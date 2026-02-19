Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયા, હવે શ્રીલંકા... ઝિમ્બાબ્વેએ ટી20 વર્લ્ડ કપમાં ફરી કર્યો મોટો ઉલટફેર, ટીમે સુપર-8માં કરી શાનદાર એન્ટ્રી

T20 World Cup 2026: ઝિમ્બાબ્વેએ ગુરુવારે કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમમાં ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026ની 36મી મેચમાં શ્રીલંકાને છ વિકેટથી હરાવીને વધુ એક મોટો ઉલટફેર કર્યો છે. ઝિમ્બાબ્વેએ આ પહેલા વિશ્વ ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યું હતું અને હવે શ્રીલંકા સામે જીત હાસિલ કરીને ગ્રુપ સ્ટેજમાં અજેય રહીને સુપર 8માં શાનદાર એન્ટ્રી કરી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 19, 2026, 08:36 PM IST
  • ઝિમ્બાબ્વેએ શ્રીલંકાને 6 વિકેટે હરાવી વિજયરથ અટકાવ્યો
  • ઝિમ્બાબ્વેએ ઓસ્ટ્રેલિયા પછી યજમાન શ્રીલંકાને પણ ચટાડી ધૂળ
  • સિકંદર રઝા અને બ્રાયન બેનેટ બન્યા જીતના હીરો

Trending Photos

પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયા, હવે શ્રીલંકા... ઝિમ્બાબ્વેએ ટી20 વર્લ્ડ કપમાં ફરી કર્યો મોટો ઉલટફેર, ટીમે સુપર-8માં કરી શાનદાર એન્ટ્રી

T20 World Cup 2026: ઝિમ્બાબ્વેએ T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ફરી એકવાર મોટો ઉલટફેર કર્યો છે. ઝિમબાબ્વેએ ગ્રુપ સ્ટેજમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યા બાદ હવે શ્રીલંકાને પણ ધૂળ ચટાડી છે. આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમમાં ગુરુવારે રમાયેલી મેચમાં ઝિમ્બાબ્વેએ શ્રીલંકા સામે છ વિકેટથી વિજય મેળવ્યો છે. ટીમે તેની ચાર ગ્રુપ સ્ટેજ મેચમાંથી ત્રણ જીતી હતી, જેમાં એક મેચ વરસાદને કારણે ડ્રો રહી હતી.

રેકોર્ડ ચેજની સાથે થયો ઉલટફેર
ઝિમ્બાબ્વેએ ઓમાન સામે પહેલી મેચ 8 વિકેટથી જીત હતી, જ્યારબાદ ઓસ્ટ્રેલિયાને 23 રનથી હરાવીને મોટો ઉલટફેર કર્યો હતો. ત્યારબાદ ઝિમ્બાબ્વેએ-આયર્લેન્ડ વચ્ચેની મેચ વરસાદના કારણે ડ્રો થઈ હતી. ઝિમ્બાબ્વેની ટીમ સુપર-8માં ભારત, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને સાઉથ આફ્રિકા સાથે ગ્રુપ-1માં છે, જ્યારે શ્રીલંકાની ટીમ ન્યુઝીલેન્ડ, ઈંગ્લેન્ડ અને પાકિસ્તાન સાથે ગ્રુપ-2માં છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ગુરુવારે ટોસ જીતને બેટિંગ કરવા ઉતરેલી શ્રીલંકાની ટીમે 7 વિકેટ ગુમાવીને 178 રન બનાવ્યા હતા. મેજબાજ ટીમને કુસલ પરેરા અને પથુમ નિસાંકાની ઓપનિંગ જોડીએ શાનદાર શરૂઆત અપાવી હતી. બન્ને ખેલાડીઓએ 5 ઓવરમાં 54 રનની પાર્ટનરશિપ નોંધાવી હતી. કુસલ 14 બોલમાં 22 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો, જ્યારબાદ નિસાંકાએ કુસલ મેન્ડિસની સાથે 43 બોલમાં 46 રન બનાવીને શ્રીલંકાનો સ્કોર 100 રનને પાર પહોંચાડ્યો હતો.

પવન રત્નાયકેની 44 રન શાનદાર ઈનિંગ
મેન્ડિસે ટીમના ખાતામાં 14 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું, જ્યારે નિસાંકાએ 41 બોલમાં 8 ચોગ્ગા સાથે ટીમના ખાતામાં 62 રન ઉમેર્યા હતા. આ ઉપરાંત પવન રત્નાયકે 25 બોલમાં 5 ચોગ્ગા સાથે 44 રન બનાવ્યા હતા. વિરોધી ટીમ તરફથી બ્લેસિંગ મુઝારાબાની, બ્રેડ ઇવાન્સ અને ગ્રીમ ક્રેમરે 2-2 વિકેટ લીધી, જ્યારે રાયન બર્લે 1 વિકેટ લીધી.

બર્લ 23 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યો
ટ્રાર્ગેટનો પીછો કરવા ઉતરેલ ઝિમ્બાબ્વેએ 19.3 ઓવરમાં મેચ જીતી લીધી હતી. ટીમને બ્રાયન બેનેટ અને તાદિવાનાશે મારુમાનીની ઓપનિંગ જોડીએ શાનદાર શરૂઆત આપી. બન્ને ખેલાડીઓએ 8.3 ઓવરમાં 69 રનની પાર્ટનરશિપ નોંધાવી. મારુમાનીએ 26 બોલમાં 1 સિક્સર અને 5 ચોગ્ગા સાથે 34 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. આ પછી બેનેટે રાયન બર્લ સાથે બીજી વિકેટ માટે 29 રન ઉમેરીને ટીમનો સ્કોર 98 સુધી પહોંચાડ્યો. બર્લ 12 બોલમાં 3 ચોગ્ગા સાથે 23 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યો.

સિકંદર રઝાએ ટીમને વિજયની અણી પર પહોંચાડી 
ત્યાંથી બેનેટે કેપ્ટન સિકંદર રઝા સાથે મળીને 40 બોલમાં 69 રન બનાવીને ટીમને વિજયની અણી પર પહોંચાડી. સિકંદર રઝા 26 બોલમાં 4 સિક્સર અને 2 ચોગ્ગા સાથે 45 રન બનાવીને આઉટ થયા, ત્યારબાદ બેનેટે 48 બોલમાં 8 ચોગ્ગા સાથે 63 રનની અણનમ ઇનિંગ રમીને ટીમને શાનદાર વિજય અપાવ્યો. યજમાન ટીમ માટે દુશાન હેમંથાએ સૌથી વધુ બે વિકેટ લીધી, જ્યારે દાસુન શનાકા અને ડુનિથ વેલ્સે એક-એક વિકેટ લીધી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
t20 world cup 2026Zimbabwe vs Sri LankaZimbabwe Upsetટી20 વર્લ્ડ કપ 2026ઝિમ્બાબ્વે vs શ્રીલંકા

Trending news