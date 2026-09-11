/28 કિમીની માઇલેજ, સનરૂફ, કિંમત 9 લાખથી શરૂ, જુઓ બેસ્ટ અને સસ્તી SUV

ક્યારેક માત્ર મોંઘી લક્ઝરી કારો સુધી સીમિત રહેનાર સનરૂફ આજે ભારતીય ગ્રાહકોની સૌથી પ્રથમ ડિમાન્ડ બની ગયું છે. કાર લેવાનું પ્લાનિંગ કરતાં લોકો માટે સારા સમાચાર છે. તમે તમારા માટે પેનોરમિક સનરૂફવાળી એસયુવી ખરીદી શકો છો. તે માટે તમારે વધુ પૈસા ખર્ચ કરવાની જરૂર નથી. આ વિકલ્પમાં Mahindra XUV 3XO થી લઈને Maruti Suzuki Grand Vitara સુધીના વિકલ્પ સામેલ છે.
Mahindra XUV 3XO: સબ-4-મીટર કોમ્પેક્ટ SUV
મહિન્દ્રાની XUV 3XO એક એડવાન્સ અને સબ-4-મીટર કોમ્પેક્ટ એસયુવી છે. તે પોતાની મોટી કેબિન અને આરામદાયક પરફોર્મંસ માટે જાણીતી છે. તેની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 7.79 લાખથી શરૂ થાય છે. પરંતુ તેના MX2 Pro અને MX3 વેરિએન્ટમાં સિંગલ-પેન સનરૂફ મળવાનું શરૂ થાય છે, જેની કિંમત 8.99 લાખથી શરૂ થાય છે. તેનું શાનદાર પેનોરમિક "Skyroof" તેના AX7 અને AX7 L વેરિએન્ટમાં મળે છે. જેની શરૂઆતી કિંમત લગભગ 13.32 લાખ રૂપિયા છે. આ ભારતમાં પેનોરમિક સનરૂફની સાથે આવતી સૌથી સસ્તી એસયુવીમાં સામેલ છે.
Mahindra XUV700: પ્રીમિયમ SUV
Mahindra XUV700 વધુ એક પ્રીમિયમ 5 અને 7-સીટર એસયુવી છે. તે પોતાના દમદાર પેટ્રોલ-ડીઝલ એન્જિનો, હાઈ-ટેક કેબિન અને મોડર્ન ફીચર્સ માટે પોપ્યુલર છે. તેની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 13.99 લાખથી 25.89 લાખ વચ્ચે છે. તેના પેનોરમિક સનરૂફની મજા AX5 S વેરિએન્ટથી મળવાનું શરૂ થાય છે. જેની કિંમત આશરે 15.92 લાખ છે. તેના મોટા પેનોરમિક સનરૂફને "Skyroof" નામ આપવામાં આવ્યું છે. તે લગભગ 1.3 મીટર લાંબુ અને 0.8 મીટર પહોળુ છે. તે એલેક્સા વોયસ કમાન્ડને સપોર્ટ કરે છે. તેનું સનરૂફ વરસાદ પડવા પર ઓટોમેટિક બંધ થઈ જાય છે. ગરમીમાં કેબિનને ઠંડી રાખવા માટે તેમાં એક મોટો ઇલેક્ટ્રિક સનબ્લાઇન્ડ પડદો આપવામાં આવ્યો છે.
Hyundai Creta: સૌથી વધુ વેચાતી મિડ-સાઇઝ SUV
Hyundai Creta ભારતમાં સૌથી વધુ વેચાતી મિડ-સાઇઝ એસયુવી છે. તે પોતાના સ્મુથ એન્જિન, પ્રીમિયમ કેબિન અને શાનદાર ફીચર્સ માટે જાણીતી છે. ક્રેટામાં પેનોરમિક સનરૂફ તેના S(O) અને EX(O) વેરિએન્ટથી મળવાનું શરૂ થાય છે. જેની શરૂઆતી કિંમત આશરે 13.14 લાખ છે. આ હ્યુન્ડાઈ બ્લૂ લિંક દ્વારા હિંદી અને અંગ્રેજી બંને ભાષાઓમાં વોયસ કમાન્ડને સપોર્ટ કરે છે. તેમાં સુરક્ષા માટે એન્ટી-પિંચ તકનીકની સાથે તડકાથી બચાવનાર યૂવી-કટ ગ્લાસનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.
Kia Seltos: સ્ટાઇલિશ મિડ-સાઇઝ SUV
Kia Seltos એક સ્ટાઇલિશ મિડ-સાઇઝ એસયુવી છે, જે સ્પોર્ટી લુકની સાથે હાઈ-ટેક કેબિન અને એડવાન્સ ફીચર્સનો શાનદાર કોમ્બો રજૂ કરે છે. આ એસયુવીમાં પેનોરમિક સનરૂફ તેના HTK+ વેરિએન્ટથી મળે છે, જેની શરૂઆતી કિંમત આશરે 14 લાખ છે. તેના લેટેસ્ટ મોડલમાં ડુઅલ-પેન પેનોરમિક સનરૂફ આપવામાં આવે છે, જે આગળ અને પાછળ બેઠેલા યાત્રીકોની ઉપર સુધી જાય છે. આ કિયા કનેક્ટ એપ અને સ્ટીયરિંગ પર આપેલા બટનો દ્વારા વોયસ એક્ટિવેશનને સપોર્ટ કરે છે. સાથે તેમાં વન-ટચ ઓપન-ક્લોઝ અને એન્ટ્રી-પિંચ સેફ્ટી ફીચર પણ મળે છે.
Maruti Suzuki Grand Vitara: શાનદાર માઇલેજવાળી SUV
Maruti Suzuki Grand Vitara એક શાનદાર માઇલેજ આપતી મિડ-સાઇઝ એસયુવી છે. તે સ્ટ્રોન્ગ હાઇબ્રિડ, માઇલ્ડ હાઇબ્રિડ અને ઓલ-વ્હીલ ડ્રાઇવ વિકલ્પ સાથે આવે છે. તેની કિંમત 11 લાખથી 20 લાખ વચ્ચે છે. તેમાં પેનોરમિક સનરૂફ સિવાય ZXi+ અને Alpha વેરિએન્ટમાં ઓફર કરવામાં આવે છે. જેની શરૂઆતી કિંમત આશરે 15.50 લાખ રૂપિયા છે. આ એસયુવીમાં ડુઅલ-પેન સ્લાઇડિંગ પેનોરમિક સનરૂફ મળે છે. જેમાં આગળ અને પાછળ બંને ગ્લાસ પેનલ્સ એક સાથે ખસે છે. જેનાથી સામાન્ય સનરૂફના મુકાબલે વધુ ખુલ્લી હવાનો અનુભવ થાય છે.