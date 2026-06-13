/FIFA વર્લ્ડ કપ પછી હવે જોવા મળશે T20 નો રોમાંચ! Zee Group એ મેળવ્યા ભારત-ઝિમ્બાબ્વે સિરીઝના બ્રોડકાસ્ટ રાઈટ્સ

ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટ એન્ટરપ્રાઈઝીસ લિમિટેડ (ZEEL) રમતજગતમાં પોતાની હાજરી વધારી રહ્યું છે. FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 ના એક્સક્લુઝિવ બ્રોડકાસ્ટ રાઈટ્સ (પ્રસારણ અધિકારો) મેળવ્યા બાદ હવે ZEE T20 ક્રિકેટનો રોમાંચ પણ બતાવશે. ZEEL એ જુલાઈ 2026 માં યોજાનારી ભારત-ઝિમ્બાબ્વે T20 સિરીઝના એક્સક્લુઝિવ બ્રોડકાસ્ટ રાઈટ્સ મેળવી લીધા છે. આ મેચોનું સીધું પ્રસારણ ZEE ની Unite8 Sports ચેનલ પર કરવામાં આવશે.
ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટ એન્ટરપ્રાઈઝીસ લિમિટેડ (ZEEL) ના જણાવ્યા અનુસાર, હિન્દી દર્શકો Unite8 Sports 1 અને Unite8 Sports 1 HD પર ભારત-ઝિમ્બાબ્વે T20 સિરીઝની મજા માણી શકશે. જ્યારે ઈંગ્લિશ કોમેન્ટ્રી સાથે મેચોનું પ્રસારણ Unite8 Sports 2 અને Unite8 Sports 2 HD પર થશે. કંપનીનું કહેવું છે કે આ ડીલ તેના સ્પોર્ટ્સ પોર્ટફોલિયોને વધુ મજબૂત બનાવવાની દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. ઝિમ્બાબ્વે ક્રિકેટ સાથેની આ ભાગીદારી કંપનીને ક્રિકેટ અને ફૂટબોલ જેવી લોકપ્રિય રમતોમાં પોતાની પકડ મજબૂત કરવામાં મદદ કરશે. હાલના સમયમાં કંપની પાસે IL T20 જેવી ક્રિકેટ ટૂર્નામેન્ટ અને FIFA World Cup 2026 જેવી મોટી સ્પોર્ટ્સ પ્રોપર્ટી ઉપલબ્ધ છે.
કંપનીએ જાહેર કર્યું નિવેદન
આ અવસરે ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટ એન્ટરપ્રાઈઝીસ લિમિટેડના ચીફ બિઝનેસ ઓફિસર (Unite8 Sports) ભાવેશ જનાવલેકરે જણાવ્યું કે, દર્શકો માટે ભારતના ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસને લઈને અમને ખૂબ જ આનંદ છે. અમે સતત Unite8 Sports ને પ્રીમિયમ ગ્લોબલ સ્પોર્ટ્સ માટે એક મજબૂત અને આકર્ષક પ્લેટફોર્મ તરીકે ડેવલપ કરી રહ્યા છીએ. આ રાઈટ્સ મેળવવા એ અમારા વ્યાપક વ્યૂહાત્મક લક્ષ્યનો એક ભાગ છે, જે અંતર્ગત અમે એક વૈવિધ્યસભર સ્પોર્ટ્સ પોર્ટફોલિયો તૈયાર કરી રહ્યા છીએ. અમે અમારા વિવિધ પ્લેટફોર્મ્સ દ્વારા દર્શકોને શાનદાર અને રોમાંચક રમતનો અનુભવ આપવાનું ચાલુ રાખીશું. અમે ઝિમ્બાબ્વે ક્રિકેટ સાથે લાંબા ગાળાની ભાગીદારીની આશા રાખીએ છીએ."
સ્પોર્ટ્સ બિઝનેસના વિસ્તરણ પર ફોકસ
કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, છેલ્લા કેટલાક સમયમાં તેણે પોતાના સ્પોર્ટ્સ બિઝનેસના વિસ્તરણ પર ખાસ ધ્યાન આપ્યું છે. ક્રિકેટ અને ફૂટબોલ જેવી રમતોની મોટી ઈવેન્ટ્સના અધિકારો મેળવીને તે ભારતીય દર્શકોને વિશ્વસ્તરીય સ્પોર્ટ્સ કન્ટેન્ટ ઉપલબ્ધ કરાવવાની દિશામાં કામ કરી રહી છે. ભારતના ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસના પ્રસારણ અધિકારો મેળવવા એ પણ આ જ રણનીતિનો એક ભાગ માનવામાં આવી રહ્યો છે.