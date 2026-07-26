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ZIM vs IND : ત્રીજી T20માં આ બે ખેલાડીઓનું કપાયું પત્તુ, બે નવા ખેલાડીઓને મળી તક

ZIM vs IND : ઝિમ્બાબ્વે સામેની ત્રીજી T20 મેચમાં ભારતે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. શ્રેણીમાં 2-0થી આગળ ટીમ ઈન્ડિયા મોટા સ્કોરનું ટાર્ગેટ રાખી રહી છે. આ મેચ માટે ભારતીય પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં બે ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 26, 2026, 05:04 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 05:04 PM IST
ZIM vs IND : ત્રીજી T20માં આ બે ખેલાડીઓનું કપાયું પત્તુ, બે નવા ખેલાડીઓને મળી તક

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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