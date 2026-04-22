પેટ્રોલમાં ઉમેરવામાં આવશે 100% ઇથેનોલ, ગડકરીનું નવું વિઝન, કંપનીઓ સામે આ મોટો ચેલેન્જ
Ethanol Mix Petrol: ગડકરીનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે વૈશ્વિક ઉર્જા બજારો પશ્ચિમ એશિયામાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા સંઘર્ષનો સામનો કરી રહ્યા છે, જેના કારણે પરંપરાગત તેલ પુરવઠા શૃંખલાઓમાં નોંધપાત્ર વિક્ષેપ પડ્યો છે અને આયાત બિલમાં વધારો થયો છે. આ મહત્વાકાંક્ષી લક્ષ્યનું મુખ્ય કારણ ભારતની અશ્મિભૂત ઇંધણની આયાત પર ભારે નિર્ભરતા છે.
Trending Photos
Ethanol Mix Petrol: E20, અથવા 20% ઇથેનોલ-મિશ્રિત પેટ્રોલ, હવે દેશમાં મળી રહ્યું છે. સરકાર ધીમે ધીમે પેટ્રોલમાં ઇથેનોલનું પ્રમાણ વધારશે. જોકે, માર્ગ પરિવહન અને રાજમાર્ગ મંત્રી નીતિન ગડકરીએ હવે ભારતને પેટ્રોલમાં 100% ઇથેનોલ મિશ્રણ તરફ આગળ વધવાની અપીલ કરી છે. ઇન્ડિયન ફેડરેશન ઓફ ગ્રીન એનર્જીના ગ્રીન ટ્રાન્સપોર્ટ કોન્ક્લેવમાં બોલતા, તેમણે કહ્યું કે ઊર્જામાં સંપૂર્ણપણે આત્મનિર્ભર બનવું હવે માત્ર પર્યાવરણીય ધ્યેય નથી પરંતુ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની મહત્વપૂર્ણ જરૂરિયાત પણ છે.
ગડકરીનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે, જ્યારે વૈશ્વિક ઉર્જા બજારો પશ્ચિમ એશિયામાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા સંઘર્ષનો સામનો કરી રહ્યા છે, જેના કારણે પરંપરાગત તેલ પુરવઠા શૃંખલાઓમાં નોંધપાત્ર વિક્ષેપ પડ્યો છે અને આયાત બિલમાં વધારો થયો છે. આ મહત્વાકાંક્ષી લક્ષ્યનું મુખ્ય કારણ ભારતની અશ્મિભૂત ઇંધણની આયાત પર ભારે નિર્ભરતા છે. હાલમાં, દેશ તેની તેલ જરૂરિયાતોનો આશરે 87 ટકા આયાત દ્વારા પૂર્ણ કરે છે, જેના કારણે સરકારી તિજોરીને વાર્ષિક આશરે 22 લાખ કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ થાય છે.
ખાદ્ય પ્રદાતાને ઉર્જા પ્રદાતામાં રૂપાંતરિત કરવું
ગડકરીએ સમજાવ્યું કે પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા "કટોકટી" એ આ સિસ્ટમની નબળાઈઓને ઉજાગર કરી છે, જેના કારણે ભારત માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધઘટથી તેના પરિવહન ક્ષેત્રને અલગ કરવું જરૂરી બન્યું છે.
અધિકારીઓ કહે છે કે 100% ઇથેનોલ (E100) મોડેલ (જેમ કે બ્રાઝિલમાં સફળતાપૂર્વક અમલમાં મૂકવામાં આવ્યું છે) તરફ આગળ વધીને, ભારત તેના વિશાળ કૃષિ સરપ્લસનો ઉપયોગ કરી શકે છે. આ પરિવર્તન માત્ર ઉર્જા સુરક્ષાને મજબૂત બનાવશે નહીં, પરંતુ ખેડૂતોને સીધો આર્થિક પ્રોત્સાહન પણ આપશે, તેમને "ખાદ્ય પ્રદાતાઓ" થી "ઊર્જા પ્રદાતાઓ" માં પરિવર્તિત કરશે.
