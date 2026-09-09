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ફક્ત ₹4.50 લાખમાં 250 KM ની રેન્જ! આવી ગઈ મિડલ ક્લાસ માટે પરફેક્ટ 5-સીટર EV

₹5 લાખથી ઓછી કિંમતમાં નવી ઈલેક્ટ્રિક કાર ખરીદવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છો તો Blinq RYDE તમારા માટે ખાસ સાબિત થઈ શકે છે. 4.050 લાખની શરૂઆતી કિંમતવાળી આ 5-સીટર માઇક્રો એવી 250 કિમી સુધીની રેન્જ અને 5 મિનિટથી ઓછા સમયમાં બેટરી સ્વેપિંગની સુવિધા સાથે આવે છે. 
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 09, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 04:24 PM IST
ફક્ત ₹4.50 લાખમાં 250 KM ની રેન્જ! આવી ગઈ મિડલ ક્લાસ માટે પરફેક્ટ 5-સીટર EV

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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