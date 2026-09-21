/CSKના નવા હેડ કોચ બન્યા ઝહીર ખાન, IPL 2027ને લઈને ચોકાવનારૂ એલાન

CSK New Head Coach: આગામી IPL સીઝન પહેલા, ફ્રેન્ચાઇઝીએ તેમના પ્રિય ખેલાડી એમએસ ધોનીને નવા મુખ્ય કોચ શોધવાની જવાબદારી સોંપી છે. ધોનીએ તેમના ભૂતપૂર્વ સાથી ઝહીર ખાનને પસંદ કર્યા છે. CSK હંમેશા ખેલાડીઓ અને કોચને લાંબા ગાળાના કાર્યકાળ આપવા માટે જાણીતું છે. જો આવું થાય, તો ઝહીર ઓછામાં ઓછા ત્રણ સીઝન માટે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના મુખ્ય કોચ તરીકે પણ સેવા આપી શકે છે.
Left Arm “Taking” Over! 💫🦁
Welcoming Zaheer Khan as the Head Coach of Chennai Super Kings!#WhistlePodu #Yellove 🦁💛
— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) September 21, 2026
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા તેમના નવા મુખ્ય કોચની જાહેરાત કરી છે. ફ્રેન્ચાઇઝીએ ભૂતપૂર્વ સ્ટાર ખેલાડીનું સ્વાગત કરતા લખ્યું કે, ડાબા હાથના બોલરે કાર્યભાર સંભાળ્યો, ઝહીર ખાનનું ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના મુખ્ય કોચ તરીકે સ્વાગત છે.
ઝહીર ખાન CSKના નવા મુખ્ય કોચ બન્યા
2017માં IPLમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી, ઝહીર ખાને વિવિધ પદો સંભાળ્યા છે. ત્રણ ટીમો (RCB, MI અને DC) વતી રમ્યા બાદ, તેમને IPL 2019 પહેલા MIના ક્રિકેટ ઓપરેશન્સ ડિરેક્ટર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને બાદમાં તેઓ તેમના ગ્લોબલ ડેવલપમેન્ટના વડા બન્યા હતા. તાજેતરમાં, તેમને IPL 2025 માટે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સના માર્ગદર્શક તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ આગામી સીઝન પહેલા તેમણે ફ્રેન્ચાઇઝીથી અલગ થઈ ગયા.
એક ખેલાડી તરીકે, ઝહીર ખાને 100 IPL મેચ રમી અને 27.27ની સરેરાશથી 102 વિકેટ લીધી. આ તેમની શાનદાર ભારતીય કારકિર્દીમાં એક વધુ સીમાચિહ્નરૂપ હતું, જેમાં તેમણે તમામ ફોર્મેટમાં કુલ 610 વિકેટ લીધી હતી.
ઝહીરમાં યુવા પ્રતિભાને વધારવાની ક્ષમતા
ઝહીરનું ટીમમાં સ્વાગત કરતા, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના માલિક રૂપા ગુરુનાથે કહ્યું કે, અમને ઝહીર ખાનને CSKના મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત કરતા આનંદ થાય છે. ઝહીરનું રમતનું શાનદાર કારકિર્દી રહ્યું છે. યુવા પ્રતિભાને ઉછેરવાની તેમની ક્ષમતા તેમને અમારા સેટઅપમાં એક અમૂલ્ય ઉમેરો બનાવે છે. અમને વિશ્વાસ છે કે તેમનું માર્ગદર્શન ફ્રેન્ચાઇઝના મુખ્ય ભાગને મજબૂત બનાવવામાં મદદ કરશે.
એવું માનવામાં આવે છે કે MS ધોની, કેપ્ટન રુતુરાજ ગાયકવાડ અને માલિક રૂપા ગુરુનાથનો સમાવેશ કરતી CSKની ક્રિકેટ મેનેજમેન્ટ કમિટી આ વખતે ભારતીય કોચ ઇચ્છતી હતી. ધોની ગયા સિઝનમાં ફિટ ન હોવાને કારણે રમ્યો ન હતો. ધોની અને ઝહીર લાંબા સમયથી ભારત માટે સાથે રમ્યા છે. ધોનીના નેતૃત્વ હેઠળ ભારતે 2011નો ODI વર્લ્ડ કપ જીત્યો ત્યારે ઝહીર પણ ટીમનો ભાગ હતો.