Z એન્ટરટેઈનમેન્ટની મોટી જાહેરાત, ભારતમાં લોન્ચ કરશે 4 નવી 'Unite8 Sports' ચેનલો

Z એન્ટરટેઈનમેન્ટ એક મજબૂત લીનિયર સ્પોર્ટ્સ બુકે બનાવવા માટે 4 સમર્પિત સ્પોર્ટ્સ ચેનલો લોન્ચ કરશે. યુનિટ8 સ્પોર્ટ્સ ફૂટબોલ, કબડ્ડી, ક્રિકેટ, બેડમિન્ટન, કુસ્તી, બોક્સિંગ અને કોમ્બેટ સ્પોર્ટ્સ જેવી રમતોમાં વિશિષ્ટ ઇવેન્ટ્સ દર્શાવશે.
કન્ટેન્ટ અને ટેકનોલોજી સમૂહ ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટ એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડ (‘Z’) સ્પોર્ટ્સ બ્રોડકાસ્ટિંગ ઇકોસિસ્ટમમાં તેની હાજરીને વધુ વધારવા માટે નક્કર પગલાં લઈ રહ્યું છે. કંપનીએ ‘Unite8 Sports’ લોન્ચ કરવાની જાહેરાત કરી છે. આ સ્પોર્ટ્સ ચેનલોનો સમર્પિત પોર્ટફોલિયો હશે જેમાં નવા ફોર્મેટ, મુખ્ય ઇવેન્ટ્સ અને અત્યંત આકર્ષક સામગ્રી હશે, જે દર્શકો માટે મજબૂત મૂલ્ય પ્રસ્તાવ બનાવવા માટે રચાયેલ છે.
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં કંપનીએ ધીમે-ધીમે સ્પોર્ટ્સ બ્રોડકાસ્ટિંગમાં પોતાના માટે એક મજબૂત સ્થાન બનાવ્યું છે. તેણે તેની મનોરંજન ચેનલો પર વિશિષ્ટ રમતગમત ઇવેન્ટ્સ પ્રદર્શિત કરીને આ સફર શરૂ કરી. આ વ્યૂહાત્મક પગલાથી કંપની લાઇવ સ્પોર્ટ્સમાં દર્શકોના વિશાળ રસનો લાભ ઉઠાવી શકી અને સફળતાપૂર્વક મોટા પાયે પ્રેક્ષકો સુધી પહોંચી શકી. આ મજબૂત પાયા પર નિર્માણ કરીને કંપની હવે સ્પોર્ટ્સ ઇકોસિસ્ટમમાં તેના પદચિહ્નને વિસ્તૃત કરવા માટે વધુ ચોક્કસ અને કેન્દ્રિત અભિગમ અપનાવી રહી છે.
તેના વ્યૂહાત્મક દ્રષ્ટિકોણને અનુરૂપ કંપની ચાર સમર્પિત સ્પોર્ટ્સ ચેનલો - હિન્દીમાં યુનિટ8 સ્પોર્ટ્સ 1, યુનિટ8 સ્પોર્ટ્સ 1 HD અને અંગ્રેજીમાં યુનિટ8 સ્પોર્ટ્સ 2 અને યુનિટ8 સ્પોર્ટ્સ 2 HD લોન્ચ કરશે. વિવિધ દર્શકોની પસંદગીઓને પૂર્ણ કરતી વખતે આ ચેનલો ફૂટબોલ, કબડ્ડી, ક્રિકેટ, બેડમિન્ટન, કુસ્તી, બોક્સિંગ અને લડાઇ રમતો જેવી રમતોમાં ટોચની સ્તરની ક્રિયા પ્રદર્શિત કરશે. આ પહેલ કંપનીને વિવિધ બજારોમાં રમતગમતના વિકાસને પ્રોત્સાહન આપતી વખતે દર્શકોની સંલગ્નતા માટે નવા રસ્તાઓ ખોલવામાં મદદ કરશે. યુનિટ8 સ્પોર્ટ્સ બ્રાન્ડ નામ કંપનીના રેખીય પોર્ટફોલિયોમાં દર્શકો માટે એક અલગ ઓળખ સ્થાપિત કરશે. કંપનીએ આ ચેનલોના લોન્ચ માટે જરૂરી અરજીઓ પહેલાથી જ સબમિટ કરી દીધી છે.
