/26.11 KM નું માઈલેજ અને કિંમત માત્ર ₹5.76 લાખથી શરૂ! ફેમિલી માટે આ છે સૌથી સસ્તી 7-સીટર કાર

ભારતમાં કારની ડિમાન્ડ સતત વધી રહી છે. પરંતુ મોટા પરિવાર માટે લોકો 7-સીટર કાર પસંદ કરી રહ્યાં છે. સારી વાત છે કે હવે તમે ઓછા બજેટમાં સારી માઇલેજ આપતી 7-સીટર કાર ખરીદી શકો છો. આ કારમાં શાનદાર ફીચર્સ અને દમદાર પરફોર્મંસનું મિશ્રણ મળે છે. આવો તમને ઓછી કિંમતમાં આવતી શાનદાર 7-સીટર કાર વિશે જણાવીએ.
Nissan Gravite ની 7-સીટર બજેટ ફ્રેન્ડલી
Nissan Gravite દેશમડાં સૌથી સસ્તી 7-સીટર કારમાંથી એક છે. તેની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત 5.65 લાખ રૂપિયા છે. પરંતુ 7 સીટરની કિંમત થોડી વધુ છે. તેમાં નિસાનની સિગ્નેચર V-Motion ગ્રિલ, સ્લીક હેડલેમ્પ અને શાર્પ કેરેક્ટર લાયન્સની સાથે એક મોડર્ન ડિઝાઇન મળે છે. અંદરની તરફ Nissan Gravite માં ડુઅલ-ટોન થીમવાળી કેબિન, સારો લેગરૂમ અને ત્રીજી રોની સીટોને સંપૂર્ણ રીતે હટાવી દેવાની સુવિધા મળે છે.
જેના કારણે પેસેન્જર અને સામાન પ્રમાણે સ્પેસની લચીલી બનાવી શકાય છે. તેના ફીચર્સના લિસ્ટમાં વાયરલેસ એન્ડ્રોયડ ઓટો અને એપલ કારપ્લેને સપોર્ટ કરનાર 8-ઇંચની ઈન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ આપવામાં આવી છે. સિક્યોરિટી માટે તેમાં ABS ની સાથે EBD, રિયર વ્યૂ કેમેરા અને ઈએસપી આપવામાં આવે છે.
આ 7 સીટર કાર 1.0 લીટર નેચરલી એસ્પિરેટેડ પેટ્રોલ એન્જિનથી લેસ છે, જે 71 bhp નો પાવર જનરેટ કરે છે. કંપનીનો દાવો છે કે આ એન્જિન લગભગ 19.3થી 19.6 કિમી/લીટરની માઇલેજ આપે છે.
Renault Triber ઓછી કિંમતમાં 7-સીટર
Renault Triber ભારતની સસ્તી અને સર્વેટાઇલ 7-સીટર એમપીવીમાંથી એક છે. તેની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત 5.76 લાખ રૂપિયા છે. તે કોમ્પેક્ટ અને 4-મીટરથી નાની સાઇઝ રૂફ રેલ્સ અને ક્રોસઓવર જેવી ડિઝાઇન સાથે આવે છે. આ તેને એસયુવી જેવો લુક આપે છે.
તેના ફીચર્સમાં 8-ઇંચની ટચસ્ક્રીન સિસ્ટમ, ડિજિટલ ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર, પુશ-બટન સ્ટાર્ટ સામેલ છે. ત્રણેય લાઇન માટે એસી વેન્ટ્સ આપવામાં આવ્યા છે. સુરક્ષાના મામલામાં 6 એરબેગ, ESC અને હિલ સ્ટાર્ટ અસિસ્ટ જેવા ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે. કારમાં 1-લીટરનું ત્રણ સિલિન્ડર પેટ્રોલ એન્જિન મળે છે, જે 72 PS નો પાવર આપે છે. કંપનીનો દાવો છે કે આ કાર 18થી 20 કિમીની માઇલેજ આપે છે.
Mahindra Bolero: ભરોસાની સાથી
Mahindra Bolero એક મજબૂત અને વિશ્વાસપાત્ર 7-સીટર એસયુવી છે. તે લાંબા સમયથી ભારતના ગ્રામીણ વિસ્તારમાં રાજ કરી રહી છે. તેની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત 7.99 લાખ રૂપિયા છે. તેની બોક્સ જેવી ક્લાસિક ડિઝાઇન, લોખંડના મજબૂત બમ્પર અને ઊંચી બોડી તેને એક દમદાર અને રફ-એન્ડ-ટફ લુક આપે છે.
તેની કેબિન સિંપલ પરંતુ પ્રેક્ટિકલ છે. તેમાં વિનાઇલ સીટ્સ અને ત્રીજી લાઇનમાં સાઇડ-ફેસિંગ જંપ સીટો મળે છે. ફીચર્સ તરીકે તેમાં ડિજિટલ ઈન્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર, પાવર સ્ટીયરિંગ, મેનુઅલ એસી અને એક સાધારણ મ્યુઝિક સિસ્ટમ આપવામાં આવી છે. સુરક્ષા માટે તેમાં બે ફ્રંટ એરબેગ, રિયર પાર્કિંગ સેન્સર અને એબીએસ મળે છે. બોલેરોમાં 1.5 લીટરનું દમદાર mHawk75 ડીઝલ એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે, તે 75 bhp નો પાવર અને શાનદાર ટોર્ક જનરેટ કરે છે. કંપનીનો દાવો છે કે આ ગાડી આશરે 16 કિમીની માઇલેજ આપે છે.
Citroen Aircross
Citroen Aircross પોતાના સેગમેન્ટમાં અનોખી ફ્રેન્ટ ડિઝાઇન, સ્પ્લિટ એલઈડી હેડલેમ્પ અને શાનદાર 200mm ના ગ્રાઉન્ડ ક્લીયરેન્સને કારણે સૌથી અલગ જોવા મળે છે. તેની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત 8.32 લાખ રૂપિયા છે.
તેની કેબિન આરામદાયક સફર પર ફોકસ છે. જેમાં Citroen ની એડવાન્સ કમ્ફર્ટ સીટો અને સરળતાથી હટાવી શકાય તેવી ત્રીજી લાઈનની સીટો મળે છે. ફીચર્સના મામલામાં તેમાં 10.2-ઇંચની મોટી ટચસ્ક્રીન ઈન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, 7 ઇંચની ડિજિટલ ડ્રાઇવર ડિસ્પ્લે આપવામાં આવી છે. કેબિનને જલ્દી ઠંડી કરવા માટે છત પર એસી વેન્ટ્સ આપવામાં આવ્યા છે.
સેફ્ટી માટે તેમાં છ એરબેગ, ઈલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી પ્રોગ્રામ, ટાયર પ્રેશર મોનિટરિંગ સિસ્ટમ (TPMS) અને હિલ-હોલ્ડ અસિસ્ટ મળે છે. એરક્રોસમાં 1.2 લીટર નેચરલી એસ્પિરેટેડ અને 1.2-લીટર ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિનના વિકલ્પ મળે છે. તેમાં ટર્બો વર્ઝન 110 PS નો પાવર જનરેટ કરે છે. કંપનીનો દાવો છે કે આ એસયુવી લગભગ 17.5થી 18.5 કિમીની માઇલેજ આપે છે.