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સપ્ટેમ્બરમાં લોન્ચ થશે 3 નવા iPhone, પણ લિસ્ટમાં નથી iPhone 18નું નામ!

Upcoming Iphone: આ વર્ષે સપ્ટેમ્બર 2026માં યોજાનારી ઇવેન્ટમાં એપલ ત્રણ નવા આઇફોન મોડેલ લોન્ચ કરે તેવી અપેક્ષા છે, પરંતુ આઇફોન 18 આ યાદીમાં નથી. આ વર્ષે, કંપનીનું ધ્યાન પ્રો મોડેલ અને એપલના પહેલા ફોલ્ડેબલ આઇફોન પર રહેશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 09, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:32 PM IST
સપ્ટેમ્બરમાં લોન્ચ થશે 3 નવા iPhone, પણ લિસ્ટમાં નથી iPhone 18નું નામ!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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