહેલા મુંબઈની ટીમમાં બે મોટા ફેરફારો થયા છે.
બે સ્ટાર ખેલાડીઓની ટીમમાં વાપસી
મુંબઈએ રણજી ટ્રોફી ક્વાર્ટર ફાઇનલ માટે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે, તેના બે સ્ટાર ખેલાડીઓને 16 સભ્યોની ટીમમાં સ્થાન આપ્યું છે. કર્ણાટક સામેની મેચ માટે યશસ્વી જયસ્વાલની વાપસી થઈ છે, તો ઈજા સામે ઝઝૂમી રહેલા કેપ્ટન શાર્દુલ ઠાકુરની પણ ટીમમાં વાપસી થઈ છે. મુંબઈ અને કર્ણાટક વચ્ચે રણજી ટ્રોફી ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચ 6થી 9 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન બાંદ્રા કુર્લા કોમ્પ્લેક્સના એમસીએ ગ્રાઉન્ડ પર રમાશે.
શાર્દુલ ઠાકુર ઈજાને કારણે ટીમની બહાર હતો
ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચ 6 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે. આ મેચ પહેલા મુંબઈએ તેની 16 સભ્યોની ટીમમાં ફેરફાર કર્યા છે. શાર્દુલ ઠાકુર ઈજાને કારણે આ સિઝનમાં લીગ સ્ટેજની કેટલીક મેચો ચૂકી ગયો હતો. ત્યારે હવે તેની ટીમમાં વાપસી થઈ છે અને આ સાથે જ તે હવે ટીમની કમાન પણ સંભાળશે. તો જયસ્વાલે વર્તમાન રણજી ટ્રોફી સિઝનમાં ફક્ત એક જ મેચ રમી છે. તેણે રાજસ્થાન સામે બંને ઇનિંગ્સમાં મળીને કુલ 223 રન બનાવ્યા હતા. તેણે પહેલી ઇનિંગ્સમાં 67 રન અને બીજી ઇનિંગ્સમાં 156 રન બનાવ્યા હતા.
જયસ્વાલ હવે નોકઆઉટ મેચોમાં મુંબઈ ટીમ માટે સમાન પ્રદર્શન કરવાનો પ્રયાસ કરશે. યશસ્વી જયસ્વાલે મુંબઈ માટે છેલ્લી રણજી ટ્રોફી મેચ રમી નહોતી. આ મેચ દરમિયાન એવા અહેવાલો બહાર આવ્યા કે મુંબઈ ક્રિકેટ એસોસિએશન તેનાથી નારાજ હતું કારણ કે તે ખેલાડી સ્વેચ્છાએ મેચ રમી રહ્યો નહોતો. તે પસંદગીની મેચો જ રમી રહ્યો હતો.
ફિટ થયા પછી જયસ્વાલની ટીમમાં વાપસી
જો કે, એવા અહેવાલો હતા કે યશસ્વી જયસ્વાલ સંપૂર્ણપણે ફિટ નથી. ડોક્ટરોએ તેને આરામ કરવાની સલાહ આપી હતી. તાજેતરમાં, એક મેચ દરમિયાન યશસ્વી જયસ્વાલની તબિયત લથડી હતી, જેના કારણે તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે, જયસ્વાલ હવે સંપૂર્ણપણે ફિટ છે અને મુંબઈ ટીમમાં પાછો ફર્યો છે.
ક્વાર્ટર ફાઈનલ માટે મુંબઈની ટીમ
શાર્દુલ ઠાકુર (કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, મુશીર ખાન, અખિલ હેરવાડકર, સિદ્ધેશ લાડ, સરફરાઝ ખાન, આકાશ આનંદ (વિકેટકીપર), હાર્દિક તામોર (વિકેટકીપર), સાઈરાજ પાટીલ, શમ્સ મુલાની, તનુષ કોટિયન, તુષાર દેશપાંડે, મોહિત અવસ્થ, ઓમકાર તરમાલે, દિવ્યેશ સક્સેના અને સૂર્યાંશ શેડગે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે