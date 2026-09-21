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CSKના નવા હેડ કોચ બન્યા ઝહીર ખાન, IPL 2027ને લઈને ચોકાવનારૂ એલાન

CSK New Head Coach: ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે IPL 2027 માટે નવા હેડ કોચની જાહેરાત કરી છે. ભૂતપૂર્વ ભારતીય સ્ટાર બોલર ઝહીર ખાનને CSKના હેડ કોચ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. તેઓ સ્ટીફન ફ્લેમિંગનું સ્થાન લેશે, જેમણે લાંબા સમય બાદ આ પદ પરથી રાજીનામું આપવાનો નિર્ણય લીધો હતો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 21, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 07:16 PM IST
CSKના નવા હેડ કોચ બન્યા ઝહીર ખાન, IPL 2027ને લઈને ચોકાવનારૂ એલાન

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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