/27 KM માઈલેજ, 5.81 લાખ કિંમત, જુલાઈમાં સૌથી વધુ વેચાતા મોડેલ્સની લિસ્ટમાં રહી આ કાર, જાણો

Best Selling Models: હ્યુન્ડાઇ ભારતીય બજારમાં ચોથી સૌથી મોટી ઓટોમેકર છે. કંપનીનું માસિક વેચાણ 50,000 યુનિટથી વધુ છે. જુલાઈમાં, કંપનીએ 54,210 વાહનો વેચ્યા છે. બ્રાન્ડના પોર્ટફોલિયોમાં ઘણી SUVનો સમાવેશ થાય છે. એક્સટર સૌથી સસ્તું SUV છે, જેનો તે દાવો કરે છે. કંપનીએ ટાટા પંચ સાથે સ્પર્ધા કરવા માટે આ કાર લોન્ચ કરી છે.
જો કે, એક્સટરનું વેચાણ ટાટા પંચ કરતા ઘણું ઓછું છે. જ્યારે પંચનું માસિક વેચાણ લગભગ 20,000 યુનિટ સુધી પહોંચે છે, ત્યારે એક્સટરનું વેચાણ 6,000થી 8,000 યુનિટની વચ્ચે છે. ચાલો જાણીએ કે જુલાઈમાં આ કારે કેવું પ્રદર્શન કર્યું.
જુલાઈમાં હ્યુન્ડાઈ એક્સટેરાના 6,810 યુનિટ વેચાયા હતા. ગયા વર્ષે જુલાઈમાં, આ કારનું વેચાણ 5,075 યુનિટ હતું. આનો અર્થ એ થયો કે વાર્ષિક ધોરણે વેચાણમાં 34 ટકાનો વધારો થયો છે. જો કે, જૂન 2026માં કારનું પ્રદર્શન સારું રહ્યું હતું. ગયા જૂનમાં, કારે 8,154 યુનિટ વેચ્યા હતા, જેનો અર્થ એ થયો કે મહિના-દર-મહિના વેચાણમાં ઘટાડો થયો છે.
કિંમત શું છે?
આ હ્યુન્ડાઈ કાર 5.81 લાખ રૂપિયાની શરૂઆતની એક્સ-શોરૂમ કિંમત સાથે આવે છે. તેના ટોપ વેરિઅન્ટની કિંમત 9.61 લાખ રૂપિયા એક્સ-શોરૂમ છે. તમે તેને પેટ્રોલ અને CNG બંને વિકલ્પોમાં ખરીદી શકો છો. તે તેના સેગમેન્ટમાં એકમાત્ર કાર છે, જે ચાર-સિલિન્ડર 1.2-લિટર એન્જિન ઓફર કરે છે.
એન્જિન, પાવર, માઇલેજ અને સુવિધાઓ
Xter હ્યુન્ડાઈના 1.2-લિટર પેટ્રોલ એન્જિન દ્વારા ચાલે છે, જે 83 PS પાવર અને 113.8 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. CNGમાં, આ એન્જિન 69 PS પાવર અને 95.2 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. તેમાં ડ્યુઅલ-સિલિન્ડર CNG સેટઅપ પણ છે, જે બૂટ સ્પેસમાં વધારો પણ પૂરો પાડે છે.
આ કાર 45 સેફ્ટી ફીચર્સ સાથે આવે છે, જેમાંથી 30 સ્ટાન્ડર્ડ છે. Xter પર 6 એરબેગ્સ સ્ટાન્ડર્ડ છે. વધુમાં, હિલ-સ્ટાર્ટ આસિસ્ટ કંટ્રોલ, ઇલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી કંટ્રોલ, હેડલેમ્પ એસ્કોર્ટ ફંક્શન, ચાઇલ્ડ સીટ એન્કર, રીઅર પાર્કિંગ કેમેરા અને TPM જેવા ફીચર્સ પણ ઉપલબ્ધ છે.
માઇલેજની દ્રષ્ટિએ, આ કાર પેટ્રોલ મેન્યુઅલ પર 19.4 કિલોમીટર પ્રતિ લિટર અને ઓટોમેટિક પર 19.2 કિલોમીટર પ્રતિ લિટર એવરેજ આપે છે. CNG વર્ઝન 27.1 કિલોમીટર પ્રતિ કિલોગ્રામ માઇલેજ આપે છે. તે મલ્ટીપલ કલર ઓપ્શનમાં આવે છે.