અભિષેક નહીં આ યુવા બેટ્સમેનને પોતાના કરતા સારો માને છે યુવરાજ સિંહ, 35 બોલમાં સદી ફટકારીને મચાવી હતી ધૂમ
Yuvraj Singh Latest News: ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટ દિગ્ગજ યુવરાજ સિંહે યુવા સેન્સેશન વૈભવ સૂર્યવંશી વિશે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે, જેમણે IPL 2026માં 15 બોલમાં અડધી સદી ફટકારીને શાનદાર શરૂઆત કરી હતી. યુવરાજ સિંહ માને છે કે વૈભવની બેટની ગતિ તેના કરતા પણ વધુ ઝડપી છે. રાજસ્થાન રોયલ્સના આ ઓપનર IPLમાં સૌથી ઝડપી સદી ફટકારનાર ભારતીય બેટ્સમેનનો રેકોર્ડ ધરાવે છે.
Trending Photos
Yuvraj Singh Latest News: IPL 2026 દરમિયાન, ભૂતપૂર્વ ભારતીય સ્ટાર યુવરાજ સિંહે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. એ વાત જાણીતી છે કે યુવરાજે અભિષેક શર્માની કારકિર્દીમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. અભિષેક યુવીને પણ પોતાનો માર્ગદર્શક માને છે. જો કે, યુવરાજ સિંહની નજરમાં, એક યુવાન બેટ્સમેન છે જે તેમના મતે, તેમના કરતા પણ સારો છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, યુવરાજે 15 વર્ષના ખેલાડીને અભિષેક શર્મા નહીં, પણ પોતાના કરતા સારો ગણાવ્યો છે.
હા, તમે તેને યોગ્ય રીતે ઓળખ્યો છે. ભૂતપૂર્વ ભારતીય સ્ટાર ઓલરાઉન્ડરે 15 વર્ષના યુવાન સેન્સેશન વૈભવ સૂર્યવંશીની પ્રશંસા કરી છે. વૈભવ એ સાંભળીને રોમાંચિત થશે કે યુવરાજ સિંહ માને છે કે આ બિહારી બેટ્સમેનની બેટ સ્પીડ તેના કરતા સારી છે. યુવરાજ સિંહે IPL 2026 દરમિયાન આ મોટો દાવો કર્યો હતો.
"વૈભવની બેટ સ્પીડ મારા કરતા સારી"
યુવરાજ સિંહે રાજસ્થાન રોયલ્સના નવા સ્ટાર વૈભવ સૂર્યવંશીની પ્રશંસા કરી. તેણે કહ્યું કે, આ વ્યક્તિની બેટ સ્પીડ અદ્ભુત છે. સાચું કહું તો, મારા બેટ સ્પીડ પણ એટલી ઝડપી નથી. વૈભવે તાજેતરમાં તેનો 15મો જન્મદિવસ ઉજવ્યો.
IPL 2026માં, તેણે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સામે માત્ર 15 બોલમાં ફિફ્ટી ફટકારીને શાનદાર ડેબ્યૂ કર્યું. તે છેલ્લા એક વર્ષથી ક્રિકેટ જગતમાં ધૂમ મચાવી રહ્યો છે. હવે, યુવરાજ સિંહ જેવા દિગ્ગજ વ્યક્તિએ તેની સરખામણી પોતાની સાથે કરી છે, જે વૈભવ સૂર્યવંશી માટે ગર્વની વાત છે.
35 બોલમાં સદી ફટકારવાથી સનસનાટી મચી ગઈ
રાજસ્થાન રોયલ્સના ઓપનર વૈભવ સૂર્યવંશી IPLમાં સૌથી ઝડપી અડધી સદી ફટકારવાના મામલે ત્રીજા સ્થાને હોઈ શકે છે, પરંતુ તે મેગા ઇવેન્ટમાં સદી ફટકારનાર સૌથી ઝડપી ભારતીય ખેલાડી છે. તેણે 14 વર્ષની ઉંમરે આ સિદ્ધિ મેળવી હતી.
IPL 2025માં, તેણે ગુજરાત ટાઇટન્સના બોલરોને હરાવીને માત્ર 35 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. તે વેસ્ટ ઇન્ડીઝના ભૂતપૂર્વ દિગ્ગજ ક્રિસ ગેલ પછી બીજા ક્રમનો સૌથી ઝડપી IPL સદી ફટકારનાર ખેલાડી છે. વૈભવ સૂર્યવંશીએ અત્યાર સુધીમાં આઠ IPL મેચ રમી છે અને 218.70ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 304 રન બનાવ્યા છે, જેમાં એક સદી અને બે અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે