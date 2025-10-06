'હું કેપ્ટન બનવા માંગુ છું...' શુભમન ગિલને ODIમાં કેપ્ટન બનાવ્યા બાદ આ યુવા ખેલાડીએ કહી મનની વાત
Captain Competition In Team India: ટીમ ઈન્ડિયામાં કેપ્ટનશિપમાં અનેક ફેરફાર થઈ રહ્યા છે. આ વર્ષે ભારતને એક નવો ODI કેપ્ટન પણ મળ્યો છે, પરંતુ ટીમમાં એક ખેલાડી એવો છે જે કેપ્ટન બનવાની ઈચ્છા રાખે છે.
Team India New Captain: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમમાં હાલમાં અનેક ફેરફારો થઈ રહ્યા છે. ટીમ ઈન્ડિયાના ઘણા દિગ્ગજ ખેલાડીઓએ અલગ-અલગ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી છે. ત્યારે ભારતીય કેપ્ટનશીપમાં પણ ફેરફાર થઈ રહ્યા છે. રોહિત શર્માની ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ બાદ શુભમન ગિલને શરૂઆતમાં ટીમ ઈન્ડિયાની ટેસ્ટ ટીમનો કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે. જ્યારે હવે રોહિત શર્માની ટીમમાં રહેવા છતાં પણ ગિલને ODI ટીમનો પણ કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે. આ દરમિયાન ભારતના યુવા બેટ્સમેન યશસ્વી જયસ્વાલનું એક નિવેદન સામે આવ્યું છે, જેમાં આ ખેલાડીએ ટીમનો કેપ્ટન બનવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી છે.
"હું પણ કેપ્ટન બનવા માંગુ છું."
ભારતીય ટીમના એક યુવા ખેલાડી યશસ્વી જયસ્વાલે રાજ શમાનીને આપેલા ઈન્ટરવ્યુમાં પોતાના મનની વાત વ્યક્ત કરી છે. જયસ્વાલે કહ્યું કે, "હું દરરોજ મારી ફિટનેસ અને સ્કિલ્સ પર કામ કરી રહ્યો છું. પોતાને સુધારવા માટે દરરોજ તમારા શરીર પર સખત મહેનત કરવી જરૂરી છે. મને લાગે છે કે મારે હજુ પણ વધુ ફિટ થવાની જરૂરત છે. હું મારી જાત પર એટલું કામ કરવા માંગું છું કે એક સારો લીડર બની શકું, કારણ કે આવનારા સમયમાં એક ટીમનો કેપ્ટન બનવા માંગુ છું."
યશસ્વી જયસ્વાલનું ક્રિકેટ કરિયર
યશસ્વી જયસ્વાલને ટીમ ઈન્ડિયા માટે ઓપનિંગ બેટ્સમેનની ભુમિકામાં જોવા મળી રહ્યો છે. જયસ્વાલે ભારત માટે ટેસ્ટ, વનડે અને ટી20 ત્રણેય ફોર્મેટમાં ડેબ્યૂ કર્યું છે. જયસ્વાલે ટીમ ઈન્ડિયા માટે અત્યાર સુધીમાં 25 ટેસ્ટ મેચ રમી છે, જેમાં 49.88ની સરેરાશથી 3,390 રન બનાવ્યા છે. જયસ્વાલનો ટેસ્ટમાં સર્વોચ્ચ સ્કોર 214 અણનમ છે.
આ 23 વર્ષીય ભારતીય ખેલાડીએ અત્યાર સુધીમાં ફક્ત એક જ ODI મેચ રમી છે. જયસ્વાલે 23 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 36.15ની સરેરાશથી 723 રન બનાવ્યા છે. પોતાની આ નાના કરિયરમાં જયસ્વાલે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં એક સદી અને પાંચ અડધી સદી ફટકારી છે.
