/₹7.39 લાખના બજેટમાં સનરૂફ વાળી કાર? 24 KM નું માઇલેજ આપતી આ SUVએ માર્કેટમાં મચાવી ધમાલ!

Best SUV Under 8 Lakhs in India: જો તમે 8 લાખની આસપાસ SUV ખરીદવા ઈચ્છો છો, પરંતુ Brezza, Nexon, Kylaq અને Venue માંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરવો મુશ્કેલ લાગી રહ્યો છે, તો અમારો આ આર્ટિકલ તમારી મદદ કરશે. આ ચારેય SUVs ની કિંમત, એન્જિન, માઇલેજ, સેફ્ટી, ફીચર્સ અને ફેમિલીની દ્રષ્ટિએ અમે સરળ તુલના કરી છે. જાણો કઈ ઈસયુવીમાં મળે છે સૌથી વધુ વેલ્યૂ ફોર મની અને કઈ કાર તમારી જરૂરિયાત પ્રમાણે શ્રેષ્ઠ સાબિત થશે.
Maruti Suzuki Brezza: તેની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત ₹7,39,900 છે. બ્રેઝાની એક્સટીરિયર ડિઝાઇન ખુબ બોલ્ડ અને એસયુવી લુકવાળી છે, જેમાં મજબૂત ક્લેડિંગ, એલઈડી હેડલેમ્પ અને મસ્કુલર રિયર પ્રોફાઇલ જોવા મળે છે. ઈન્ટીરિયરની વાત કરીએ તો તેમાં ડુઅલ-ટોન થીમવાળી કેબિન મળે છે, જે આરામદાયક છે. તેમાં હેડ્સ-અપ-ડિસ્પ્લે, વાયરલેસ ચાર્જિંગ, રિયર એસી વેન્ટ્સ અને પર્યાપ્ત લેગરૂમ તથા બૂટ સ્પેસ આપવામાં આવી છે.
બ્રેઝામાં 1-5 લીટર K15C પેટ્રોલ એન્જિન આપવામાં આવે છે, જે ખુબ રિફાઇન્ડ અને ટકાઉ માનવામાં આવે છે. સેફ્ટીના મામલામાં તેમાં 6 એરબેગ, એબીએસ, ઈબીડી અને ઈલેક્ટ્રિક સ્ટેબિલિટી પોગ્રામ (ESP) જેવા સેફ્ટી ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે. કારમાં 9-ઇંચની ટચસ્ક્રીન ઈન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ અને ઈલેક્ટ્રિક સનરૂફ મળે છે. આ એસયુવી મેનુઅલ અને ઓટોમેટિક વેરિએન્ટ્સમાં 17થી 20 કિમી સુધીની માઇલેજ આપે છે.
Tata Nexon: તેની એક્સ-શોરૂમ કિંમત ₹7,39,990 થી શરૂ થાય છે. તેની ડિઝાઇન ફ્યૂચરિસ્ટિક અને સ્પોર્ટી છે, જેમાં કનેક્ટેડ એલઈડી ટેલલાઇટ્સ અને સ્લીક ડીઆરએલ સામેલ છે. કેબિનની અંદર મોડર્ન અને ટેક-લોડેડ ઈન્ટીરિયર બનાવવામાં આવ્યું છે. તેમાં ટૂ-સ્પોક સ્ટીયરિંગ વ્હીલ, 10.25 ઇંચની ટચસ્ક્રીન, ડિજિટલ ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર અને પ્રીમિયમ ફેબ્રિક તથા અપહોલ્સ્ટ્રીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જે ટ્રિપને આરામદાયક બનાવે છે.
નેક્સોનમાં 1.2-લીટર ટર્બો પેટ્રોલ અને 1.5 લીટર ડીઝલ એન્જિનનો વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે. સેફ્ટીના મામલામાં તે 5-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ અને 6 એરબેગની સાથે સુરક્ષિત એસયુવી છે. તેમાં 360 ડિગ્રી કેમેરા, વેન્ટિલેટેડ સીટ્સ, સનરૂફ અને જેબીએલ સાઉન્ડ સિસ્ટમ જેવા હાઈટેક ફીચર્સ મળે છે. તેનું પેટ્રોલ વેરિએન્ટ 17-18 અને ડીઝલ વેરિએન્ટ 24 કિમી સુધીની એવરેજ આપે છે.
Skoda Kylaq: તેની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત ₹7,59,000 રાખવામાં આવી છે. તેની ડિઝાઇન યુરોપિયન સ્ટાઇલથી પ્રભાવિત છે, જેમાં સિગ્નેચર સ્પ્લિટ હેડલેમ્પ્સ, મસ્કુલર બોનેટ અને આક્રમક ફ્રંટ ગ્રિલ મળે છે. કેબિનની અંદર પ્રીમિયમ ફિનિશિંગ અને યુરોપિયન ટચ આપવામાં આવ્યું છે. તેનું એન્ટીરિયર વ્યવસ્થિત છે, જેમાં 10.1 ઇંચની મોટી સ્ક્રીન, ડિજિટલ ક્લસ્ટર, આરામદાયક સીટો અને 446 લીટરની બૂટ સ્પેસ મળે છે.
કાઇલેકમાં 1.0-લીટર TSI ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિન મળે છે, જે 115 PS નો પાવર અને 178 Nm નો ટોર્ક જનરેટ કરે છે. સેફ્ટી માટે તેમાં સ્ટાન્ડર્ડ 6 એરબેગ, ટ્રેક્શન કંટ્રોલ અને રોલઓવર પ્રોટેક્શન આપવામાં આવ્યું છે. ફીચર્સમાં વેન્ટિલેટેડ સીટ્સ, કી-લેસ એન્ટ્રી અને ઓટોમેટિક ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ સામેલ છે. આ કાર ફન-ટૂ-ડ્રાઇવ અનુભવ આપવાની સાથે 18-19 કિમીની માઇલેજ આપે છે.
Hyundai Venue: તેની એક્સ-શોરૂમ કિંમત ₹7,99,900 થી શરૂ થાય છે. તેની ડિઝાઇન ખુબ મોડર્ન અને અર્બન છે, જેમાં ડાર્ક ક્રોમ ગ્રિલ અને કનેક્ટેડ એલઈડી ટેલ લેમ્પ આપવામાં આવ્યું છે. વેન્યૂનું ઈન્ટીરિયર ખુબ વ્યાવહારિક અને ઉપયોગમાં સરળ છે. તેમાં ડુઅલ-ટોન થીમની સાથે 2-સ્ટેપ રીક્લાઇનિગ રિટય સીટ્સ, એમ્બિએન્ટ લાઇટિંગ, રિયર એસી વેન્ટ્સ અને પર્યાપ્ત હેડરૂમ આપવામાં આવ્યો છે, જે ફેમિલી માટે બેસ્ટ છે.
વેન્યુમાં 1.2 લીટર નેચરલી એસ્પિરેટેડ, 1.0 લીટર ટર્બો પેટ્રોલ અને 1.5 લીટર ડીઝલ એન્જિનનો વિકલ્પ મળે છે. ફીચર્સ તરીકે તેમાં બ્લૂલિંક કનેક્ટેડ કાર ટેક, 8 ઇંચ ટચસ્ક્રીન, વાયરલેસ ચાર્જર અને લેવલ-2 ADAS જેવા સેફ્ટી ફીચર્સ મળે છે. કારમાં 6 સ્ટાન્ડર્ડ એરબેગ અને ESC પણ આપવામાં આવ્યા છે. તેની માઇલેજ એન્જિનના વિકલ્પ અનુસાર 17થી 21 કિમી સુધી રહે છે.