તેની ટીમની ક્ષમતાઓને વધારવાના તેના સતત પ્રયાસોને અનુરૂપ, બાવેશ જાનાવલેકર - જેમણે કંપનીના મરાઠી મૂવીઝ ક્લસ્ટર (લિનિયર અને સ્ટુડિયો બિઝનેસ)નું સફળતાપૂર્વક સંચાલન કર્યું છે. હવે યુનિટ8 સ્પોર્ટ્સ ચેનલો માટે ચીફ બિઝનેસ ઓફિસરનો વધારાનો હવાલો સંભાળશે. પોતાની ઊંડી વ્યવસાયિક કુશળતા અને મજબૂત વ્યૂહાત્મક વિચારસરણીનો ઉપયોગ કરીને બાવેશ કંપનીના રમતગમત વ્યવસાય માટે વિસ્તરણના આગામી તબક્કાનું નેતૃત્વ કરશે.
આ વિકાસ અંગે ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટ એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડના યુનિટ8 સ્પોર્ટ્સના ચીફ બિઝનેસ ઓફિસર બાવેશ જાનાવલેકરે જણાવ્યું હતું કે, “ભારત જેવા વિશાળ દેશમાં, વૈશ્વિક સ્તરે લોકપ્રિય છતાં દેશના અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં ઊંડા મૂળ ધરાવતી રમતોની માંગ વધી રહી છે. દેશભરમાં રમતગમતનો વપરાશ ઝડપી વૃદ્ધિ જોઈ રહ્યો છે, જે મુખ્યત્વે લાઇવ, એપોઇન્ટમેન્ટ-વ્યુઇંગ કન્ટેન્ટની વધતી માંગ અને વિવિધ પ્રકારની રમતગમત શાખાઓમાં પ્રેક્ષકોની વધતી જતી રુચિને કારણે છે. ચાર ચેનલો સાથે ઇકોસિસ્ટમમાં મજબૂત હાજરી સ્થાપિત કરવી એ અમારા કન્ટેન્ટ પોર્ટફોલિયોને વૈવિધ્યીકરણ કરવાની અને ઉભરતી વૃદ્ધિની તકોનો લાભ લેવા સક્ષમ મોટા પાયે, મૂલ્ય-વૃદ્ધિશીલ વ્યવસાયો બનાવવાની અમારી વ્યાપક વ્યૂહરચના સાથે સુસંગત છે.”
સ્પર્ધાત્મક રમતગમત સામગ્રી ઓફરિંગને ક્યુરેટ કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે, કંપની ભારતમાં FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 મેચોના પ્રસારણ અને સ્ટ્રીમિંગ અંગે ફેડરેશન ઇન્ટરનેશનલ ડી ફૂટબોલ એસોસિએશન (FIFA) સાથે પણ ચર્ચા કરી રહી છે.
સમર્પિત રેખીય સ્પોર્ટ્સ પોર્ટફોલિયોના લોન્ચ સાથે, 'Z' ઉચ્ચ-વિકાસશીલ રમત પ્રસારણ ક્ષેત્રમાં વ્યૂહાત્મક રીતે તેના પદચિહ્નને વિસ્તૃત કરવા અને સ્કેલ અને નવીનતાના સંતુલિત મિશ્રણ દ્વારા લાંબા ગાળાના મૂલ્યનું સર્જન કરવાની તેની પ્રતિબદ્ધતાને વધુ મજબૂત બનાવી રહ્યું છે.