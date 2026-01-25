ધનશ્રી અને આરજે મહવશ બાદ ચહલની જિંદગીમાં નવી હસીનાની એન્ટ્રી? હવે આ યુવતી સાથે જોવા મળ્યો સ્ટાર સ્પિનર
Yuzvendra Chahal Dating Rumors: યુઝવેન્દ્ર ચહલ સતત પોતાની પર્સનલ લાઈફને લઈને ચર્ચામાં રહે છે. ધનશ્રી વર્મા સાથેના છૂટાછેડા બાદ યુઝવેન્દ્ર આરજે મહવશને ડેટ કરી રહ્યો હોવાની ચર્ચા થઈ રહી હતી અને હવે તેને અનફોલો કર્યા બાદ ચહલ એક નવી હસીના સાથે જોવા મળ્યો છે.
Yuzvendra Chahal Dating Rumors: ભારતીય ક્રિકેટર યુઝવેન્દ્ર ચહલ અવારનવાર પોતાની પર્સનલ લાઈફને લઈને ચર્ચામાં રહે છે. ગયા વર્ષે એટલે કે 2025માં જ યુઝવેન્દ્ર ચહલના ધનશ્રી વર્મા સાથે છૂટાછેડા થયા હતા. આ દરમિયાન તેણે ઈશારા-ઈશારામાં એક્સ વાઈફ પર નિશાન પણ સાધ્યું હતું. ધનશ્રીથી અલગ થતાની સાથે જ આરજે મહવશ સાથે તેની નિકટતાની ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ હતી. બન્ને અવારનવાર સાથે જોવા મળતા હતા.
સોશિયલ મીડિયા પર પણ એકબીજાની પોસ્ટ પર રિએક્શન આપતા હતા અને એકબીજા સાથે ફોટો અને વીડિયો પણ પોસ્ટ કર્યા હતા. જો કે, હવે બન્નેએ એકબીજાને ઈન્સ્ટાગ્રામ પર અનફોલો કરી દીધા છે. આ વચ્ચે યુઝવેન્દ્ર ચહલ એક નવી હસીના સાથે સ્પોટ થયો છે, જેના કારણે ફરી એકવાર યુઝવેન્દ્ર પોતાની પર્સનલ લાઈફને લઈને લાઈમલાઈટમાં આવ્યો છે.
કઈ હસીના સાથે જોવા મળ્યો યુઝવેન્દ્ર ચહલ?
હાલમાં જ યુઝવેન્દ્ર ચહલનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે. જેમાં ચહલ બિગ બોસ ફેમ શેફાલી બગ્ગા સાથે જોવા મળ્યો હતો. બન્ને શનિવારે 24 તારીખની સાંજે મુંબઈમાં સાથે જોવા મળ્યા હતા. શેફાલી અને યુઝવેન્દ્ર સાથે કેમ હતા? બન્ને કોઈ કારણસર મળ્યા હતા કે પછી આ માત્ર એક સંયોગ હતો, તે વિશે કોઈ વધુ જાણકારી નથી. પરંતુ, આ વીડિયોએ ચોક્કસપણે સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સમાં હલચલ મચાવી દીધી છે. સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સ તો એવી અટકળો પણ લગાવી રહ્યા છે કે, આરજે મહવશ સાથેના કથિત બ્રેકઅપ બાદ યુઝવેન્દ્રના જીવનમાં શેફાલી બગ્ગાની એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે.
શેફાલી સાથે યુઝવેન્દ્ર ચહલ
સેલિબ્રિટી ફોટોગ્રાફર વિરલ ભાયાણીએ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર આ વીડિયો શેર કર્યો છે, જેમાં ચહલ બ્લેક શર્ટ અને ડેનિમ જીન્સમાં જોવા મળી રહ્યો છે. જ્યારે શેફાલી બગ્ગા બ્લેક ડ્રેસમાં ખુબસુરત લાગી રહી છે. જ્યારે ફોટોગ્રાફર્સ ચહલને કેમેરામાં કેદ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે શેફાલી અલગ ઉભી હતી. આના પર પેપ્સે બન્નેને સાથે પોઝ આપવા કહ્યું હતું. વીડિયો પર હવે યુઝર્સ જોરદાર રિએક્ટ કરી રહ્યા છે. કોઈએ તેને મિત્રતા ગણાવી તો કોઈનું કહેવું છે કે આરજે મહવશ પછી હવે યુઝવેન્દ્ર શેફાલીને ડેટ કરી રહ્યો છે.
કોણ છે શેફાલી બગ્ગા?
શેફાલી બગ્ગાની વાત કરીએ તો તે એક એન્કર અને સોશિયલ મીડિયા પર્સનાલિટી છે. બગ્ગા 2019 દરમિયાન ઘણી ચર્ચામાં રહી હતી. આ જ વર્ષે તેણે બિગ બોસ 13માં એન્ટ્રી કરી હતી, જેમાં તે પોતાની મજબૂત પર્સનાલિટીથી દર્શકોને પ્રભાવિત કરવામાં સફળ રહી હતી. રિયાલિટી શોમાં શહનાઝ ગિલ સાથે તેની મિત્રતા ખૂબ જ પસંદ કરવામાં આવી હતી અને વિજેતા તેમજ દિવંગત અભિનેતા સિદ્ધાર્થ શુક્લા સાથે પણ તેની સારી મિત્રતા હતી.
