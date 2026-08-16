Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Technology
  • /17 KM માઇલેજ, સનરૂફ અને ADAS! આ ફેમિલી SUV પર મળી રહ્યું છે ₹2.45 લાખનું બમ્પર ડિસ્કાઉન્ટ

17 KM માઇલેજ, સનરૂફ અને ADAS! આ ફેમિલી SUV પર મળી રહ્યું છે ₹2.45 લાખનું બમ્પર ડિસ્કાઉન્ટ

Honda Elevate Discount: ઓગસ્ટ 2026મા Honda Elevate ખરીદવાનો પ્લાન હોય તો તમારા માટે સારા સમાચાર છે. Great Honda Fest કેમ્પેન હેઠળ આ મિડ-સાઇઝ એસયુવી પર 2.45 લાખ સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવી રહ્યું છે. તેમાં કેશ ડિસ્કાઉન્ટ, એક્સચેન્જ બોનસ, લોયલ્ટી અને કોર્પોરેટ ઓફર સામેલ છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 16, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 01:33 PM IST
17 KM માઇલેજ, સનરૂફ અને ADAS! આ ફેમિલી SUV પર મળી રહ્યું છે ₹2.45 લાખનું બમ્પર ડિસ્કાઉન્ટ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
17 KM માઇલેજ, સનરૂફ અને ADAS! આ ફેમિલી SUV પર મળી રહ્યું છે ₹2.45 લાખનું ડિસ્કાઉન્ટ
2
3
4
5