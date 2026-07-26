/ZIM vs IND : ત્રીજી T20માં આ બે ખેલાડીઓનું કપાયું પત્તુ, બે નવા ખેલાડીઓને મળી તક

ZIM vs IND : ભારતીય ટીમે ઝિમ્બાબ્વે સામેની ત્રીજી અને અંતિમ T20 મેચમાં ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ટોસ જીત્યા પછી કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે જણાવ્યું કે તેઓ છેલ્લી મેચ માટે ઉપયોગમાં લેવાયેલી પીચ છે. તેથી મેચ આગળ વધતાં પીચ ધીમી પડી શકે છે તે જોતાં ભારતીય ટીમે બોર્ડ પર મોટો સ્કોર બનાવવાની વ્યૂહરચના બનાવી છે. કેપ્ટન ઐયરે ટીમની બેસ્ટ શરૂઆત અને છેલ્લી મેચની જેમ મોટો ટોર્ગેટ બનાવવાનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે. જોકે, ટીમે આ મેચ માટે તેની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં બે મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો કર્યા છે.
ઇજાને કારણે પ્રિન્સ યાદવ બહાર
શ્રેણીમાં 2-0ની અજેય લીડ મેળવ્યા પછી ભારતીય ટીમે તેની બેન્ચ સ્ટ્રેન્થ ચકાસવા માટે તેની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં બે ફેરફારો કર્યા છે. ફાસ્ટ બોલર અશોક શર્માને પ્રિન્સ યાદવના સ્થાને પ્લેઈંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે, જે હેમસ્ટ્રિંગ ઈજાને કારણે બહાર છે. દરમિયાન, આ મેચ માટે ઓલરાઉન્ડર શિવમ દુબેને આરામ આપવામાં આવ્યો છે અને યુવા ઓલરાઉન્ડર સૂર્યાંશ શેડગેને તેના સ્થાને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એન્ટ્રી કરવાની તક આપવામાં આવી છે.
ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં કોણ કોણ સામેલ ?
ભારતના ટોચના અને મધ્યમ ક્રમના ખેલાડીઓ આ મેચમાં પણ તેમની આક્રમક રમત શૈલી ચાલુ રાખવાનો પ્રયાસ કરશે. યુવા ઓપનિંગ બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશી અને અભિષેક શર્મા પાસેથી ઝડપી શરૂઆતની અપેક્ષા છે, જ્યારે ફોર્મમાં ચાલી રહેલા ઈશાન કિશન, કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર અને તિલક વર્મા મધ્યમ ક્રમનું નેતૃત્વ કરશે. રિંકુ સિંહ અને સૂર્યાંશ શેડગે નીચલા ક્રમમાં ફિનિશરની ભૂમિકા ભજવશે. બોલિંગ આક્રમણનું નેતૃત્વ રવિ બિશ્નોઈ, યશ ઠાકુર, મયંક યાદવ અને અશોક શર્મા કરશે.
ભારતની પ્લેઈંગ ઈલેવન
વૈભવ સૂર્યવંશી, અભિષેક શર્મા, ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, રિંકુ સિંહ, સૂર્યાંશ શેડગે, રવિ બિશ્નોઈ, યશ ઠાકુર, મયંક યાદવ, અશોક શર્મા.