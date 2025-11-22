યશસ્વી જયસ્વાલની ટેસ્ટમાં અનોખી સિદ્ધિ, 28મી મેચમાં કર્યો આ કારનામો
IND vs SA 2nd Test: દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની બીજી ટેસ્ટમાં મેદાનમાં ઉતરીને યશસ્વી જયસ્વાલે એક અનોખી સિદ્ધિ મેળવી. આ મેચ ગુવાહાટીના બારસાપારા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહી છે.
IND vs SA 2nd Test: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની ટેસ્ટ શ્રેણીની બીજી અને અંતિમ મેચ ગુવાહાટીના બારસાપારા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહી છે. શનિવારે મેચનો પહેલો દિવસ હતો. ભારતીય ટીમના ઓપનર યશસ્વી જયસ્વાલે ગુવાહાટીના મેદાનમાં પ્રવેશીને એક અનોખી સિદ્ધિ મેળવી. તેણે એક જ મેદાન પર બે વાર ટેસ્ટ મેચ ન રમવાનો પોતાનો રેકોર્ડ જાળવી રાખ્યો છે. આ તેની ટેસ્ટ કારકિર્દીની 28મી મેચ છે. તેણે દરેક વખતે અલગ અલગ મેદાન પર ટેસ્ટ મેચ રમી છે. બારસાપારા સ્ટેડિયમ પહેલીવાર ટેસ્ટ મેચનું આયોજન કરી રહ્યું છે.
ભારતને શ્રેણી 4-1થી જીતવામાં મદદ મળી
યશસ્વીએ જુલાઈ 2023માં રોઝાઉ મેદાન પર વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યું હતું. પહેલી મેચમાં તેની 171 રનની ઇનિંગે દુનિયાને બતાવ્યું કે તે લાંબા અંતરનો દોડવીર છે. તેણે દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસ દરમિયાન વિદેશી પીચો પર પ્રદર્શન કરવાની પોતાની ક્ષમતા દર્શાવી હતી. તેણે 2024માં ઘરઆંગણે ઇંગ્લેન્ડ સામે ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તેણે બે બેવડી સદી ફટકારી હતી, જેના કારણે ભારતને શ્રેણી 4-1થી જીતવામાં મદદ મળી હતી. તેણે ઓસ્ટ્રેલિયામાં એક અને ઇંગ્લેન્ડમાં બે ટેસ્ટ સદી પણ ફટકારી છે.
લાંબા ફોર્મેટમાં તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 212
23 વર્ષીય યશસ્વીએ અત્યાર સુધીમાં 49.79 ની સરેરાશથી 2,440 રન બનાવ્યા છે. તેની પાસે સાત સદી અને 12 અડધી સદી છે. સૌથી લાંબા ફોર્મેટમાં તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 212 છે. જોકે, દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની વર્તમાન શ્રેણીની પ્રથમ ટેસ્ટમાં યશસ્વીને સંઘર્ષ કરવો પડ્યો હતો.
ભારત 30 રનથી હારી ગયું
તેણે કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે પ્રથમ ઇનિંગમાં 27 બોલમાં 12 રન બનાવ્યા હતા, અને બીજી ઇનિંગમાં ચાર બોલનો સામનો કરવા છતાં ખાતુ ખોલી શક્યો ન હતો. 124 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે ભારત 30 રનથી હારી ગયું હતું.
દક્ષિણ આફ્રિકાએ 6 વિકેટે 247 રન બનાવ્યા
ગુવાહાટી ટેસ્ટના પહેલા દિવસે, દક્ષિણ આફ્રિકાના ટોચના ક્રમના બેટ્સમેન સારી શરૂઆતને મોટા સ્કોરમાં રૂપાંતરિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયા. આ દરમિયાન, સ્પિનર કુલદીપ યાદવના નેતૃત્વમાં ભારતે અંતિમ સત્રમાં ચાર વિકેટ લઈને મજબૂત વાપસી કરી. ભારતે પહેલા બે સત્રમાં એક વિકેટ ગુમાવી હતી પરંતુ ત્રીજા સત્રમાં પાછા ફરીને પહેલા દિવસે સ્કોર બરાબર કરી દીધો હતો. દક્ષિણ આફ્રિકાએ 81.5 ઓવર પછી ખરાબ પ્રકાશને કારણે દિવસની રમત રદ કરી ત્યારે 6 વિકેટે 247 રન બનાવ્યા હતા.
