યુવરાજ સિંહે નિવૃત્તિના વર્ષો બાદ ખોલ્યું સૌથી મોટું રહસ્ય, વિસ્ફોટક નિવેદનથી મચી ગયો ખળભળાટ
Yuvraj Singh Cricketer: યુવરાજ સિંહે ભારત માટે 40 ટેસ્ટ મેચમાં 33.92ની એવરેજથી 1900 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન તેમણે 3 સદી અને 11 અડધી સદી ફટકારી છે. તેમણે 304 વનડેમાં 36.55ની એવરેજથી 8701 રન બનાવ્યા. તેમણે આ ફોર્મેટમાં 14 સદી અને 52 અડધી સદી પણ ફટકારી છે. યુવીએ 58 T20 મેચોમાં 1177 રન બનાવ્યા, જેમાં 8 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. યુવરાજે ટેસ્ટમાં 9, વનડેમાં 111 અને ટી20માં ભારત માટે 28 વિકેટ લીધી છે.
Yuvraj Singh Cricketer: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના પૂર્વ ઓલરાઉન્ડર યુવરાજ સિંહના એક મોટા ખુલાસાથી ખળભળાટ મચી ગયો છે. તેમણે 2019માં ક્રિકેટમાંથી રિટાયરમેન્ટના લેવાના નિર્ણય પાછળની કહાની શેર કરતા કહ્યું કે, તે સમયે તેમને સન્માન મહેસૂસ થઈ રહ્યું ન હતું. યુવરાજ સિંહે ઈમોશનલ અને મેન્ટર થાક વિશે પણ જણાવ્યું. ટીમ ઈન્ડિયાના આ ધાકડ ખેલાડીએ 2007 ટી20 વર્લ્ડ કપ અને 2011 વનડે વર્લ્ડ કપને જીતાડવામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી.
2019 વર્લ્ડ કપમાં સેલેક્શન ન થવા પર લીધો હતો સંન્યાસ
યુવરાજે જણાવ્યું કે, સતત મળી રહેલ અપમાન અને સપોર્ટ ન મળવાની ભાવના આખરે તે રમત રમવાની તેમની ઇચ્છા પર હાવી થઈ ગઈ, જેના માટે તેમણે પોતાનું આખું જીવન સમર્પિત કર્યું હતું. યુવરાજની નિવૃત્તિ ઇંગ્લેન્ડમાં ભારતની ODI વર્લ્ડ કપ ટીમમાંથી બહાર થયાના થોડા સમય પછી આવી. આ નિર્ણયથી તેમના ઈન્ટરનેશનલ કરિયર અને ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ સાથેના તેના જોડાણનો અસરકારક રીતે અંત આવ્યો. જો કે, 44 વર્ષીય યુવરાજે 2017થી કોઈપણ ફોર્મેટમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું નથી, પરંતુ તેમણે કહ્યું કે, અંતિમ નિર્ણય ફક્ત સેલેક્શનમાં નિરાશા અથવા ઘટતી તકો કરતા વધુ કારણોસર લેવામાં આવ્યો હતો.
યુવરાજે કર્યા ચોંકાવનારા ખુલાસા
ભારતની પૂર્વ ટેનિસ સ્ટાર સાનિયા મિર્ઝા સાથે હાલમાં જ એક પોડકાસ્ટમાં વાત કરતા યુવરાજે સ્વીકાર્યું કે, ક્રિકેટમાંથી તેમને મળતો આનંદ ધીમે ધીમે ઓછો થઈ ગયો હતો. તેમણે કહ્યું કે, "હું મારી રમતમા મજા આવી રહી ન હતી. મને એવું લાગતું હતું કે, 'જ્યારે મને ક્રિકેટ રમવામાં મજા નથી આવી રહી તો હું કેમ રમી રહ્યો છું? મને સપોર્ટ મહેસૂસ થઈ રહ્યો ન હતો. મને આદર મહેસૂસ થઈ રહ્યો ન હતો અને મને એવું લાગ્યું કે, 'જ્યારે મારી પાસે તે બધું નથી તો મારે આ બધું કરવાની શું જરૂર છે? હું એવી વસ્તુને કેમ વળગી રહ્યો છું જેમાં મને મજા નથી આવી રહી? મારે રમવાની શું જરૂરત છે? શું સાબિત કરવું છે? હું તેનાથી વધારે કંઈ પણ કરી શકતો ન હતો, ન તો મેન્ટલી અને ન તો ફિજિકલી. તે મને દુઃખ પહોંચાડી રહ્યું હતું અને જે દિવસે મેં રમવાનું બંધ કર્યું, તે દિવસે હું ફરીથી મારી જાત બની ગયો."
2011માં કેન્સરના કારણે કરવો પડ્યો મુશ્કેલીઓનો સામનો
પૂર્વ ઓલરાઉન્ડરે કહ્યું કે, સતત અસંતોષની લાગણીએ તેમને રમત પ્રત્યેના તેમના ઈમોશનલ જોડાણ હોવા છતાં ટોપના સ્તરે રમતા રહેવા પાછળના તર્ક પર સવાલ ઉઠાવવા માટે મજબૂર કરી દીધા હતા. યુવરાજે 2011માં કેન્સરની ખબર પડ્યા બાદ ઈન્ટરનેશનલ મેદાનમાં વાપસી કરવા માટે ઘણો સંઘર્ષ કર્યો હતો અને 2012માં પોતાની જગ્યા પાછી મેળવવાના મક્કમ ઈરાદા સાથે પાછા ફર્યા હતા. જો કે, સારવારના કારણે શરીર પર પડેલી અસર અને ગેમથી દૂર રહેવાને કારણે તેઓ હવે એવા વિસ્ફોટક મેચ-વિનર રહ્યા નહોતા, જેના પર ભારત ક્યારેક અતૂટ ભરોસો કરતું હતું.
યુવરાજનું શાનદાર કરિયર
પરફોર્મન્સમાં કન્સિસ્ટેન્સી રહી નહોતી અને તકો પણ ઓછી મળવા લાગી હતી. જ્યારે 2019નો વર્લ્ડ કપ આવ્યો, ત્યાર સુધીમાં યુવરાજ લગભગ ટીમની બહાર થઈ ગયા હતા અને તેમનું ટીમમાં પસંદગી ન થવાથી એ સ્પષ્ટ થઈ ગયું હતું કે, સિલેક્ટર્સ હવે આગળ વધી ગયા છે. તેમણે કહ્યું કે, ત્યારે તેમને લાગ્યું કે હવે આગળ રમવાનો કોઈ અર્થ નથી. આ દિગ્ગજ ખેલાડીએ ભારત માટે 40 ટેસ્ટ મેચમાં 33.92ની એવરેજથી 1900 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન તેમણે 3 સદી અને 11 અડધી સદી ફટકારી છે. તેમણે 304 વનડેમાં 36.55ની એવરેજથી 8701 રન બનાવ્યા. તેમણે આ ફોર્મેટમાં 14 સદી અને 52 અડધી સદી પણ ફટકારી છે. યુવીએ 58 T20 મેચોમાં 1177 રન બનાવ્યા, જેમાં 8 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. યુવરાજે ટેસ્ટમાં 9, વનડેમાં 111 અને ટી20માં ભારત માટે 28 વિકેટ લીધી છે.
