ગજબ ! આ વર્લ્ડ કપનો સૌથી મોટો અપસેટ... ઝિમ્બાબ્વેએ ઓસ્ટ્રેલિયાને 23 રને હરાવ્યું
T20 World Cup Zimbabwe vs Australia: T20 વર્લ્ડ કપની ગ્રુપ B મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવીને ઝિમ્બાબ્વેએ આ વર્લ્ડ કપનો સૌથી મોટો અપસેટ સર્જ્યો છે. 2007 પછી ઝિમ્બાબ્વેએ ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યું હોય તેવું આ પ્રથમ વખત છે.
- આ વર્લ્ડ કપનો સૌથી મોટો અપસેટ
- ઝિમ્બાબ્વેએ ઓસ્ટ્રેલિયાને 23 રને હરાવ્યું
- બ્રાયન બેનેટે શાનદાર ઇનિંગ રમી
Trending Photos
T20 World Cup Zimbabwe vs Australia: T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ઇતિહાસ રચતા ઝિમ્બાબ્વેએ ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યું. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ઝિમ્બાબ્વેએ 2 વિકેટે 169 રન બનાવ્યા. જવાબમાં ઓસ્ટ્રેલિયા ફક્ત 146 રન બનાવી શક્યું અને 23 રનથી મેચ હારી ગયું. આ ટુર્નામેન્ટમાં ઝિમ્બાબ્વેનો સતત બીજો વિજય હતો, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયાનો પ્રથમ પરાજય થયો.
આ ટુર્નામેન્ટના ઇતિહાસમાં આ સતત બીજી વખત છે, જ્યારે ઝિમ્બાબ્વેએ ઓસ્ટ્રેલિયા જેવી મજબૂત ટીમને હરાવી છે. અગાઉ 2007માં આવું થયું હતું. ઝિમ્બાબ્વેએ T20 વર્લ્ડ કપમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે બે વખત જીત મેળવી છે.
બ્લેસિંગ મુઝારાબાની અને બ્રેડ ઇવાન્સની શાનદાર બોલિંગ
170 રનનો બચાવ કરતા ઝિમ્બાબ્વેએ બીજી ઓવરથી જ ઓસ્ટ્રેલિયા પર હુમલો શરૂ કર્યો. બ્લેસિંગ મુઝારાબાનીએ જોશ ઇંગ્લિસને બીજી ઓવરના પહેલા બોલ પર આઉટ કર્યો. કેમેરોન ગ્રીન અને ટિમ ડેવિડ ખાતું પણ ના ખોલાવી શક્યા. ઓસ્ટ્રેલિયાએ વિકેટ ગુમાવવાનું ચાલુ રાખ્યું અને એક સમયે તેમનો સ્કોર 4 વિકેટે 29 રન હતો. ત્યાંથી ગ્લેન મેક્સવેલ (31)એ મેથ્યુ રેનશો સાથે 50 રનની ભાગીદારી કરી, પરંતુ તે પૂરતું નહોતું. રેનશો આખરે 65 રન બનાવીને આઉટ થયો. બ્લેસિંગ મુઝારાબાનીએ ચાર વિકેટ લીધી અને બ્રેડ ઇવાન્સે પાંચ વિકેટ લીધી.
બ્રાયન બેનેટે શાનદાર ઇનિંગ રમી
આ પહેલા બ્રાયન બેનેટના અણનમ 64 રનની મદદથી ઝિમ્બાબ્વેએ આ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 2 વિકેટે 169 રનનો પડકારજનક સ્કોર બનાવ્યો હતો. બેનેટે 56 બોલમાં 7 ચોગ્ગા ફટકારીને ઝિમ્બાબ્વે માટે મોટા સ્કોરનો પાયો નાખ્યો હતો. આ ઉપરાંત વિકેટકીપર તાદીવાનાશે મારુમાની (35) અને રાયન બર્લ (35) એ પણ ઉપયોગી યોગદાન આપ્યું, જ્યારે કેપ્ટન સિકંદર રઝા 13 બોલમાં 25 રન બનાવી અણનમ રહ્યો હતો. ઝિમ્બાબ્વેએ 15 ઓવર પછી 1 વિકેટે 125 રન બનાવ્યા હતા, પરંતુ ઓસ્ટ્રેલિયાએ અંતિમ ઓવરોમાં વાપસી કરી, છેલ્લી પાંચ ઓવરમાં માત્ર 44 રન આપ્યા.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે