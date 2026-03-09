Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSportsટીમ ઈન્ડિયાના ચેમ્પિયન બનવામાં ઝિમ્બાબ્વે ફેક્ટર, વર્લ્ડ કપમાં ત્રણ વખત જોવા મળ્યો આ અદ્ભુત સંયોગ

ટીમ ઈન્ડિયાના ચેમ્પિયન બનવામાં 'ઝિમ્બાબ્વે ફેક્ટર', વર્લ્ડ કપમાં ત્રણ વખત જોવા મળ્યો આ અદ્ભુત સંયોગ

T20 World Cup 2026: ભારતે ન્યુઝીલેન્ડને હરાવીને T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ટ્રોફી પોતાના નામે કરી છે. ભારતે ત્રીજી વખત સૌથી નાના ફોર્મેટનો વર્લ્ડ કપ જીતીને ઈતિહાસ રચ્યો છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 09, 2026, 06:48 PM IST
  • T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ન્યુઝીલેન્ડને હરાવી ટીમ ઈન્ડિયા ત્રીજીવાર બની વર્લ્ડ ચેમ્પિયન 
  • જ્યારે પણ ઝિમ્બાબ્વેએ ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યું ત્યારે ભારત બન્યું ચેમ્પિયન!
  • સતત બીજી વખત અને કુલ ત્રીજીવાર વર્લ્ડ કપ જીતનારી દુનિયાની પ્રથમ ટીમ

ટીમ ઈન્ડિયાના ચેમ્પિયન બનવામાં 'ઝિમ્બાબ્વે ફેક્ટર', વર્લ્ડ કપમાં ત્રણ વખત જોવા મળ્યો આ અદ્ભુત સંયોગ

T20 World Cup 2026: સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપ હેઠળની ટીમ ઈન્ડિયાએ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 જીતીને સુવર્ણ અધ્યાય લખ્યો છે. ભારતે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી ફાઈનલ મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડને 96 રને હરાવ્યું છે. ટાઈટલ મેચમાં સંજુ સેમસનની ભૂમિકા ખૂબ જ મહત્વની રહી, તો જસપ્રીત બુમરાહના યોગદાનને પણ હંમેશા યાદ રાખવામાં આવશે. 

ઓપનર સેમસને 46 બોલમાં 89 રનની તોફાની ઇનિંગ રમી હતી, જેના કારણે ભારતે 255/5નો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો હતો. બીજી તરફ ફાસ્ટ બોલર બુમરાહે ચાર ઓવરમાં માત્ર 15 રન આપીને ચાર વિકેટ ઝડપી હતી. બુમરાહની શાનદાર બોલિંગના કારણે તેઓ 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' બન્યા, જ્યારે બીજી તરફ સેમસને 'પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ'નો એવોર્ડ જીત્યો છે. ભારત સતત બીજી વખથ T20 વર્લ્ડ કપ જીતનારી દુનિયાની પ્રથમ પુરુષ ટીમ બની ગઈ છે.

ટીમ ઈન્ડિયાના ચેમ્પિયન બનવામાં 'ઝિમ્બાબ્વે ફેક્ટર'
ભારતે અત્યાર સુધીમાં કુલ 5 આઈસીસી વર્લ્ડ કપ જીત્યા છે. ભારત બે વાર વન-ડે વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયન બન્યું છે, જ્યારે ત્રણ વખત સૌથી નાના ફોર્મેટ T20ના વર્લ્ડ કપમાં ચેમ્પિયન બની છે. ભારતની પાંચ જીતમાં ત્રણ વખત 'ઝિમ્બાબ્વે ફેક્ટર'નો અદભૂત સંયોગ જોવા મળ્યો છે. ઝિમ્બાબ્વેની ટીમે જ્યારે પણ આઈસીસી વર્લ્ડ કપમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યું છે, ત્યારે ભારતે  ટાઈટલ જીત્યું છે. આવું પહેલીવાર 1983ના વન-ડે વર્લ્ડ કપમાં થયું હતું. તે સમયે ઝિમ્બાબ્વેએ ટ્રેન્ટ બ્રિજ ખાતે રમાયેલી મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને 13 રનથી હરાવ્યું હતો. ત્યારબાદ ભારતે 1983ની ફાઇનલમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 43 રને હરાવીને ટ્રોફી પર કબજો કર્યો હતો.

2026માં પણ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે કર્યો ઉલટફેર
ઝિમ્બાબ્વેએ બીજી વખત આઈસીસી ઇવેન્ટમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને વર્ષ 2007માં યોજાયેલા T20 વર્લ્ડ કપમાં હરાવ્યું હતું. તે સમયે ઝિમ્બાબ્વેએ ગ્રુપ સ્ટેજમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને 138/9 ના સ્કોર પર રોક્યા બાદ પાંચ વિકેટે વિજય મેળવ્યો હતો. આ ટુર્નામેન્ટની ફાઈનલમાં ભારતે પાકિસ્તાન સામે પાંચ રનથી રોમાંચક જીત મેળવી હતી. 

જ્યારબાદ હવે T20 વર્લ્ડ કપ2026માં પણ ઝિમ્બાબ્વેએ ઓસ્ટ્રેલિયાને ગ્રુપ સ્ટેજમાં ધૂળ ચટાડી હતી. ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ કોલંબોમાં 170 રનનો ટાર્ગેટ ચેઝ ન કરી શકી અને 23 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. સિકંદર રઝાની કેપ્ટનશીપ હેઠળની ઝિમ્બાબ્વે સામે ઉલટફેર થવાને કારણે ઓસ્ટ્રેલિયા વર્લ્ડ કપ 2026માં શરૂઆતના તબક્કે જ બહાર થઈ ગયું હતું. આ સાથે જ ઝિમ્બાબ્વે પહેલીવાર સુપર-8માં પહોંચ્યું હતું. જો કે, સુપર-8માં ઝિમ્બાબ્વેને ત્રણેય મેચો હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

ભારતે ત્રીજી T20 વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી જીતી રચ્યો ઇતિહાસ
ભારતે ત્રીજી વખત T20 વર્લ્ડ કપ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. ભારત આ ટ્રોફી ત્રણ વખત જીતનારી દુનિયાની એકમાત્ર ટીમ છે. એમ.એસ. ધોની ભારતના પ્રથમ T20 વર્લ્ડ કપ વિજેતા કેપ્ટન છે, જેમની આગેવાની હેઠળ ભારતે 2007માં પ્રથમ ટૂર્નામેન્ટ જીતી હતી. ત્યારબાદ રોહિત શર્માના નેતૃત્વમાં ભારતે 2024માં બીજી વખત ચેમ્પિયન બન્યું હતું.

ધોની અને રોહિત રવિવારે ફાઈનલ જોવા માટે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ આવ્યા હતા. આ જીતે ત્રણ વર્ષ પહેલા આ જ મેદાન પર ઓસ્ટ્રેલિયા સામે વન-ડે વર્લ્ડ કપ ફાઈનલ હારનારી રોહિતની ટીમના જૂના ઘાવ પર પણ મલમ લગાડવાનું પણ કામ કર્યું છે.

