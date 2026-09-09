/ફક્ત ₹4.50 લાખમાં 250 KM ની રેન્જ! આવી ગઈ મિડલ ક્લાસ માટે પરફેક્ટ 5-સીટર EV

Blinq RYDE ને ભારતીય બજારમાં આક્રમક અને સસ્તી કિંમતમાં ઉતારવામાં આવી છે. તેની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 4.50 લાખથી શરૂ થઈ 4 લાખ સુધી જાય છે. કંપનીએ તેને બે મુખ્ય વેરિએન્ટ્સ- RYDE Family અને RYDE Fleets માં રજૂ કરી છે. પારિવારિક ઉપયોગ સિવાય તે કોમર્શિયલ ફ્લીટ ઓપરેટરો માટે પણ તૈયાર કરવામાં આવી છે, જેનાથી ઓછા બજેટમાં ખાનગી કાર ખરીદનાર ગ્રાહકોને સીધો ફાયદો મળશે.
આ માઇક્રો ઈવીની ડિઝાઇન મોડર્ન, ફ્યૂચરિસ્ટિક અને સંપૂર્ણ રીતે એરોડાયનામિક પ્રોફાઇલ પર તૈયાર કરવામાં આવી છે. શહેરની સાંકડી શેરી અને ભારે ટ્રાફિકમાં સરળતાથી કાઢવા માટે તેના ટર્નિંગ રેડિયસને નાના રાખવામાં આવ્યા છે. ફ્રંટમાં આકર્ષક એલઈડી ડીઆરએલ ક્લોઝ્ડ-ઓફ ગ્રિલ અને હનીકોમ્બ સ્ટાઇલિંગ આપવામાં આવી છે. આ કાર 10 અલગ-અલગ રંહો જેમ કે સોબર ગ્રીન, રોસો, મોચાડ સ્ટ, મેટેલિક યેલો અને લૂનર સિલ્વરમાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે.
કોમ્પેક્ટ સાઇઝ હોવા છતાં Blinq RYDE ની કેબિનને સમજદારીથી ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. તેમાં પાંચ લોકો બેસી શકે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, જે આ સેગમેન્ટની અન્ય માઇક્રો કારોની તુલનામાં મોટી વાત છે. તેનું લેઆઉટ મિનિમલિસ્ટિક છે અને મોટા ગ્લાસ એરિયાને કારણે અંદરથી વેન્ટિલેટેડ અનુભવ થાય છે. સીટો અર્ગોનોમિક છે, જેનાથી ડ્રાઇવર અને પેસેન્જર બંનેને દરરોજની સફરમાં શાનદાર લેગરૂમ અને હેડરૂમ મળે છે.
દરરોજના ડ્રાઇવિંગને સરળ અને રસપ્રદ બનાવવા માટે તેમાં ઘણા સ્માર્ટ ફીચર્સ જોડવામાં આવ્યા છે. ડેશબોર્ડ પર ટચસ્ક્રીન ઈન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ આપવામાં આવી છે, જે બ્લૂટૂથ, નેવિગેશન અને સ્માર્ટફોન કનેક્ટિવિટીને સપોર્ટ કરે છે. આ સાથે ડિજિટલ ડ્રાઇવર ડિસ્પ્લે, પાવર વિંડો, કી-લેસ એન્ટ્રી, ઓટોમેટિક ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ અને રીજેનરેટિવ બ્રેકિંગ જેવા કામના ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે. આ સિસ્ટમ ડ્રાઇવિંગ દરમિયાન એનર્જી બચાવવામાં મદદ કરે છે.
સેફ્ટીના મોર્ચા પર Blinq RYDE ને ભારતીય રસ્તા અને ભારે ઉપયોગને ધ્યાનમાં રાખી મજબૂત ચેસિસ પર બનાવવામાં આવી છે. તેમાં ફ્રંટ ડિસ્ક બ્રેક, એન્ટી-લોક બ્રેકિંગ સિસ્ટમ અને ઈલેક્ટ્રિક બ્રેક-ફોર્સ ડિસ્ટ્રીબ્યૂશનની સુવિધા મળે છે. આ સિવાય રિયર પાર્કિંગ સેન્સર, સીટબેલ્ડ રિમાઇન્ડર, હાઈ-સ્પીડ એલર્ટ અને રિવર્સ પાર્કિંગ કેમેરા જેવા સેફ્ટી ફીચર્સ સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.
આ કારની સૌથી મોટી ખાસિયત તેની મોડર્ન બેટરી અને સ્પેવિંગ તકનીક છે. Blinq Mobility બેટરી એઝ અ સર્વિસ (BaaS) મોડલ પર કામ કરે છે, જેમાં કારની બેટરીને 5 મિનિટથી ઓછા સમયમાં સ્વેપ કરી શકાય છે. આ સિવાય તેમાં ડીસી ફાસ્ટ ચાર્જિંગ અને રેગુલર હોમ ચાર્જિંગનો પણ સપોર્ટ મળે છે. બેટરી પેકને વોટર અને ડસ્ટ પ્રોટેક્શન (IP67 રેટિંગ) ની સાથે સુરક્ષિત કરવામાં આવી છે.
Blinq RYDE માં એનર્જી-એફિશિએન્ટ અને કોમ્પેક્ટ ઈલેક્ટ્રિક મોટર લગાવવામાં આવી છે, જે સ્મુથ ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશનની સાથે આવે છે. આ મોટર શહેરના ટ્રાફિકમાં ક્વિક પિકઅપ અને લીનિયર એક્સેલેરેશન આપે છે. ઈલેક્ટ્રિક પાવર્ટેરનને કારણે ચાલવામાં શાંત અને પેટ્રોલ-ડીઝલ કારની તુલનામાં તેની રનિંગ કોસ્ટ 60 ટકા ઓછી થઈ જાય છે. જેનાથી મેન્ટેનન્સ કોસ્ટનો ખર્ચ ન બરાબર રહે છે.
રેન્જની વાત કરીએ તો કંપની અનુસાર Blinq RYDE એકવાર ફુલ ચાર્જ થવા પર 250 કિલોમીટર (MIDC/ARAI દાવો) સુધીની ડ્રાઇવિંગ રેન્જ આપે છે. આટલી લાંબી રેન્જ દરરોજના અપડાઉન માટે વ્યાવહારિક બનાવે છે. ક્વિક બેટરી સ્વેપિંગ સુવિધા હોવાને કારણે યુઝર્સે રસ્તામાં ચાર્જિંગની લાંબી પ્રતીક્ષા કે રેન્જ ખતમ થવાની ચિંતા રહેતી નથી.