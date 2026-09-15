/સચિન તેંડુલકરનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ તૂટ્યો... 40 વર્ષના આ બેટ્સમેને રચ્યો ઈતિહાસ

ઝિમ્બાબ્વેના અનુભવી બેટ્સમેન બ્રેન્ડન ટેલરે ઈતિહાસ રચ્યો છે. મંગળવારે હરારે ખાતે ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની પ્રથમ વન-ડે (ODI) મેચ માટે મેદાનમાં ઉતરતાની સાથે જ ટેલરે ભારતના દિગ્ગજ બેટ્સમેન સચિન તેંડુલકરના નામે રહેલો એક મોટો વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડ્યો છે.
ટેલર હવે પુરુષોના વન-ડે ક્રિકેટના ઈતિહાસમાં સૌથી લાંબી કારકિર્દી ધરાવતો ખેલાડી બની ગયો છે. તેની વન-ડે કારકિર્દીનો સમયગાળો 22 વર્ષ અને 146 દિવસનો થઈ ગયો છે. અગાઉ આ રેકોર્ડ સચિન તેંડુલકરના નામે હતો, જેની વન-ડે કારકિર્દી 22 વર્ષ અને 91 દિવસની હતી. આમ, ટેલરે સચિનના રેકોર્ડને લગભગ 55 દિવસથી પાછળ છોડી દીધો છે.
ટેલરે 2004માં વન-ડેમાં પદાર્પણ કર્યું હતું
બ્રેન્ડન ટેલરે 2004માં ઝિમ્બાબ્વે માટે વન-ડેમાં પદાર્પણ કર્યું હતું. ત્યારબાદ તે ટીમનો સૌથી ભરોસાપાત્ર બેટ્સમેનોમાંનો એક બન્યો. 40 વર્ષીય ટેલરે અત્યાર સુધીમાં 207 વન-ડે મેચોમાં 11 સદી ફટકારી છે, જે ઝિમ્બાબ્વે માટે એક નેશનલ રેકોર્ડ છે.
બીજી તરફ સચિન તેંડુલકરે 1989માં વન-ડેમાં પદાર્પણ કર્યું હતું અને 2012માં આ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી હતી. તેની વન-ડે કારકિર્દી 22 વર્ષ અને 91 દિવસની હતી. જોકે, આ રેકોર્ડ તૂટવા છતાં વન-ડે ક્રિકેટમાં સચિનના ઘણા મોટા રેકોર્ડ્સ હજુ પણ અકબંધ છે.
સચિનના આ રેકોર્ડ્સ હજુ પણ અકબંધ
સચિન તેંડુલકર વન-ડે ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી છે. તેના નામે વન-ડેમાં 18,426 રન છે. આ ઉપરાંત સચિનના નામે આ ફોર્મેટમાં સૌથી વધુ મેચો 463 રમવાનો રેકોર્ડ પણ છે. જોકે રનની બાબતમાં બ્રેન્ડન ટેલર હજુ પણ સચિન કરતાં ઘણો પાછળ છે, પરંતુ તેણે હવે સૌથી લાંબી વન-ડે (ODI) કારકિર્દીનો રેકોર્ડ પોતાના નામે કરી લીધો છે.
2021માં નિવૃત્તિ લીધી હતી, તો પછી વાપસી કેવી રીતે કરી ?
બ્રેન્ડન ટેલરની કહાની માત્ર આ રેકોર્ડને કારણે જ નહીં, પરંતુ અન્ય બાબતો માટે પણ જાણીતી છે, તેની ક્રિકેટ કારકિર્દી ઉતાર-ચઢાવથી ભરેલી રહી છે. ટેલરે 2021માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી હતી. ત્યારબાદ, 2022માં ICCના ભ્રષ્ટાચાર-વિરોધી અને ડોપિંગ-વિરોધી નિયમોના ઉલ્લંઘન બદલ દોષિત ઠર્યા બાદ તેમના પર સાડા ત્રણ વર્ષનો પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
પોતાનો પ્રતિબંધ પૂરો કર્યા પછી, ટેલરે 2025માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં વાપસી કરી. ઝિમ્બાબ્વે દક્ષિણ આફ્રિકા અને નામિબિયા સાથે મળીને 2027 વન-ડે વર્લ્ડ કપનું સહ-આયોજન કરવા જઈ રહ્યું હોવાથી ટેલરે ટુર્નામેન્ટની તૈયારીઓ વચ્ચે ટીમમાં ફરી જોડાવાનો નિર્ણય કર્યો.
ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ટેલરની વાપસી
મંગળવારે હરારેમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ઝિમ્બાબ્વેમાં બંને ટીમો વચ્ચે 12 વર્ષ બાદ રમાનારી આ પ્રથમ વન-ડે મેચ છે.
આ મેચ સાથે જોડાયેલી અન્ય એક રસપ્રદ બાબત પણ છે, ઓસ્ટ્રેલિયન કેપ્ટન મિશેલ માર્શ એ ત્રણ ખેલાડીઓમાંથી એક છે જેઓ 2014માં ઝિમ્બાબ્વે સામે રમાયેલી છેલ્લી વન-ડે મેચમાં રમ્યા હતા અને હવે, 12 વર્ષ પછી તેઓ આ મેચનો પણ હિસ્સો છે.