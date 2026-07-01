/ફિફા બાદ હવે બુંદેશલીગા! ભારતમાં ફૂટબોલ ક્રાંતિ માટે Zee Entertainment અને જર્મન ફૂટબોલ લીગ વચ્ચે 5 વર્ષનો એક્સક્લુઝિવ કરાર

દેશની અગ્રણી કન્ટેન્ટ અને ટેક્નોલોજી કંપની ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટ એન્ટરપ્રાઈઝીસ લિમિટેડ ('Z') એ ભારતમાં ફીફા ફુટબોલ વિશ્વકપ બાદ હવે 5 વર્ષ, માટે જર્મન ફુટબોલ લીગ 'બુંદેશલીગા' ના એક્સક્લુઝિવ બ્રોડકાસ્ટ અને ડિજિટલ રાઇડ્સ મેળવી લીધા છે. આ સાથે કંપનીએ પોતાના સ્પોર્ટ્સ પોર્ટફોલિયોને મજબૂત કર્યો છે. આ ભાગીદારી દેશમાં એક મજબૂત ફૂટબોલ ઇકોસિસ્ટમ બનાવવાની કંપનીની મહત્વાકાંક્ષામાં વધુ એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ છે, જે વિશ્વની સૌથી પ્રતિસ્પર્ધી અને વ્યાપકપણે જોવામાં આવતી ફૂટબોલ લીગ પૈકીની એકને ભારતના કરોડો ચાહકો સુધી પહોંચાડશે.
બુંદેશલીગાની મેચો ક્યાં જોવા મળશે
ફીફા સાથે ભાગીદારી બાદ નવો કરાર
ફિફા (FIFA) સાથે વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી કર્યા બાદ, આ નવો કરાર વૈશ્વિક સ્પોર્ટ્સ ક્ષેત્રે કંપનીની વધતી હાજરીને વધુ મજબૂત બનાવે છે. બુંદેશલીગાના રાઈટ્સ મળવાથી Zee 5 ના સબ્સ્ક્રાઇબર્સ માટે વેલ્યુ પ્રપોઝિશનમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે, જે તેમને પ્રીમિયમ ગ્લોબલ સ્પોર્ટિંગ કન્ટેન્ટના વધતા પોર્ટફોલિયો સાથે યુરોપની ટોચની ફૂટબોલ લીગ જોવાની તક આપશે. સમગ્ર દેશમાં વ્યાપક પહોંચ અને દર્શકો સાથે મજબૂત જોડાણ ધરાવતી કંપની 'Z', ભારતમાં બુંદેશલીગાના વિકાસ અને લોકપ્રિયતાને ઝડપી બનાવવા માટે અનુકૂળ સ્થિતિમાં છે.
ચીફ બિઝનેસ ઓફિસરની પ્રતિક્રિયા
આ ભાગીદારી અંગે વાત કરતા યુનાઈટ 8 સ્પોર્ટ્સ, ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટ એન્ટરપ્રાઈઝીસ લિમિટેડના ચીફ બિઝનેસ ઓફિસર ભાવેશ જાનવલેકરે જણાવ્યું હતું કે: "બુંદેશલીગા એ વિશ્વની સૌથી રોમાંચક ફૂટબોલ લીગમાંની એક છે, જે તેના ઉત્સાહી ફેન કલ્ચર, વર્લ્ડ-ક્લાસ ક્લબ્સ અને યુવા પ્રતિભાઓને વિકસાવવાની પ્રતિબદ્ધતા માટે જાણીતી છે. આ ભાગીદારી દ્વારા દર્શકોને હેરી કેન, જમાલ મુસિયાલા, માઈકલ ઓલિસે, જોશુઆ કિમીચ અને અન્ય ઘણા ટોચના આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓ સહિત વિશ્વ ફૂટબોલના કેટલાક સૌથી મોટા સ્ટાર્સને જોવાની તક મળશે, જેઓ આખું વર્ષ અઠવાડિયા દર અઠવાડિયે બુંદેશલીગામાં પોતાનો જાદુ વિખેરે છે.
'Z' ખાતે, અમે ભારતમાં ફૂટબોલના વિકાસમાં યોગદાન આપવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ. આ ભાગીદારી દ્વારા, અમારો ઉદ્દેશ્ય પાયાના સ્તરે (ગ્રાઉન્ડ લેવલ) વિકાસને ટેકો આપીને, યુવા પ્રતિભાઓ માટે માર્ગો મજબૂત કરીને અને ચાહકોને ભારતમાં ફૂટબોલના વિકાસની સફરમાં સક્રિયપણે ભાગ લેવા માટે સક્ષમ બનાવીને એક સાર્થક અને સ્થાયી અસર ઊભી કરવાનો છે.
બુંદેશલીગા સાથે મળીને, અમે 'Z' x Bundesliga Football Week પણ શરૂ કરીશું, જે સમગ્ર ભારતમાં મહત્વાકાંક્ષી યુવા ફૂટબોલરો માટે ગ્રાસરૂટ ફૂટબોલ ક્લિનિક્સ અને ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ્સ લાવશે, તેમજ વર્લ્ડ-ક્લાસ કોચિંગ એક્સપર્ટાઇઝ અને આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિઓ પ્રદાન કરશે."
ભારતમાં ફુટબોલનું માળખું મજબૂત બનશેઃ પીઅર નૌબર્ટ
આ ભાગીદારી પર બોલતા, પીઅર નૌબર્ટ, ચીફ કોમર્શિયલ ઓફિસર, બુંદેશલીગા મીડિયા એ કહ્યું: "અમે ઘણા વર્ષોથી ભારતમાં રોકાણ કરી રહ્યા છીએ કારણ કે અમારું માનવું છે કે લાંબાગાળાની સુસંગતતા માત્ર બ્રોડકાસ્ટ રીચ દ્વારા નહીં, પરંતુ સતત સ્થાનિક જોડાણ દ્વારા બને છે. ભારત બુંદેશલીગા માટે માત્ર એક માર્કેટ નથી; તે એક એવો દેશ છે જ્યાં અમે ફૂટબોલ ભાગીદારીમાં અને લોકોમાં સતત રોકાણ કર્યું છે.
ભારતમાં ફૂટબોલનો વિકાસ અને આગામી આયોજન
દેશમાં ફૂટબોલના વિકાસ માટેની તેની લાંબાગાળાની પ્રતિબદ્ધતાના ભાગરૂપે, 'Z' એ અગાઉ જાહેરાત કરી હતી કે તે દેશભરમાં યુવા પ્રતિભાઓને ઓળખવા, તાલીમ આપવા અને તેમને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે Zee 5 ની ફૂટબોલ સંબંધિત સબ્સ્ક્રિપ્શન રેવન્યુના 15% ફાળવશે. આ પહેલ દ્વારા, દરેક Zee 5 ફૂટબોલ સબ્સ્ક્રાઇબરને ભારતમાં ફૂટબોલના ભવિષ્યના નિર્માણમાં યોગદાન આપવાની તક મળશે.
સ્પોર્ટ્સ ક્ષેત્રમાં ઝીનો વિસ્તાર