Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

IPL 2026: 6 મહિનાથી 'ગંદી લત' નથી, ઈચ્છુ છું કે લોકો મને હીરોની જેમ જુએ- યુજવેન્દ્ર ચહલ

Yuzvendra chahal: આઈપીએલ ટુર્નામેન્ટ હવે શરૂ થવાની તૈયારીમાં છે ત્યારે તે પહેલા પંજાબ કિંગ્સના સ્પીનર યુજવેન્દ્ર ચહલે એક એવો ખુલાસો કર્યો કે તેના ફેન્સ દંગ રહી ગયા. જો કે આ ખુલાસા સાથે ફેન્સ આનંદમાં પણ છે. જાણો એવું તે શું કહ્યું ચહલે?

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 19, 2026, 11:35 AM IST
  • પંજાબ કિંગ્સને ગત વર્ષ ફાઈનલ સુધી પહોંચાડવામાં ચહલની મોટી ભૂમિકા હતી. 
  • 28 માર્ચથી આઈપીલ 2026 શરૂ થશે, તે પહેલા ચહલે પોતાના ચાહકોને મોટી ભેટ આપી.
  • એક એવી આદત હતી જે ચહલે છોડી દીધી અને કહ્યું કે હવે પૂરેપૂરું ધ્યાન પરફોર્મન્સ પર રહેશે. 

Trending Photos

IPL 2026: 6 મહિનાથી 'ગંદી લત' નથી, ઈચ્છુ છું કે લોકો મને હીરોની જેમ જુએ- યુજવેન્દ્ર ચહલ

ટી20 વર્લ્ડ કપ ટુર્નામેન્ટ પતી ગઈ અને ભારતે આ ખિતાબ પોતાના નામે કરી લીધો. હવે ચર્ચા છે આઈપીએલની. ભારતીય ક્રિકેટમાં સ્પીનર યુજવેન્દ્ર ચહલનું નામ પણ શાનથી લેવાય છે. યુજવેન્દ્રએ અનેક મેચ વિનિંગ ઈનિંગ રમીને ટીમને જીત અપાવી છે. પરંતુ હાલમાં જ યુજવેન્દ્રએ પોતાની અંગત અને પ્રોફેશનલ જિંદગી અંગે એક એવો ખુલાસો કર્યો છે કે ચાહકો દંગ રહી ગયા. જો કે આ સમાચાર પછી તેમને આનંદ પણ આપી શકે તેવા છે. 35 વર્ષનો યુજવેન્દ્ર હાલ આઈપીએલની પંજાબ કિંગ્સમાં સામેલ છે. 

ચહલે લીધો મોટો નિર્ણય
આઈપીએલ 2026 શરૂ થાય તે પહેલા પંજાબ કિંગ્સના દિગ્ગજ સ્પીનર યુજવેન્દ્ર ચહલે એક ઈન્ટવ્યુમાં પોતાની નવી જીવનશૈલી વિશે જણાવ્યું. તેણે દારૂથી હવે સંપૂર્ણ રીતે  અંતર જાળવી લીધુ છે જેથી કરીને મેદાન પર પોતાનું 100 ટકા પરફોર્મન્સ આપી શકે. તેણે કહ્યું કે આ વર્ષે મારા મને મને કહ્યું કે મારે સૌથી પહેલા મારા શરીરનું ધ્યાન રાખવાનું છે. હું તમને એક સારા સમાચાર આપવા માંગુ છું કે મે દારૂ પીવાનું છોડી દીધુ છે. જેને છ મહિનાથી પણ વધુ સમય થઈ ગયો છે. હું 35 વર્ષનો છું અને હવે હું વધુ સક્રિય થવા માંગુ છું. હું ઈચ્છું છું કે જ્યારે હું આઈપીએલમાં જઉ તો યુવા ખેલાડીઓ મને જોઈને કઈક શીખે. 

Add Zee News as a Preferred Source

પંજાબ માટે શાનદાર પ્રદર્શન
અત્રે જણાવવાનું કે છેલ્લા કેટલા વર્ષ યુજવેન્દ્ર ચહર માટે મેદાનની અંદર અને બહાર ખુબ ઉતારચડાવવાળા રહ્યા. ગત વર્ષ ચહલ અને ધનશ્રી વર્મા વચ્ચે ચાલી રહેલા મહિનાઓના વિવાદ બાદ સત્તાવાર રીતે છૂટા પડી ગયા.  ચહલ 2023થી ટીમ ઈન્ડિયામાંથી બહાર છે. ભારત માટે 100 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય વિકેટ લેનાર ચહલ પહેલો બોલર બની શકે તેમ હતો પરંતુ 96 પર અટકી ગયો. જ્યારે અર્શદીપ, બુમરાહ, હાર્દિક આ આંકડાને પાર કરી ગયા. ગત વર્ષ પંજાબ કિંગ્સ માટે 14 મેચમાં 16 વિકેટ લીધી હતી અને ટીમને 11 વર્ષ બાદ પ્લેઓફમાં પહોંચાડવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. જો કે ટીમ ફાઈનલ હારી ગઈ હતી. 

પંજાબ એક પણ ટ્રોફી જીત્યું નથી
પંજાબ કિંગ્સ અને દિલ્હી કેપિટલ બંને આઈપીએલની એવી ટીમો છે જેમણે 2008થી જ્યારથી આઈપીએલ શરૂ  થઈ ત્યારથી લઈને  અત્યાર સુધી એક પણ ટ્રોફી જીતી નથી. શ્રેયસ ઐય્યરની કેપ્ટનશીપમાં પંજાબની ટીમ આ વખતે મજબૂત જોવા મળી રહી છે. આઈપીએલ આ વખતે 28 માર્ચથી શરૂ થશે. જેમાં પંજાબ પોતાની પહેલી મેચ 31 માર્ચના રોજ ગુજરાત ટાઈટન્સ સામે રમશે. ચહલ હવે લીગના ઈતિહાસમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર પણ છે. પોતાની નવી ઉર્જા અને અનુશાસન સાથે પંજાબને પહેલીવાર ટ્રોફી અપાવવામાં નિર્ણાયક ભૂમિકા પણ ભજવી શકે તેમ છે. 

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Yuzvendra Chahalalcoholliquorpunjab kingsipl 2026IPLCricket

Trending news