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Zની Unite8 Sports ચેનલ લોન્ચ, FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 સહિત અનેક રમતોનું થશે પ્રસારણ 

માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલયની મંજૂરી બાદ Zeeએ Unite8 Sports હેઠળ ચાર સ્પોર્ટ્સ ચેનલો લોન્ચ કરી છે. આ ચેનલો 500થી વધુ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન પ્લેટફોર્મ્સ પર ઉપલબ્ધ છે અને ફૂટબોલ, ક્રિકેટ સહિત અનેક રમતોનું પ્રસારણ કરશે. 11 જૂનથી શરૂ થતા FIFA World Cup 2026નું વિશિષ્ટ પ્રસારણ પણ આ ચેનલો પર થશે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 03, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 11:24 AM IST
Zની Unite8 Sports ચેનલ લોન્ચ, FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 સહિત અનેક રમતોનું થશે પ્રસારણ 
Image Credit: AI Image

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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