Team India : ટીમ ઈન્ડિયામાં એક એવો બોલર છે જેણે પોતાના આગમન સાથે જ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ધમાલ મચાવી દીધી હતી, પરંતુ તે ભારતીય ટીમમાંથી ક્યારે બહાર ફેંકાઈ ગયો તેની ખબર જ ના પડી, હવે તેની પાસે નિવૃત્તિ સિવાય બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 09, 2025, 11:50 AM IST

ભારતીય ટીમમાંથી હુક્કા-પાણી બંધ, નિવૃત્તિનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ, આ કમનસીબ ક્રિકેટર પાસે હવે કોઈ વિકલ્પ નથી

Team India : ટીમ ઈન્ડિયામાં એક એવો બોલર છે જેણે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં આવતાની સાથે જ ધમાકેદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. આ બોલર શ્રીલંકાના દિગ્ગજ ફાસ્ટ બોલર લસિથ મલિંગા અને ભારતના સ્ટાર બોલર જસપ્રીત બુમરાહની જેમ ઘાતક યોર્કર ફેંકે છે, જે બેટ્સમેન માટે ખતરનાક સાબિત થાય છે.

ટીમ ઈન્ડિયામાંથી હુક્કા-પાણી બંધ

ટીમ ઈન્ડિયાના ઝડપી બોલર ટી. નટરાજન, જે "યોર્કર મેન" તરીકે જાણીતો છે, તે ચાર વર્ષથી વધુ સમયથી ટીમની બહાર છે. પસંદગીકારોએ તેને દૂધમાંથી માખીની જેમ બહાર ફેંકી દીધો છે. ટી. નટરાજન છેલ્લે માર્ચ 2021માં ઇંગ્લેન્ડ સામેની સ્થાનિક T20 અને ODI શ્રેણીમાં રમતા જોવા મળ્યો હતો. આ શ્રેણી પછી ટી. નટરાજનનો પસંદગીકારોએ એક પણ મેચમાં પસંદ કર્યો નહીં.

નિવૃત્તિનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ 

ટી. નટરાજને ભારત માટે 1 ટેસ્ટ મેચ, 4 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય અને 2 વનડે રમી છે. તેણે ટેસ્ટમાં 3 વિકેટ, ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીયમાં 7 વિકેટ અને વનડેમાં 3 વિકેટ લીધી છે. આ બોલરને IPL 2020માં તેના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનને કારણે ત્રણેય ફોર્મેટમાં ટીમ ઈન્ડિયા માટે ડેબ્યૂ કરવાની તક મળી. જોકે, હવે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેવાનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે.

ઘાતક યોર્કર બોલિંગમાં માસ્ટર

34 વર્ષીય ઝડપી બોલર ટી. નટરાજને 2020-2021 ઓસ્ટ્રેલિયન પ્રવાસ દરમિયાન ત્રણેય ફોર્મેટમાં ટીમ ઈન્ડિયા માટે 'ડ્રીમ ડેબ્યૂ' કર્યું હતું. ટી. નટરાજન ઘાતક યોર્કર બોલિંગમાં માસ્ટર છે, જેના કારણે તે બેટ્સમેન માટે મોટો ખતરો બની જાય છે. ટી. નટરાજનને હજુ પણ ટીમ ઈન્ડિયામાં પાછા ફરવાની આશા છે, પરંતુ પસંદગીકારો શું વિચારે છે તે કોઈને ખબર નથી. ટી. નટરાજને અત્યાર સુધી IPLમાં 63 મેચ રમી છે અને 67 વિકેટ લીધી છે. ટી. નટરાજને 18 મે, 2025ના રોજ દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે પોતાની છેલ્લી IPL મેચ રમી હતી.
 

