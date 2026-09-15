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સચિન તેંડુલકરનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ તૂટ્યો... 40 વર્ષના આ બેટ્સમેને રચ્યો ઈતિહાસ

ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની પ્રથમ વન-ડે મેચ માટે મેદાનમાં ઉતરતાની સાથે જ ઝિમ્બાબ્વેના બ્રેન્ડન ટેલરે સચિન તેંડુલકરનો એક મોટો વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડ્યો છે. ટેલરની વન-ડે કારકિર્દી હવે 22 વર્ષ અને 146 દિવસની થઈ ગઈ છે, જ્યારે સચિને 22 વર્ષ અને 91 દિવસ સુધી વન-ડે ક્રિકેટ રમ્યું હતું. 40 વર્ષીય ટેલર નિવૃત્તિ, ICC દ્વારા પ્રતિબંધ અને વાપસી બાદ આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 15, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 08:55 PM IST
સચિન તેંડુલકરનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ તૂટ્યો... 40 વર્ષના આ બેટ્સમેને રચ્યો ઈતિહાસ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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