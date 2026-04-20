1 લિટરમાં દોડશે 45 કિમી, સામે આવી વિશ્વની સૌથી વધુ માઇલેજ આપતી હાઇબ્રિડ કાર, બનાવ્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ

ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology1 લિટરમાં દોડશે 45 કિમી, સામે આવી વિશ્વની સૌથી વધુ માઇલેજ આપતી હાઇબ્રિડ કાર, બનાવ્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ

World Highest Mileage Car: આ કંપનીએ તેની નવી i-HEV હાઇબ્રિડ ટેકનોલોજીથી દુનિયાને ચોંકાવી દીધી છે. આ AI-સંચાલિત સિસ્ટમે હાઇવે ટેસ્ટમાં 2.22 લિટર ઇંધણ પર 100 કિમીની મુસાફરી કરીને, 45 કિમી પ્રતિ લિટરથી વધુ માઇલેજ આપીને ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 20, 2026, 08:53 PM IST
World Highest Mileage Car: ચીનની પ્રખ્યાત કાર ઉત્પાદક કંપની ગીલી ઓટોએ એક નવો ગિનીસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. કંપનીએ તેની નવી હાઇબ્રિડ ટેકનોલોજી, i-HEV રજૂ કરીને દુનિયાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધી છે. હાઇવે ટેસ્ટ દરમિયાન, સિસ્ટમે માત્ર 2.22 લિટર ઇંધણમાં 100 કિલોમીટરનું અંતર કાપ્યું. આનો અર્થ એ છે કે કાર 1 લિટર ઇંધણ પર 45 કિલોમીટર સુધી મુસાફરી કરી શકે છે.

AI ક્લાઉડ ટેકનોલોજી

ગીલીની નવી સિસ્ટમ સુપર કોમ્પ્યુટરની જેમ કામ કરે છે. કંપનીનો દાવો છે કે તે AI ક્લાઉડ પાવર ટેકનોલોજીથી સજ્જ વિશ્વની પ્રથમ હાઇબ્રિડ સિસ્ટમ છે. આ સિસ્ટમ ડ્રાઇવિંગ દરમિયાન તાપમાન અને ભેજ, રસ્તાની ઊંચાઈ અને ઢાળ પર રીઅલ-ટાઇમ ડેટાનું નિરીક્ષણ કરે છે. પેટ્રોલ એન્જિનનો ઉપયોગ ક્યારે કરવો અને ક્યારે ઇલેક્ટ્રિક મોટર પર સ્વિચ કરવું તે સિસ્ટમ આપમેળે પણ નક્કી કરે છે.

એન્જિન અને પ્રદર્શન

આ હાઇબ્રિડ સિસ્ટમમાં 1.5-લિટર પેટ્રોલ એન્જિન છે જે હાઈ પરફોર્મસ ઇલેક્ટ્રિક મોટર સાથે જોડાયેલ છે. તેની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ નીચે મુજબ છે:

આ કાર ફક્ત 1.84 સેકન્ડમાં 0 થી 30 કિમી/કલાકની ઝડપે ગતિ કરે છે.

આ એન્જિન પેટ્રોલના દરેક ટીપાને મહત્તમ બનાવવા માટે રચાયેલ છે.

બ્રેક મારતી વખતે ઉત્પન્ન થતી ઉર્જાનો બગાડ થતો નથી, તેના બદલે, તે વીજળીમાં રૂપાંતરિત થાય છે અને બેટરી ચાર્જ કરવા માટે વપરાય છે.

જાપાની ટેકનોલોજી માટે એક મુશ્કેલ પડકાર

ગીલી ઓટોએ નવી હાઇબ્રિડ ટેકનોલોજી રજૂ કરીને જાપાની ટેકનોલોજીને પણ પડકાર ફેંક્યો છે. હકીકતમાં, એક્સપર્ટ માને છે કે ગીલીનું 'એઆઈ મગજ' કારના ડ્રાઇવિંગ, આંતરિક સુવિધાઓ અને ચેસિસને એકસાથે નિયંત્રિત કરે છે. હાલમાં જાપાની હાઇબ્રિડ કારમાં પણ આ લેવલની બુદ્ધિશાળી સિસ્ટમનો અભાવ છે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

