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27 KM માઈલેજ, 5.81 લાખ કિંમત, જુલાઈમાં સૌથી વધુ વેચાતા મોડેલ્સની લિસ્ટમાં રહી આ કાર, જાણો

Best Selling Models: હ્યુન્ડાઇના પોર્ટફોલિયોમાં એક એવી કાર છે જે ટાટા પંચ સાથે સીધી ટક્કર આપે છે. અમે વાત કરી રહ્યા છીએ હ્યુન્ડાઇ એક્સટર વિશે, જેની શરૂઆતની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 5.81 લાખ રૂપિયા છે. આ કાર સ્ટાન્ડર્ડ તરીકે છ એરબેગ્સ સાથે આવે છે, અને તેને પેટ્રોલ અને CNG બંને સાથે ખરીદી શકાય છે. ચાલો જાણીએ કે જુલાઈમાં આ કાર કેટલી વેચાઈ.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 11, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 03:02 PM IST
27 KM માઈલેજ, 5.81 લાખ કિંમત, જુલાઈમાં સૌથી વધુ વેચાતા મોડેલ્સની લિસ્ટમાં રહી આ કાર, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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