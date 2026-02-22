2026 Tata Punch EV: ક્યા વેરિએન્ટમાં મળશે વધુ ફીચર્સ, ખરીદવા પહેલા ચેક કરી લો
ટાટા મોટર્સે પોતાની નવી ઈલેક્ટ્રિક કાર ટાટા પંચ ઈવી ફેસલિફ્ટ લોન્ચ કરી દીધી છે. નવા મોડલમાં છ એરબેગ, ઈએસસી, એબીએસ, હિલ હોલ્ડ, 360 ડિગ્રી કેમેરા અને અન્ય એડવાન્સ ફીચર આપવામાં આવ્યા છે.
ટાટા મોટર્સે ભારતમાં ટાટા પંચ ઈવીના 2026 ફેસલિફ્ટ મોડલને લોન્ચ કર્યું છે. ભારતીય પેસેન્જર માર્કેટમાં ઈલેક્ટ્રિક કાર સેગમેન્ટના લીડિંગ મોડલોમાંથી એક આ ઈલેક્ટ્રિક માઇક્રો એસયુવીને નવા લુકમાં રજૂ કરી છે, જેની કિંમત ₹ 9.69 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) થી શરૂ થઈને 12.59 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) સુધી જાય છે. આ ઈલેક્ટ્રિક માઇક્રો એસયુવી બેટરી સબ્સક્રિપ્શન પ્લાનની સાથે આવે છે, જે હેઠળ ઈવીની કિંમત ₹ 6.49 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) થી શરૂ થાય છે. BaaS પ્લાન હેઠળ ગ્રાહકોએ 2.60 રૂપિયા પ્રતિ કિલોમીટરના દરથી બેટરીનું ભાડું આપવું પડશે.
ટાટા પંચ ઈવી ફેસલિફ્ટ
ટાટા મોટર્સ પોતાની સુરક્ષિત કારો માટે જાણીતી છે, જેને ગ્લોબલ એનસીએપી અને ભારત એનસીએપી દ્વારા કરવામાં આવેલા ક્રેશ ટેસ્ટમાં સતત પાંચ-સ્ટાર રેટિંગ મળી છે. પરંતુ તે હજુ સ્પષ્ટ નથી કે 2026 ટાટા પંચ ઈવી ફેસલિફ્ટનો ક્રેશ ટેસ્ટ થયો છે કે નહીં, પરંતુ કંપનીની રણનીતિને જોતા આશા છે કે ઈલેક્ટ્રિક માઇક્રો એસયુવીના આ અપડેટેડ વર્ઝનમાં પહેલાથી વધુ સેફ્ટી હશે. ટાટા પંચ ઈવી ફેસલિફ્ટમાં ઘણા સેફ્ટી ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે, જે એસયુવીની સેફ્ટીમાં વધારો કરે છે.
ટાટા પંચ ઈવી ફેસલિફ્ટ બેઝ વેરિએન્ટ ફીચર્સ
2026 ટાટા પંચ ઈવી ફેસલિફ્ટના બેઝ વેરિએન્ટ જેને સ્માર્ટ નામ આપવામાં આવ્યું છે, તેમાં છ એરબેગ, હિલ-હોલ્ડ, અસિસ્ટ, હાઈ-બીમ અસિસ્ટ, ટીપીએમએસ, આઈએસઓફિક્સ ચાઇલ્ડ સીટ એંકરેજ, રિયર પાર્કિંગ સેન્સર, ઈલેક્ટ્રિક સ્ટેબિલિટી કંટ્રોલ અને ઈબીડીની સાથે એબીએસ જેવા સેફ્ટી ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે.
ટાટા પંચ ઈવી ફેસલિફ્ટ સ્માર્ટ ટ્રિમ
સ્માર્ટ ટ્રિમથી ઠીક ઉપર સ્થિત સ્માર્ટ+ ટ્રિમમાં કેટલાક વધારાના ફીચર્સ મળે છે. તેમાં ડે/નાઇટ આઈઆરવીએમ, રિયર-વ્યૂ પાર્કિંગ કેમેરા, ઓટો-હોલ્ડની સાથે ઈલેક્ટ્રોનિક પાર્કિંગ બ્રેક અને હિલ હોલ્ડ કંટ્રોલ સામેલ છે. પરંતુ રિયર-વ્યુ પાર્કિંગ કેમેરા, ઈલેક્ટ્રોનિક પાર્કિંગ બ્રેક અને હિલ હોલ્ડ કંટ્રોલ માત્ર 40 કિલોવોટ/કલાકની બેટરીવાળા વેરિએન્ટમાં ઉપલબ્ધ છે, 30 કિલોવોટ/કલાક બેટરી વર્ઝનમાં નહીં.
ટાટા પંચ ઈવી ફેસલિફ્ટ એડવેન્ચર ટ્રિમ
એડવેન્ચર ટ્રિમમાં હિલ ડિસેન્ટ કંટ્રોલ એક એડિશનલ સુરક્ષા ફીચરના રૂપમાં મળે છે. એમ્પાવર્ડ ટ્રિમમાં રેન-સેન્સિંગ વાઇપર, રિયર વાઇપર અને ડિફોગરની સાથે-સાથે 360 ડિગ્રી સરાઉન્ડ વ્યુ કેમેરા પણ એડિશનલ ફીચર્સના રૂપમાં આપવામાં આવ્યા છે. તો ટોપ-એન્ડ એમ્પાવર્ડ+ એસ ટ્રિમમાં ઓટો-ડિમિંગ આઈઆરવીએમ એક એડિશનલ ફીચરના રૂપમાં મળે છે.
