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FIFA વર્લ્ડ કપ પછી હવે જોવા મળશે T20 નો રોમાંચ! Zee Group એ મેળવ્યા ભારત-ઝિમ્બાબ્વે સિરીઝના બ્રોડકાસ્ટ રાઈટ્સ

ZEE એ જણાવ્યું કે ભારતનો ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસ એ ઝિમ્બાબ્વે ક્રિકેટની સૌથી મોટી આંતરરાષ્ટ્રીય ઈવેન્ટ્સમાંથી એક માનવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં, આ સિરીઝના પ્રસારણથી વિશ્વભરના કરોડો દર્શકો સુધી પહોંચવાની તક મળશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 13, 2026, 09:05 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:05 PM IST
FIFA વર્લ્ડ કપ પછી હવે જોવા મળશે T20 નો રોમાંચ! Zee Group એ મેળવ્યા ભારત-ઝિમ્બાબ્વે સિરીઝના બ્રોડકાસ્ટ રાઈટ્સ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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