નવા વર્ષે નવી શરૂઆત... ડિવોર્સ બાદ સાથે જોવા મળશે ચહલ અને ધનશ્રી ? જાણો શું છે સમગ્ર મામલો
ડિવોર્સ બાદ પહેલીવાર ધનશ્રી વર્મા અને યુઝવેન્દ્ર ચહલ ફરી સાથે જોવા મળી શકે છે. તેઓ એક શોમાં સાથે સ્ક્રીન શેર કરતા જોવા મળી શકે છે. જો કે, આ વાતની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી.
યુઝવેન્દ્ર ચહલ અને ધનશ્રી વર્માના ડિવોર્સના 11 મહિના પહેલા માર્ચ 2025માં થયા હતા. આ બંનેના અલગ થવાનો મુદ્દો ઘણા સમય સુધી ચર્ચાનો વિષય રહ્યો હતો. બંનેએ તેમના ઇન્ટરવ્યુમાં એવા નિવેદનો આપ્યા હતા જેનાથી સોશિયલ મીડિયા પર તેઓ ચર્ચામાં રહ્યા હતા. હવે સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે કે ડિવોર્સ પછી તેઓ પહેલીવાર સાથે જોવા મળી શકે છે. જો કે, આ વાતની સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી.
ચહલ અને ધનશ્રી સાથે જોવા મળશે ?
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, યુઝવેન્દ્ર ચહલ અને ધનશ્રી વર્મા કલર્સ ટીવીના આગામી રિયાલિટી શો "ધ 50" માં દેખાઈ શકે છે. જોકે નિર્માતાઓએ હજુ સુધી સ્પર્ધકોની સત્તાવાર યાદી જાહેર કરી નથી, સૂત્રોનો દાવો છે કે આ બંને શોનો ભાગ હશે. "ધ 50" 1 ફેબ્રુઆરીએ પ્રીમિયર થવાનું છે. આ શો કલર્સ ટીવી પર ટેલિકાસ્ટ થશે અને જિયો હોટસ્ટાર પર સ્ટ્રીમ થશે. શોમાં કુલ 50 સ્પર્ધકો દેખાશે, જે વિવિધ ઉદ્યોગોનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે.
આ શોમાં અનેક હસ્તીઓ દેખાશે
ટીવી, મનોરંજન, રમતગમત અને ડિજિટલ જગતની ઘણી જાણીતી હસ્તીઓ આ રિયાલિટી શોમાં ભાગ લેશે. આ શો પહેલાથી જ દર્શકોમાં ભારે ઉત્તેજના પેદા કરી રહ્યો છે. ચહલ અને ધનશ્રી ઉપરાંત અન્ય સેલિબ્રિટીઓ જેમના નામ ચર્ચામાં આવ્યા છે તેમાં શિવ ઠાકરે, અંકિતા લોખંડે, નિક્કી તંબોલી, પ્રતીક સહજપાલ, ઉર્ફી જાવેદ, અંશુલા કપૂર, તાન્યા મિત્તલ અને ફૈઝલ શેખનો સમાવેશ થાય છે. એવી પણ અફવાઓ છે કે શ્રીસંત, ઇમરાન ખાન અને ઔરી પણ આ શોનો ભાગ બની શકે છે.
ચહલ અને ધનશ્રીએ 2020માં કર્યા હતા લગ્ન
યુઝવેન્દ્ર ચહલ અને ધનશ્રી વર્માએ 2020માં લગ્ન કર્યા હતા, પરંતુ આ સંબંધ લાંબો સમય ટકી શક્યો નહીં. 2025માં આ દંપતીએ પરસ્પર સંમતિથી ડિવોર્સ લીધા. ડિવોર્સ બાદ ચહલનું નામ આરજે મહવશ સાથે પણ જોડાયું હતું, જો કે બંને હંમેશા સારા મિત્રો હોવાનું જણાવે છે. ચાહકો હવે યુઝવેન્દ્ર-ધનશ્રીને ફરી એક સાથે જોવા માટે ઉત્સાહિત છે. હાલમાં યુઝવેન્દ્ર ચહલ અને ધનશ્રી વર્મા દ્વારા આ સમાચાર અંગે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આપવામાં આવ્યું નથી. તેથી દર્શકો બંને સ્ટાર્સ તરફથી પુષ્ટિની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
