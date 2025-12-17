Prev
ટીમ ઈન્ડિયાને લઈ મોટા સમાચાર, સ્ટાર ભારતીય ઓપનરની અચાનક લથડી તબિયત; હોસ્પિટલમાં કરવામાં આવ્યો એડમિટ

Yashasvi Jaiswal: ભારતીય ઓપનર યશસ્વી જયસ્વાલને લઈ મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. જયસ્વાલની અચાનક તબિયત લથડતા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 17, 2025, 10:10 AM IST

Yashasvi Jaiswal: એક તરફ ક્રિકેટ ફેન્સ IPL ઓક્શનમાં વ્યસ્ત હતા, ત્યારે બીજી તરફ ભારતીય ઓપનર યશસ્વી જયસ્વાલને અચાનક હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા. પુણેમાં સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી સુપર લીગ મેચ પછી જયસ્વાલની તબિયત લથડી, જેના કારણે તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવાની ફરજ પડી.

રિપોર્ટ્સ અનુસાર, મુંબઈ અને રાજસ્થાન વચ્ચેની મેચના થોડા કલાકો પછી યશસ્વીએ પેટમાં તીવ્ર દુખાવાની ફરિયાદ કરી હતી. ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસના એક વરિષ્ઠ પત્રકાર દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર કરવામાં આવેલી પોસ્ટ અનુસાર, જયસ્વાલને મેચ દરમિયાન જ પેટમાં ક્રૅપ્મ્સની તકલીફ થઈ હતી, જે મેચ પછી વધુ ખરાબ થઈ ગઈ હતી. ત્યારબાદ તેમને પિંપરી-ચિંચવડની આદિત્ય બિરલા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ડોક્ટરોએ તેમને એક્યૂટ ગેસ્ટ્રોએન્ટેરિટિસ હોવાની પુષ્ટિ કરી છે. 23 વર્ષીય સ્ટાર બેટ્સમેનને હોસ્પિટલમાં ડ્રિપ દ્વારા દવાઓ આપવામાં આવી અને અલ્ટ્રાસાઉન્ડ (USG) અને CT સ્કેન પણ કરવામાં આવ્યું. હાલમાં તેમને દવાઓ ચાલુ રાખવા અને સંપૂર્ણ આરામ કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.

BCCI તરફથી નથી આવ્યું કોઈ અપડેટ
તબિયત સારી ન લાગતી હોવા છતાં, જયસ્વાલે રાજસ્થાન સામેની મેચમાં ભાગ લીધો અને 217 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે 16 બોલમાં 15 રન બનાવ્યા. મુંબઈએ મેચ ત્રણ વિકેટે જીતી લીધી. કેપ્ટન અજિંક્ય રહાણેના અણનમ 72 અને સરફરાઝ ખાનના 22 બોલમાં વિસ્ફોટક 73 રન આ જીતમાં મહત્વપૂર્ણ હતા. જો કે, આમ છતાં પણ મુંબઈની ટીમ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે.

મળતી માહિતી અનુસાર, જયસ્વાલ આખી મેચ દરમિયાન ખૂબ જ અસ્વસ્થ દેખાતા હતા અને મેચ પછી દુખાવો વધવાને કારણે તેને તાત્કાલિક મેડિકલ સહાયતા લેવી પડી હતી. BCCIએ હજુ સુધી તેમના સ્વાસ્થ્ય અંગે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જાહેર કર્યું નથી, પરંતુ ટૂંક સમયમાં અપડેટ આવવાની અપેક્ષા છે.

હાલના ફોર્મની વાત કરીએ તો, જયસ્વાલે સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં ત્રણ મેચમાં 48.33ની એવરેજ અને 168.6ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 145 રન બનાવ્યા છે. હાલમાં જ સાઉથ આફ્રિકા સામેની ODI સિરીઝમાં તેમણે ત્રણ મેચમાં 78ની એવરેજથી 156 રન બનાવ્યા, જેમાં તેની પ્રથમ ODI સદી પણ સામેલ છે.

આવતા વર્ષે એક્શનમાં જોવા મળશે જયસ્વાલ
હાલમાં યશસ્વી જયસ્વાલ ભારતની વર્તમાન T20I ટીમનો ભાગ નથી અને આગામી દિવસોમાં કોઈ આંતરરાષ્ટ્રીય સિરીઝનું આયોજન નથી. એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે, જાન્યુઆરીના મધ્યમાં આગામી આંતરરાષ્ટ્રીય અસાઈનમેન્ટ પહેલા તેની પાસે સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થવા માટે પૂરતો સમય હશે. ભારતીય ટીમ 11 જાન્યુઆરીએ ન્યુઝીલેન્ડ સામે ODI સિરીઝ સાથે નવા વર્ષની શરૂઆત કરશે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Yashasvi JaiswalYashasvi Jaiswal HealthYashasvi Jaiswal hospitalizedયશસ્વી જયસ્વાલટીમ ઈન્ડિયા

