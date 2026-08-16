/17 KM માઇલેજ, સનરૂફ અને ADAS! આ ફેમિલી SUV પર મળી રહ્યું છે ₹2.45 લાખનું બમ્પર ડિસ્કાઉન્ટ

Honda Cars India એ સ્વતંત્રતા દિવસ પર ગ્રાન્ડ હોન્ડા ફેસ્ટ કેમ્પેન હેઠળ પોતાની ગાડીઓ પર આકર્ષક ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કર્યું છે. તેમાં સૌથી વધુ ફાયદો Honda Elevate એસયુવી પર મળી રહ્યો છે. જો તમે મિડસાઇઝ એસયુવી ખરીદવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો આ મહિનો તમારા માટે ખાસ સાબિત થઈ શકે છે. કંપની કેશ ડિસ્કાઉન્ટ, એક્સચેન્જ બોનસ, લોયલ્ટી બેનિફિટ, કોર્પોરેટ ઓફર અને એક્સેસરીઝ જેવા ઘણા ફાયદા આપી રહી છે.
એલીવેટની કિંમત આશરે 11.80 લાખ રૂપિયા એક્સ-શોરૂમથી શરૂ થાય છે. બજારમાં ક્રેટા, સેલ્ટોસ જેવી ગાડીઓનો મુકાબલો કરનારી આ એસયુવી હવે વધુ સસ્તી થઈ ગઈ છે. ઓફર 31 ઓગસ્ટ સુધી ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ વેરિએન્ટ, શહેર અને સ્ટોક હિસાબે ફાયદા અલગ-અલગ હોઈ શકે છે. ખરીદી કરતા પહેલા નજીકની ડીલરશિપ પાસેથી પુષ્ટિ કરી લો.
Honda Elevate પર કેટલું ડિસ્કાઉન્ટ?
આ મહિને હોન્ડા એલીવેટ પર મહત્તમ 2.45 લાખ સુધીના લાભ મળી રહ્યાં છે. તેમાં કેશ ડિસ્કાઉન્ટ, એક્સચેન્જ ઓફર, કોર્પોરેટ અને લોયલ્ટી બેનિફિટ સામેલ છે. તોપ સ્પેક ZX વેરિએન્ટની સાથે કંપની 360 ડિગ્રી સરાઉન્ડ વ્યૂ કેમેરા અને ફ્રંટ-રિયર સ્માર્ટ ડેશકેમ જેવી કોમ્પ્લિમેન્ટરી એક્સેસરીઝ પણ આપી રહી છે, જેનાથી ડીલ વધુ આકર્ષક બની જાય છે.
ડિઝાઇન અને ઈન્ટીરિયર
ઈન્ટીરિયર અને સ્પેસિયસ અને પ્રીમિયમ ફીલવાળું છે. 10.25 ઇંચની ટચસ્ક્રીનમાં વાયરલેસ એપલ કારપ્લે/એન્ડ્રોયડ ઓટો સપોર્ટ છે. ઓટો ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ, રિયર એસી વેન્ટ્સ, વાયરલેસ ચાર્જર અને હાયર વેરિએન્ટમાં સનરૂફ ઉપલબ્ધ છે. બૂટ સ્પેસ 485 લીટર છે, જે સેગમેન્ટમાં સૌથી વધુમાંથી એક છે.
ફીચર્સ અને સેફ્ટી
ફીચર્સમાં પુશ-બટન સ્ટાર્ટ, ક્રૂઝ કંટ્રોલ, ટિલ્ટ-ટેલિસ્કોપિક સ્ટીયરિંગ અને પાર્કિંગ સેન્સર સામેલ છે. સેફ્ટીના મામલામાં બેસ વેરિએન્ટમાં 6 એરબેગ, એબીએસ, ઈબીડી, ઈલેક્ટ્રિક સ્ટેબિલિટી કંટ્રોલ, હિલ સ્ટાર્ટ અસિસ્ટ અને આઈએસઓફિક્સ આપવામાં આવ્યો છે. હાયર વેરિએન્ટમાં હોન્ડા સેન્સિંગ ADAS સિસ્ટમ પણ ઉપલબ્ધ છે. જાપાન NCAP માં તેને 5-સ્ટાર રેટિંગ મળ્યું છે.
એન્જિન અને માઇલેજ
એન્જિન 1.5 લીટર આઈ-વીટીઈસી પેટ્રોલ છે, જે 119-121 બીએચપી પાવર અને 145 ન્યૂટન મીટર ટોર્ક આપે છે. આ 6-સ્પીડ મેનુઅલ કે સીવીટી ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સની સાથે આવે છે. તેનું ARAI માઇલેજ મેનુઅલમાં 15.31 KMPL અને ટીવીટીમાં 16.92 KMPL છે.