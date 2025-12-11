યશસ્વી જયસ્વાલે રોહિત અને વિરાટ વિશે આપ્યું મોટું નિવેદન, ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન બનવાની વ્યક્ત કરી ઈચ્છા
Yashasvi Jaiswal : ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ઓપનિંગ બેટ્સમેન યશસ્વી જયસ્વાલે તાજેતરમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ત્રીજી વનડેમાં સદી ફટકારી હતી. આ તેની પહેલી વનડે સદી હતી. આ દરમિયાન યશસ્વીએ રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી સાથે ભાગીદારી કરી હતી. હવે તેણે રોહિત અને વિરાટ અંગે એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે.
Yashasvi Jaiswal : ભારતીય ઓપનિંગ બેટ્સમેન યશસ્વી જયસ્વાલે તાજેતરમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ODI શ્રેણીમાં પોતાના બેટથી ધમાલ મચાવી હતી. શુભમન ગિલની ગેરહાજરીમાં જયસ્વાલે રોહિત શર્મા સાથે ઇનિંગની શરૂઆત કરી હતી. તેણે પહેલી બે મેચમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું નહોતું, પરંતુ ત્રીજી ODIમાં તેણે શાનદાર સદી ફટકારી, જે તેની પહેલી ODI સદી હતી.
દરમિયાન, જયસ્વાલે ટીમ ઇન્ડિયાના બે સુપરસ્ટાર વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા વિશે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું હતું. તેણે ભારતીય ટીમની કેપ્ટનશીપ કરવાની ઇચ્છા પણ વ્યક્ત કરી હતી.
'હું ભારતની કેપ્ટનશીપ કરવા માંગુ છું' - યશસ્વી
બુધવારે એક ઈન્ટરવ્યુ દરમિયાન યશસ્વીએ ટીમ ઇન્ડિયાની કેપ્ટનશીપના પોતાના અનુભવો અને રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીના પ્રભાવ વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરી. જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે શું તે ભવિષ્યમાં ભારતીય ટીમની કેપ્ટનશીપ કરી શકે છે, ત્યારે યશસ્વીએ જવાબ આપ્યો, "જો તક મળે, તો હું ચોક્કસપણે ભારતની કેપ્ટનશીપ કરવા માંગુ છું." તેણે એમ પણ કહ્યું કે રોહિત અને વિરાટ વિના રમવાનું હંમેશા થોડું અલગ લાગે છે. ટીમ તેમને યાદ કરે છે.
રોહિત શર્માના ઠપકામાં પણ પ્રેમ
યશસ્વીએ રોહિત શર્મા વિશે વધુ એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું, જણાવ્યું કે રોહિતના ઠપકામાં પણ ઘણો પ્રેમ છુપાયેલો છે. તેણે કહ્યું, "જ્યારે રોહિત ભાઈ અમને ઠપકો આપે છે, ત્યારે એવું લાગે છે કે તેઓ અમારા વિશે ખૂબ ચિંતિત છે. સાચું કહું તો, જો રોહિત ભાઈ અમને ઠપકો ન આપે, તો મને આશ્ચર્ય થાય છે કે શું તેઓ મારા કહેવાથી નારાજ થયા છે."
તેણે કહ્યું, "જ્યારે આ બંને ડ્રેસિંગ રૂમમાં હોય છે, ત્યારે વાતાવરણ ખૂબ જ હળવું હોય છે. રમતની ચર્ચા થાય છે, અનુભવો શેર કરવામાં આવે છે અને તેઓ અમને કહે છે કે તેઓએ તેમના યુવાનીના દિવસોમાં કઈ ભૂલો કરી હતી અને આપણે તેમને કેવી રીતે ટાળી શકીએ છીએ."
T20 વર્લ્ડ કપનું સપનું
T20 વર્લ્ડ કપમાં સ્થાન મેળવવા વિશે પૂછવામાં આવતા યશસ્વીએ કહ્યું, "મારું સપનું T20 વર્લ્ડ કપમાં રમવાનું છે, પરંતુ હું મારી રમત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યો છું અને યોગ્ય સમયની રાહ જોઈશ." યશસ્વીએ ભારત માટે અત્યાર સુધીમાં 23 T20 મેચ રમી છે, જેમાં 36.15ની સરેરાશ અને 164.31ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 723 રન બનાવ્યા છે. T20માં એક સદી અને પાંચ અડધી સદી ફટકારી છે.
