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26.11 KM નું માઈલેજ અને કિંમત માત્ર ₹5.76 લાખથી શરૂ! ફેમિલી માટે આ છે સૌથી સસ્તી 7-સીટર કાર

જો તમે પણ તમારા માટે સૌથી સસ્તી 7-સીટર કાર લેવા ઈચ્છો છો પરંતુ માઇલેજ સાથે સમજુતિ કરવા ઈચ્છતા નથી તો તમારી પાસે ઘણા વિકલ્પ છે. આજે અમે તમને સૌથી સસ્તી 7-સીટર કાર વિશે માહિતી આપીશું.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 14, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 03:59 PM IST
26.11 KM નું માઈલેજ અને કિંમત માત્ર ₹5.76 લાખથી શરૂ! ફેમિલી માટે આ છે સૌથી સસ્તી 7-સીટર કાર

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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