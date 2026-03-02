Prev
ટીમ ઈન્ડિયાની ફાસ્ટ બોલિંગમાં જોવા મળશે નવી ધાર, BCCIએ ઝહીર ખાનને સોંપી મોટી જવાબદારી

Zaheer Khan : ઓસ્ટ્રેલિયન કોચ ટ્રોય કુલીનો ચાર વર્ષનો કાર્યકાળ ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં સમાપ્ત થયો હતો. ત્યારથી BCCIના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સમાં ફાસ્ટ બોલિંગ કોચનું પદ ખાલી છે. BCCIએ આ પદ માટે અરજીઓ મંગાવી છે, પરંતુ હજુ સુધી કાયમી નિમણૂક કરવામાં આવી નથી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 02, 2026, 10:16 PM IST

Zaheer Khan Bowling Coach : BCCIએ ભારતમાં ફાસ્ટ બોલિંગને મજબૂત બનાવવા માટે એક મોટું પગલું ભર્યું છે. બોર્ડે પૂર્વ ફાસ્ટ બોલર ઝહીર ખાનને બેંગલુરુમાં BCCIના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (COE) ખાતે એક ખાસ ફાસ્ટ બોલિંગ શિબિરનું સંચાલન કરવાની જવાબદારી સોંપી છે. 

મીડિયા અહેવાલ મુજબ, સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ગયા વર્ષ ડિસેમ્બરથી હેડ ફાસ્ટ બોલિંગ કોચ વિનાનું છે. અગાઉના કોચ 60 વર્ષીય ટ્રોય કુલી જે ચાર વર્ષથી COE ખાતે ફાસ્ટ બોલિંગ કોચ તરીકે સેવા આપી રહ્યા હતા, તેમનો કાર્યકાળ ડિસેમ્બરમાં સમાપ્ત થયો હતો. BCCIએ 9 ફેબ્રુઆરીથી આ પદ માટે અરજીઓ સ્વીકારવાનું શરૂ કર્યું હતું, પરંતુ ટ્રોય કુલીનો વિકલ્પ હજુ સુધી મળ્યો નથી.

ઝહીર ખાન સંભાળશે નવી જવાબદારી

BCCIના એક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે ઝહીર ખાનના માર્ગદર્શન હેઠળ 28 ફેબ્રુઆરીથી 2 માર્ચ સુધી ચાલનારા ફાસ્ટ-બોલિંગ શિબિરમાં ભાગ લેવા માટે ઘણા સ્ટેટ ક્રિકેટ સંગઠનો તરફથી ફાસ્ટ બોલરોના એક ગ્રુપને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે.

બીસીસીઆઈના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સના ક્રિકેટ હેડ વીવીએસ લક્ષ્મણે પણ આ પહેલને ટેકો આપ્યો છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ઝહીર ખાન કોચિંગની ભૂમિકાને ખૂબ જ ઉત્સાહથી જુએ છે. તે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ ટીમ માટે રમ્યો હતો અને માને છે કે તે આગામી પેઢીના ફાસ્ટ બોલરોના વિકાસમાં યોગદાન આપી શકે છે.

ઝહીર ખાનનો રેકોર્ડ

47 વર્ષીય ઝહીર ખાને ભારત માટે 92 ટેસ્ટ, 200 વનડે અને 17 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે. આ દરમિયાન તેણે ત્રણેય ફોર્મેટમાં 31.14ની સરેરાશથી 610 વિકેટ લીધી, જેમાં 12 વખત પાંચ વિકેટનો સમાવેશ થાય છે. વિદેશી પરિસ્થિતિમાં લાંબા સમય સુધી બોલિંગ અને ફિટનેસ જાળવવાનો તેનો અનુભવ યુવા બોલરો માટે અત્યંત ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.

