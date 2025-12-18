ઐયર માંડ માંડ બચ્યો... હવે જયસ્વાલની બીમારીએ ચાહકોને ડરાવ્યા, અચાનક 2 કિલો વજન ઘટ્યું
Yashasvi Jaiswal : થોડા અઠવાડિયા પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર બેટ્સમેન શ્રેયસ ઐયરને કેચ લેતી વખતે ગંભીર ઈજા થઈ હતી. તેને પાંસળીમાં ઈજા થઈ હતી અને ડોક્ટરોએ કહ્યું હતું કે જો તેને સમયસર સારવાર ન મળી હોત તો મુશ્કેલી વધી શકી હોત. હવે યશસ્વી જયસ્વાલની બીમારીને લઈને ચાહકો ચિંતિત છે.
Trending Photos
Yashasvi Jaiswal : થોડા અઠવાડિયા પહેલા સ્ટાર બેટ્સમેન શ્રેયસ ઐયરને કેચ લેતી વખતે ગંભીર ઈજા થઈ હતી. હવે યશસ્વી જયસ્વાલ મુશ્કેલીમાં મુકાયો છે, છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી યશસ્વી જયસ્વાલની હાલત ખરાબ છે. તેની તબિયત લથડતા થોડા સમય માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે ચાહકો પણ ચિંતિત છે.
પેટમાં દુખાવાની સમસ્યા
પુણેમાં રાજસ્થાન સામે મુંબઈની સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી મેચ દરમિયાન પેટમાં તીવ્ર દુખાવો અનુભવાયા બાદ તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. શરૂઆતમાં તે પેટની સામાન્ય સમસ્યા લાગતી હતી, પરંતુ અલ્ટ્રાસાઉન્ડ અને અન્ય જરૂરી સ્કેન પછી તે ગેસ્ટ્રોએન્ટેરિટિસ હોવાનું બહાર આવ્યું. તેને IV દવા આપવામાં આવી હતી અને આરામ કરવાની અને દવાનો કોર્સ પુરો કરવાની સલાહ આપવામાં આવી હતી.
હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી
યશસ્વીને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે અને તે મુંબઈ પરત ફર્યા છે. જયસ્વાલનું બે કિલોગ્રામથી વધુ વજન ઘટી ગયું છે. તેને આગામી 7થી 10 દિવસ માટે સંપૂર્ણ બેડ રેસ્ટ કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર, તેને ફૂડ પોઈઝનિંગ થયું હતું. તેણે પુણેની એક હોટલમાં કંઈક ખાધું હતું, જેના કારણે આ થયું. તેને દુખાવો થતો હતો, પરંતુ સમયસર દવા મળ્યા બાદ તેની હાલત ઘણી સારી થઈ ગઈ છે. છેલ્લા બે દિવસમાં તેનું બે કિલોથી વધુ વજન ઘટ્યું છે અને ડોક્ટરોએ તેને ઓછામાં ઓછા આગામી 7થી 10 દિવસ આરામ કરવાની સલાહ આપી છે.
યશસ્વી વિજય હજારે ટ્રોફીની પ્રથમ કેટલીક મેચોમાં રમે તેવી શક્યતા નથી. તે પછી ન્યુઝીલેન્ડ સામે ODI મેચો છે અને તે શ્રેણી માટે ટીમમાં હોય તેવી શક્યતા છે. એવું પણ જાણવા મળ્યું છે કે BCCI મેડિકલ ટીમ પણ તેની સ્થિતિ પર નજર રાખી રહી છે, કારણ કે આવતા મહિને 11 જાન્યુઆરીથી ન્યુઝીલેન્ડ સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમવાની છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે