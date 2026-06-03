/Zની Unite8 Sports ચેનલ લોન્ચ, FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 સહિત અનેક રમતોનું થશે પ્રસારણ 

અગ્રણી કન્ટેન્ટ અને ટેક્નોલોજી કંપની ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટ એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડ ('Z')એ માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલય પાસેથી જરૂરી મંજૂરી મેળવ્યા બાદ પોતાના સ્પોર્ટ્સ ચેનલ પોર્ટફોલિયોને Unite8 Sports બ્રાન્ડ હેઠળ સત્તાવાર રીતે લોન્ચ કરી દીધો છે.
Unite8 Sports ચેનલ લોન્ચ
આજથી Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 અને Unite8 Sports 2 HD એમ ચાર સ્પોર્ટ્સ ચેનલો દેશભરના 500થી વધુ અગ્રણી કેબલ અને ડિસ્ટ્રિબ્યુશન પ્લેટફોર્મ્સ પર જોવા મળશે. જેમાં Dish TV, Tata Play, Airtel, Sun Direct, Siti Networks, Indian Cable Net Company Ltd., Hinduja Global, Fastway, Andhra Pradesh State FiberNet Ltd., Kerala Communicators Cable Ltd., Thamizhaga Cable TV Communications, V K Digital, UCN Cable Network, Take One, Sri Sai Cable, Kal Cable, Digiana, Bhimavaram અને Axom સહિતના પ્લેટફોર્મ્સનો સમાવેશ થાય છે.
આ ચેનલો દ્વારા ફૂટબોલ, ક્રિકેટ, કબડ્ડી, બેડમિન્ટન, કુસ્તી, બોક્સિંગ, કોમ્બેટ સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ રમતોનું પ્રસારણ કરવામાં આવશે. Unite8 Sportsનો હેતુ ભારતના દર્શકોને એક જ પ્લેટફોર્મ પર વિવિધ રમતગમતનો શ્રેષ્ઠ અનુભવ પ્રદાન કરવાનો છે.
Unite8 Sportsના ચીફ બિઝનેસ ઓફિસર બાવેશ જાનવલેકરે શું કહ્યું ?
Unite8 Sportsના ચીફ બિઝનેસ ઓફિસર બાવેશ જાનવલેકરે જણાવ્યું હતું કે, “Unite8 Sports દ્વારા અમે ભારતીય દર્શકોની બદલાતી પસંદગીઓને ધ્યાનમાં રાખીને એક ક્યુરેટેડ મલ્ટી-સ્પોર્ટ્સ ઓફરિંગ તૈયાર કરી છે. દેશભરમાં ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી અને સરળતાથી ઉપલબ્ધ લાઈવ સ્પોર્ટ્સ કન્ટેન્ટની વધતી માંગને પહોંચી વળવા માટે આ એક મજબૂત અને વિસ્તૃત થઈ શકે તેવું પ્લેટફોર્મ છે. દર્શકોને સરળતાથી સેવા મળી રહે તે માટે અમે ડિસ્ટ્રિબ્યુશન ઇકોસિસ્ટમમાં મજબૂત ભાગીદારી સ્થાપિત કરી છે. આગામી FIFA ઇવેન્ટ્સનું પ્રસારણ કરવા માટે અમે સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર છીએ અને દેશભરના રમતપ્રેમીઓને શ્રેષ્ઠ વ્યૂઇંગ અનુભવ આપવા માટે સક્ષમ સ્થિતિમાં છીએ.”
Unite8 Sportsનું મુખ્ય ધ્યેય રમતગમત દ્વારા લોકોને એકસાથે લાવવાનું અને એકતાની ભાવના મજબૂત બનાવવાનું છે. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, આ પ્લેટફોર્મ ચાહકોને રમતની વધુ નજીક લાવશે અને ભારતમાં રમતગમતના ભવિષ્યને આકાર આપવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે.
ખાસ વાત એ છે કે Unite8 Sports ચેનલો પર 11 જૂન 2026થી શરૂ થનારા FIFA World Cup 2026નું વિશિષ્ટ (Exclusive) પ્રસારણ કરવામાં આવશે, જે દેશના રમતપ્રેમીઓ માટે એક મોટું આકર્ષણ બનશે.