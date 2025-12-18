Prev
IPL પહેલા ફેન્સ માટે ખરાબ સમાચાર, વધુ એક ભારતીય ખેલાડી બન્યો 2 ખતરનાક બીમારીની ભોગ

Yuzvendra Chahal: ટીમ ઈન્ડિયાની બહાર રહેલા લેગ-સ્પિનર ​​યુઝવેન્દ્ર ચહલ હાલમાં જ સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી 2025માં રમી રહ્યો હતો. જો કે, છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં તે કોઈ મેચમાં જોવા મળ્યો નથી અને ત્યાં સુધી કે, ફાઇનલમાં પણ નહીં. હવે તેની પાછળના કારણનો ખુલાસે ચહલે પોતે કર્યો છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 18, 2025, 07:13 PM IST

Yuzvendra Chahal: છેલ્લા ઘણા સમયથી ટીમ ઈન્ડિયાની બહાર રહેલા સ્ટાર સ્પિનર ​​યુઝવેન્દ્ર ચહલનો સમય સારો નથી ચાલી રહ્યો. ટીમ ઈન્ડિયાના દરવાજા તો તેમના માટે બંધ થઈ ગયા હોય તેવું લાગે છે. સાથે જ પોતાના અંગત જીવનમાં પણ ચહલને ઉતાર-ચઢાવનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. હવે, ચહલ એક સાથે બે ખતરનાક બીમારીઓનો ભોગ બન્યો છે, જેના કારણે તેઓ સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી 2025ની ફાઇનલમાં રમી શક્યા નથી, જ્યાં તેમની ટીમ હરિયાણા ઝારખંડ સામે ટકરાઈ હતી. ચહલને એક જ સમય પર ડેન્ગ્યુ અને ચિકનગુનિયા સામે લડી રહ્યો છે.

ગુરુવારે 18 ડિસેમ્બરના રોજ પુણેમાં હરિયાણા અને ઝારખંડ વચ્ચે મુશ્તાક અલી T20 ટ્રોફીની ફાઇનલ રમાઈ. પરંતુ આ મેચમાં સ્ટાર સ્પિનર ​​ચહલ પ્લેઇંગ ઇલેવનનો ભાગ નહોતો. જો કે, ચહલ અગાઉની કેટલીક મેચો પણ રમી શક્યો ન હતો, પરંતુ ત્યારે તેની પાછળનું કારણ સંપૂર્ણપણે સામે આવ્યું ન હતું. પરંતુ હવે ગુરુવારે જ્યારે તેમની ટીમ હરિયાણા ટાઇટલ જીતવાના ઇરાદા સાથે મેદાનમાં ઉતરી ત્યારે ચહલે આ વાતનો ખુલાસો કર્યો.

ડોક્ટરે શું આપી સલાહ?
ચહલે સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટમાં ખુલાસો કર્યો કે, તે ડેન્ગ્યુ અને ચિકનગુનિયા સામે લડી રહ્યો છે, જેના કારણે તે આ ફાઇનલનો ભાગ બની શક્યો નહીં, કારણ કે ડોક્ટરોએ તેને આરામ કરવાની સલાહ આપી છે. 

ચહલે લખ્યું કે, "SMAT ફાઇનલ માટે મારી ટીમ હરિયાણાને શુભકામનાઓ. હું ટીમનો ભાગ બનવા માંગતો હતો, પરંતુ કમનસીબે હું ડેન્ગ્યુ અને ચિકનગુનિયા સામે લડી રહ્યો છું, જેના કારણે મારા સ્વાસ્થ્ય પર અસર પડી છે. ડોક્ટરોએ માત્ર રેસ્ટ અને રિકવરી પર ધ્યાન આપવા માટે કહ્યું છે. હું ટૂંક સમયમાં પૂરી મજબૂતી સાથે મેદાન પર પાછો ફરીશ અને બોલિંગ કરીશ."

— Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) December 18, 2025

 

કેવી રહી ચહલ માટે ટુર્નામેન્ટ?
ટુર્નામેન્ટની શરૂઆતમાં 35 વર્ષીય યુઝવેન્દ્ર ચહલ હરિયાણા ટીમનો ભાગ હતો. જો કે, માત્ર 3 મેચ રમ્યા બાદ જ ચહલ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો. જો કે, આ 3 મેચ તેના માટે ખાસ સારી રહી ન હતી. તેણે ફક્ત ચાર વિકેટ લીધી અને આ દરમિયાન તેની ભારે ધોલાઈ પણ થઈ. જો કે, યુઝવેન્દ્ર ચહલ ફાઇનલમાં ટીમ માટે મહત્વપૂર્ણ બની શક્યો હોત, જ્યાં ઝારખંડના બેટ્સમેનોએ હરિયાણાના બોલરો પર રનનો વરસાદ કર્યો હતો અને કુલ 262 રન બનાવ્યા હતા.
 

Yuzvendra Chahalyuzvendra chahal illnessmat final 2025યુઝવેન્દ્ર ચહલસૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી

