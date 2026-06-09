/સપ્ટેમ્બરમાં લોન્ચ થશે 3 નવા iPhone, પણ લિસ્ટમાં નથી iPhone 18નું નામ!

Upcoming Iphone: એપલ WWDC 2026 પછી, કંપનીનો આગામી મુખ્ય ઇવેન્ટ સપ્ટેમ્બર 2026માં યોજાશે. આ સપ્ટેમ્બર ઇવેન્ટ અંગે ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે કારણ કે એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે કંપની આઇફોન 18 સિરિઝ એકસાથે લોન્ચ કરશે નહીં, કેટલાક મોડેલ સપ્ટેમ્બરમાં લોન્ચ થશે અને કેટલાક પછીથી.
આ વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં ત્રણ આઇફોન મોડેલ લોન્ચ થઈ શકે છે, જેમાં આઇફોન 18 પ્રો, આઇફોન 18 પ્રો મેક્સ અને એપલનો પહેલો ફોલ્ડેબલ આઇફોનનો સમાવેશ થાય છે. સ્ટાન્ડર્ડ આઇફોન 18 મોડેલ 2027ની શરૂઆતમાં, આઇફોન 18E અને બીજી પેઢીના આઇફોન એર મોડેલ સાથે લોન્ચ થઈ શકે છે.
આઇફોન ફોલ્ડ ધ્યાન આકર્ષિત કરશે
એક ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ 2026માં, કંપની પ્રો અને તેના પહેલા ફોલ્ડેબલ ફોન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. આ ફોનમાં 7.8-ઇંચ ફોલ્ડેબલ OLED આંતરિક ડિસ્પ્લે અને 5.5-ઇંચ કવર સ્ક્રીન હશે. જ્યારે ખોલવામાં આવશે, ત્યારે ફોન 4.7mm જાડો હોવાની અપેક્ષા છે, અને તેની કિંમત 2,000 ડોલર (આશરે રૂ. 191,240)થી વધુ હોઈ શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે કંપનીનો પહેલો ફોલ્ડેબલ ફોન અલ્ટ્રા-પ્રીમિયમ શ્રેણીમાં મૂકવામાં આવશે.
iPhone 18 Pro સિરીઝ પાસેથી શું અપેક્ષા રાખવી?
ફોલ્ડેબલ ફોન ઉપરાંત, iPhone 18 Pro અને iPhone 18 Pro Maxમાં કેટલાક ડિઝાઇન ફેરફારો જોવા મળી શકે છે. અત્યાર સુધી જાહેર થયેલી માહિતી સૂચવે છે કે ડિસ્પ્લે ગુણવત્તા, કેમેરા, પ્રદર્શન અને બેટરી લાઇફ અપગ્રેડ કરી શકાય છે.
ડિસ્પ્લે સાઈઝમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં. iPhone 18 Pro 6.3-ઇંચ સ્ક્રીન સાઈઝ સાથે લોન્ચ થવાની ધારણા છે, જ્યારે Pro Max 6.9-ઇંચ સ્ક્રીન સાઈઝ સાથે લોન્ચ થવાની ધારણા છે. જો કે, આ વખતે કંપની નવા LTPO+ OLED પેનલનો ઉપયોગ કરી શકે છે, જે વધુ સારી તેજ, સુધારેલી છબી ગુણવત્તા અને સુધારેલી પાવર કાર્યક્ષમતા (બેટરી લાઇફ) પ્રદાન કરશે.
આઇફોન 18 શું ઓફર કરશે?
આ મોડેલમાં આગામી પેઢીના A20 બાયોનિક ચિપસેટનો ઉપયોગ થવાની અપેક્ષા છે. વધુમાં, તેમાં 24-મેગાપિક્સલનો ફ્રન્ટ કેમેરા સેન્સર અને આગામી પેઢીનો C2 મોડેમ હોઈ શકે છે, જે કનેક્ટિવિટી અને બેટરી લાઇફમાં સુધારો કરશે.
Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.