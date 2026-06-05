/33 કિમી માઈલેજ, સનરૂફ... કિંમત ₹6.26 લાખ! આ છે દેશની સૌથી વધુ વેચાતી કાર

May Best Selling Car: SUV અને MPV સેગમેન્ટમાં પણ તીવ્ર સ્પર્ધા જોવા મળી, જેમાં ટાટા, મહિન્દ્રા અને હ્યુન્ડાઇ જેવી કંપનીઓ મજબૂત સ્પર્ધા કરી રહી હતી. ગ્રાહકો સુવિધા, માઇલેજ અને પૈસાના મૂલ્ય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે. આ મહિને કુલ 4 લાખથી વધુ યુનિટ વેચાયા, જે ગયા વર્ષ કરતા સુધારો છે. ચાલો મે 2026 માં સૌથી વધુ વેચાતી કાર પર એક નજર કરીએ.
1. મારુતિ સુઝુકી ડિઝાયર
મારુતિ સુઝુકી ડિઝાયર મે 2026માં ભારતની સૌથી વધુ વેચાતી કાર રહી, 24,546 યુનિટના વેચાણ સાથે તેનું સ્થાન મજબૂત બનાવ્યું. તેની ઓછી કિંમત, સારૂ માઇલેજ, આરામદાયક અંદરનો ભાગ અને સરળ જાળવણી તેના મુખ્ય આકર્ષણો છે. કૌટુંબિક વપરાશકર્તાઓ અને ફ્લીટ ઓપરેટરો બંને તેના પ્રત્યે ઉત્સાહી છે. નવી પેઢીમાં ટચસ્ક્રીન, કનેક્ટિવિટી અને સલામતી વિકલ્પો જેવી સુવિધાઓએ તેની લોકપ્રિયતામાં વધારો કર્યો છે.
મારુતિ સુઝુકી ડિઝાયરની કિંમત 6.26 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે અને 9.31 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) સુધી જાય છે. તેની નવી ડિઝાઇન આધુનિક છે, જેમાં પ્રીમિયમ ગ્રિલ અને LED લાઇટ્સ છે, સાથે સ્લીક સેડાન લુક પણ છે. ઇન્ટિરિયરમાં 9-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, વાયરલેસ કનેક્ટિવિટી, સનરૂફ, 360° કેમેરા અને ઓટો એસી છે. સેફ્ટી માટે 6 એરબેગ્સ આપવામાં આવે છે, અને તેમાં 5-સ્ટાર GNCAP રેટિંગ છે.
1.2-લિટર Z-સિરીઝ પેટ્રોલ એન્જિન 80 PS પાવર ઉત્પન્ન કરે છે, જેમાં 5-સ્પીડ મેન્યુઅલ અને AMT વિકલ્પો ઉપલબ્ધ છે. CNG વેરિઅન્ટ પણ ઉપલબ્ધ છે. પેટ્રોલ MT માટે માઇલેજ 24.79 kmpl, AMT માટે 25.71 kmpl અને CNG માટે 33.73 km/kg છે. તે એક આર્થિક, સલામત અને માઇલેજ-ફ્રેંડલી સેડાન છે.
2. મારુતિ સુઝુકી ફ્રોન્ક્સ
મારુતિ સુઝુકી ફ્રોન્ક્સ બીજા સ્થાને રહ્યું. 20686 યુનિટના વેચાણ સાથે, આ ક્રોસઓવર યુવાન ખરીદદારો અને પરિવારોમાં લોકપ્રિય હતું. તેનો સ્ટાઇલિશ દેખાવ, ઉચ્ચ ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ, ઝિપી એન્જિન અને પ્રીમિયમ સુવિધાઓ મુખ્ય પ્લસ પોઈન્ટ છે. નેક્સા ડીલરશીપ દ્વારા આપવામાં આવતો ઉત્તમ સેવા અનુભવ પણ વેચાણ વૃદ્ધિમાં ફાળો આપે છે.
3. મારુતિ સુઝુકી એર્ટિગા
મારુતિ એર્ટિગા પરિવારની પ્રિય છે. તેની 7-સીટર ક્ષમતા, જગ્યા ધરાવતી કેબિન અને સારી માઇલેજ તેને MPV સેગમેન્ટનો રાજા બનાવે છે. મે મહિનામાં આશરે 20350 યુનિટ વેચાયા હતા. તે માંગમાં રહે છે, ટેક્સી અને પરિવારો બંને માટે યોગ્ય છે.
4. ટાટા પંચ
ટાટા પંચે માઇક્રો સેગમેન્ટમાં તેનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખ્યું. તેની મજબૂત બિલ્ડ ગુણવત્તા, 5-સ્ટાર સલામતી રેટિંગ અને આકર્ષક ડિઝાઇને તેને યુવાન ખરીદદારોમાં પ્રિય બનાવ્યું. શહેર અને હાઇવે બંને રૂટ પર તેનું ઉત્તમ પ્રદર્શન તેની સફળતાની ચાવી છે. ગયા મહિને, કુલ 20208 યુનિટ વેચાયા હતા.
5. ટાટા નેક્સન
તેના પ્રભાવશાળી વેચાણ વૃદ્ધિને કારણે, નેક્સને ગયા મહિનાની ટોચની 5 યાદીમાં પોતાનું સ્થાન મેળવ્યું છે. ગયા મહિને કુલ 19100 યુનિટ વેચાયા હતા. આ આંકડો વાર્ષિક ધોરણે વેચાણમાં 46 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે.
ઉપર જણાવેલ ટોચની 5 કાર ઉપરાંત, મે 2026માં, બલેનોએ 18396 યુનિટ, વેગનઆરએ 18076 યુનિટ, સ્વિફ્ટે 17519 યુનિટ, સ્કોર્પિયોએ 15774 યુનિટ, ક્રેટાએ 15253 યુનિટ, બ્રેઝાએ 13245 યુનિટ, ઇકોએ 13240 યુનિટ, વેન્યુએ 11714 યુનિટ, વિક્ટોરિયાએ 10853 યુનિટ અને થાર 10787 યુનિટ વેચાયા હતા.