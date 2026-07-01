Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /ફિફા બાદ હવે બુંદેશલીગા! ભારતમાં ફૂટબોલ ક્રાંતિ માટે Zee Entertainment અને જર્મન ફૂટબોલ લીગ વચ્ચે 5 વર્ષનો એક્સક્લુઝિવ કરાર

ફિફા બાદ હવે બુંદેશલીગા! ભારતમાં ફૂટબોલ ક્રાંતિ માટે Zee Entertainment અને જર્મન ફૂટબોલ લીગ વચ્ચે 5 વર્ષનો એક્સક્લુઝિવ કરાર

દેશની અગ્રણી કંપની ZEEL પોતાના સ્પોર્ટ્સ પોર્ટફોલિયોનો સતત વિસ્તાર કરી રહી છે. ફુટબોલ વિશ્વકપ બાદ હવે કંપનીએ જર્મનીની પ્રસિદ્ધ ફુટબોલ લીગ બુંદેશલીગાના રાઇટ્સ મેળવ્યા છે. હવે આગામી સમયમાં લીગની મેચો ભારતીય દર્શકો Zee 5 અને Unite8 Sports પર નિહાળી શકશે.

Published: Jul 01, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 06:42 PM IST
ફિફા બાદ હવે બુંદેશલીગા! ભારતમાં ફૂટબોલ ક્રાંતિ માટે Zee Entertainment અને જર્મન ફૂટબોલ લીગ વચ્ચે 5 વર્ષનો એક્સક્લુઝિવ કરાર
Image Credit: પ્રતિકાત્મક તસવીરSource: Bureau

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
પીક પ્રાઇસથી ₹50 હજાર સસ્તું થયું સોનું, છતાં બજાર સુમસામ; માંગ 70% ઘટી!
Gold Price Drop India1 hr ago
2
monsoon1 hr ago
3
Ind vs Eng1 hr ago
4
income tax changes budget 20251 hr ago
5
fatty liver symptoms2 hrs ago