ICE એન્જિન તરફ સ્થળાંતરની જરૂરિયાત
ભારતે છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં તેના બાયોફ્યુઅલ પ્રોગ્રામમાં ઝડપી પ્રગતિ કરી છે. 1 એપ્રિલ, 2026ના રોજ દેશભરમાં E20 (20% ઇથેનોલ-મિશ્રિત પેટ્રોલ) લાગુ કર્યા પછી, સરકાર હવે તેના આગામી લક્ષ્ય તરફ જોઈ રહી છે. જ્યારે E20નો ઉપયોગ હાલના આંતરિક કમ્બશન એન્જિન (ICE)માં નાના ફેરફારો સાથે થઈ શકે છે, ત્યારે E100 અથવા E85માં સંક્રમણ માટે ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ વાહનો (FFV) તરફ નોંધપાત્ર પરિવર્તનની જરૂર છે.
ગડકરીએ સમજાવ્યું કે આગામી CAFE III (કોર્પોરેટ સરેરાશ ફ્યુઅલ એફિશિયન્સી) ધોરણો, જે 1 એપ્રિલ, 2027થી અમલમાં આવવાના છે, તે ઇલેક્ટ્રિક અને ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ ટેકનોલોજી અપનાવવાને પ્રોત્સાહન આપશે. અહેવાલ મુજબ, E85 ઇંધણ માટે ડ્રાફ્ટ સૂચના પહેલાથી જ અંતિમ તબક્કામાં છે, જે દર્શાવે છે કે ઉચ્ચ મિશ્રણ સ્તર માટે માળખાગત સુવિધાને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી રહી છે.
વૈકલ્પિક ઇંધણને પ્રોત્સાહન
ગડકરીએ સ્પષ્ટતા કરી કે જ્યારે સરકાર વૈકલ્પિક ઇંધણને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે, ત્યારે સરકાર વૈકલ્પિક ઇંધણને પણ પ્રોત્સાહન આપી રહી છે. તે જ સમયે, ગ્રાહકોને આ ફેરફાર કરવા માટે દબાણ કરી શકાતું નથી. તેના બદલે, ગ્રીન વાહનોને વધુ આકર્ષક બનાવવા માટે ટેકનોલોજી અને ઉત્પાદન ગુણવત્તા સુધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે. ઉત્પાદકો માટે પડકાર એવા એન્જિન વિકસાવવાનો છે જે હાઈ ઇથેનોલ સાંદ્રતાને સંભાળી શકે, કારણ કે તે નિયમિત પેટ્રોલ કરતાં વધુ કાટ લાગનાર છે.
ગ્રીન હાઇડ્રોજનમાં સંભાવનાઓ
ઇથેનોલ ઉપરાંત, ગડકરીએ ભવિષ્યના બળતણ તરીકે ગ્રીન હાઇડ્રોજનની સંભાવના પર પણ ખાસ પ્રકાશ પાડ્યો. તેમણે સૂચવ્યું કે જો ઉત્પાદન ખર્ચ પ્રતિ કિલોગ્રામ આશરે 1 રૂપિયા સુધી ઘટાડી શકાય, તો તે ભારે પરિવહન ક્ષેત્રમાં ક્રાંતિ લાવી શકે છે. જો કે, હાલમાં, ઇથેનોલ "ઝેરી" અશ્મિભૂત ઇંધણનો સૌથી શક્ય અને સરળતાથી ઉપલબ્ધ વિકલ્પ છે. તે એક ગોળાકાર અર્થતંત્ર મોડેલ પ્રદાન કરે છે જે ભારતની ભાવિ પ્રગતિ માટે કૃષિ કચરાને બળતણમાં રૂપાંતરિત કરે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે